ستحظر أستراليا تصدير السلع الفاخرة إلى روسيا

Australian Foreign Minister Marise Payne speaks at a press conference after a meeting of the Quadrilateral Security Dialogue (Quad) foreign ministers in Melbourne, Australia, February 12, 2022. REUTERS/Sandra Sanders

أعلنت الحكومة الأسترالية يوم الثلاثاء أنه سيتم حظر تصدير السلع الكمالية إلى روسيا كجزء من تمديد العقوبات التي تستهدف موسكو لغزوها لأوكرانيا.

وسلطت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين الضوء في بيان لها على أن هذه عقوبات - بما في ذلك النبيذ وقطع غيار السيارات الفاخرة - تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و «ميسريه الأثرياء»، مضيفة أنها لا تستهدف «المستهلكين الروس العاديين».

وقال «ان هذا الحظر جاء عقب عقوباتنا المالية المستهدفة ضد الرئيس بوتين واعضاء حكومته والقلة الروسية والدعاة وعملاء التضليل وكذا كبار القادة العسكريين الروس».

وأخيرا، قضت بأن الحكومة الأسترالية «تكرر دعمها الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، وكذلك للشعب الأوكراني».

من جانبها، ستتولى الدولة الألمانية السيطرة المؤقتة على الشركة التابعة لشركة غازبروم الروسية العملاقة بسبب «أهميتها لتوريد» الطاقة، أعلن وزير الاقتصاد روبرت هابيك.

ستصبح الوكالة الفيدرالية التي تدير شبكات الطاقة حتى 30 سبتمبر مديرة شركة Gazprom Germania، والتي كانت غازبروم المالك الوحيد لها.

في ألمانيا، تقوم الشركات التابعة لشركة غازبروم بتشغيل مرافق تخزين الغاز والوقود الرئيسية. تمتلك شركة Gazprom Germania أيضًا العديد من الشركات التابعة في المملكة المتحدة وسويسرا وجمهورية التشيك.

وقال هابيك في مؤتمر صحفي: «تقوم الحكومة بما هو ضروري لضمان أمن الإمدادات في ألمانيا، وهذا يشمل عدم تعريض البنية التحتية للطاقة لقرارات الكرملين التعسفية».

El presidente de Rusia, Vladimir Putin via REUTERS

وقال الوزير «ان حقوق التصويت لمالكي غازبروم جرمانيا يتم نقلها الى وكالة الشبكة الفيدرالية، بوندسنتزاجينتور، التى «يمكنها اتخاذ جميع القرارات اللازمة لضمان التوريد».

يوم الجمعة، أعلن العملاق الروسي أنه «أنهى حصته في شركة غازبروم جرمانيا وجميع أصولها في 31 مارس»، دون تفصيل هيكل الملكية الجديد.

كما تستعد القوات الروسية «لهجوم ضخم» ضد القوات الأوكرانية في منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكره حاكمها سيرجي غايداي يوم الاثنين.

«نرى أن هناك معدات قادمة من اتجاهات مختلفة، أن [الروس] يجلبون الرجال، وأنهم يجلبون الوقود (...). نحن نتفهم انهم يستعدون لهجوم واسع النطاق».

«أصبحت عمليات القصف أكثر كثافة. الليلة الماضية، كانت هناك محاولة للوصول إلى روبيجن [بالقرب من لوغانسك]، وصدها المدافعون عننا، وعطل العديد من الدبابات، وكان هناك العشرات من الجثث» للجنود الروس، قال غايداي.

وأضاف «بالأمس، للأسف، في انفجار لغم أو قذيفة مدفعية، توفي متطوعان» و «قصفت كنيسة» مما أدى إلى إصابة اثنين من الكهنة، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

لذلك، طلب الحاكم من سكان المنطقة المغادرة.

«لا تتردد، من فضلك. اليوم، تم إجلاء ألف شخص. من فضلك لا تنتظر قصف منازلكم».

قالت السلطات الأوكرانية يوم السبت إن القوات الروسية تنسحب من مناطق في شمال أوكرانيا, خاصة حول كييف, لنشر في شرق وجنوب البلاد.

(مع معلومات من يوروبا برس)

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