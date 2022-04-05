أخذ أتلتيكو بوكارامانغا المنزل الذي لم يهزم من مرة واحدة كالداس ودخل في الثمانية في دوري Betplay.

بمجرد أن استضافت كالداس أتلتيكو بوكارامانغا في بالوغراندي دي مانيزاليس للتاريخ الرابع عشر لدوري ديمايور بيتبلاي. أولئك الذين قادوا دييغو كوريدور جاءوا من مطابقة هدف على مدار الساعة مع Envigado مع نتيجة آيرون ديل فالي.

من جانبهم، حقق بوكارامانغا فوزًا مهمًا في ألفونسو لوبيز بسبب أدنى فرق ضد جاغوار دي قرطبة بفضل هدافه دايرو مورينو، الذي سجل ركلة جزاء لـ «ليوبارد».

آخر مرة التقى فيها الفريقان في مانيزاليس كانت في 5 سبتمبر 2021، عندما تعادل هدفًا بأهداف من روبرت ميخيا لـ «الأبيض الأبيض» بينما سجل ألفارو ميلينديز لصالح «بوكاروس».

بطل كأس ليبرتادوريس 2004 لم يهزم أتلتيكو بوكارامانغا على أرضه منذ 10 أكتوبر 2019 عندما فاز 3-0 بعشرات من مندر غارسيا ويوهان كاربونيرو ومارسيلينو كاريزو.

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آخر مرة هزم فيها أتلتيكو بوكارامانغا مرة واحدة كالداس في بالوغراندي كانت في عام 2017 عندما فازوا 2-0 بأهداف من فرانكو أريزالا وهارلين سواريز.

تم اتخاذ المبادرة كما هو متوقع من قبل Once Caldas, الذين لم يتمكنوا من اختراق القفل الدفاعي لبوكارامانغا الذي أراد إنقاذ نقطة من مانيزاليس. جاء التقريب الأول للمحليين من خلال خوان ديفيد بيريز، الذي رسم يده اليمنى التي مرت بالقرب من هدف شافيرا.

مع مرور الدقائق، كان لدى فريق مانيزاليتا عدة طرق عبر المسافة الوسطى، لكنه لم يتمكن من فتح النتيجة. كان أوضح خيار كان من قبل روبرت ميخيا الذي حطمه إلى القطب الأيسر، وأغرق صرخة هدف المساعدين.

حوالي النصف الثاني خرج مرة واحدة بنفس النص, لكن بوكارامانغا مهيأة بشكل جيد احتوى على هجمات فريق Corredor. في سن 52 في المباراة، سدد خوان ديفيد بيريز مرة أخرى على اليمين، لكن خوان كاميلو تشافيرا حول الخطر عن هدفه.

في 55 كان بوكارامانغا ذعر هائل بعد صليب دانوفي كوينونيس من القطاع الأيسر الذي انزلق من أيدي شافيرا ولكن كاروس هيناو كان حريصًا على مسح الكرة.

سيعطي بوكارامانغا الجرس الأول للمباراة في 63 دقيقة بعد اقتراب خوان مارسيلين الذي دخل الملعب وأطلق النار على اليسار، لكن الكرة مرت بالقرب من عمود جيراردو أورتز الذي تعرض للضرب بالفعل.

بعد تسع دقائق سيصل baldado الماء البارد بعد تمريرة تصفيتها من قبل خوان مارسيلين نفسه لمغادرة ييسون مورينو جنبًا إلى جنب مع حارس المرمى، الذي حدد ييسون مورينو على اليمين للتغلب على المقاومة.

بمجرد أن تحول كالداس إلى الهجوم بحثًا عن التعادل واقتراب من خلال ركلة ركنية قادت خورخي كاردونا رأسًا أولاً، لكن تشافيرا التقى بكرة القدم متجنبًا سقوط جسارته.

وأخيرا، في وقت الإضافة، ساعد آيرون ديل فالي دييغو إل لوكو فالديس الذي سجل الكرة بالساق اليمنى ولكن الأفقي حرم مرة واحدة كالداس من التعادل، مما أضاف هزيمته الأولى في الدوري كمنزل.

مع هذا الفوز، تمكن فريق أرماندو بيريبي أوسما من الوصول إلى ثمانية برصيد 21 نقطة بينما هبط كالداس إلى المركز السابع مع نفس اللاعب القوي وهو تسعة خلف القائد الذي هو أتلتيكو ناسيونال.

ستكون المباراة التالية مرة واحدة في مونتيريا ضد جاغوار دي قرطبة بينما سيستضيف بوكارامانغا كورتولوا في ملعبه الخاص.

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