جدد أطلس عقد كاميلو فارغاس، «البطل الخارق» الكولومبي للقوس الأحمر والأسود

بعد أن كان لاعبًا لا غنى عنه في تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييغو كوكا خلال موسم 2021 من Liga MX، أعلن أطلس غوادالاخارا رسميًا عن تجديد عقد حارس المرمى الكولومبي كاميلو فارغاس، الذي توج مؤخرًا بطلاً في الدرجة الأولى من كرة القدم المكسيكية. بعد 70 عامًا من الجفاف.

وصل حارس مرمى بوغوتا، الذي خرج من الأقسام الدنيا في Independiente Santa Fe في عام 2007، إلى أطلس في يوليو 2019 وكان آخر تجديد له في أكتوبر 2020 في عقد تم توقيعه حتى يونيو 2024.

ومع ذلك، في سن 33، تلقى حارس مرمى المنتخب الكولومبي أيضًا أخبارًا دافئة من فريق rojinegro ليلة الاثنين 4 أبريل، عندما تم الإعلان عن تمديد عقده لمدة عامين آخرين، أي حتى يونيو 2026.

مع شخصية خارقة، أشاد زوروس بعمل فارغاس جيل، الذي كان لقبه الدولي الوحيد هو اللقب الذي فاز به العام الماضي في بطولة الفتحة 2021 ضد نادي ليون. كان هذا إعلان La Furia على شبكاتهم الاجتماعية:

Rojinegro hasta 2026, el mensaje de Atlas al arquero bogotano Camilo Vargas / (Instagram: atlasfc)

يدرك النادي المكسيكي أن حارس المرمى من بوغوتا هو معبود للجماهير بعد أن أنقذ فريقه مرارًا وتكرارًا في مراحل حاسمة. لهذا السبب بالتحديد، أراد مجلس الإدارة الإشادة به من خلال مقطع فيديو يجمع أفضل عروضه، بالإضافة إلى الشهادات أثناء وبعد لقب دوري أطلس الثاني في تاريخه. هذه هي الطريقة التي تم بها تعالى حارس المرمى السابق لأرجنتينوس جونيورز وأتلتيكو ناسيونال وديبورتيفو كالي:

جدد حارس المرمى الكولومبي عقده لمدة عامين آخرين مع فريق روجينيغرو الذي يعتبره قائدًا وبطلًا بعد اللقب الأخير الذي فاز به في دوري الدرجة الأولى المكسيكي/ (Instagram: atlasfc)

ليس هناك شك في أنه في ذكرى المشجعين وإدارة أطلس كانت هناك ذاكرة ممتعة من إنقاذهم الرائعة والاحتفال ببطولة الدوري في المكسيك أمام شعبها. بمساعدة مواطنه، جوليان كوينونيس، يتوقع أطلس أن يكون له أداء مماثل للموسم الماضي، حيث تأهل إلى ما بعد الموسم وتجاوز مونتيري، بوماس أونام وليون بالتفوق، بعد أن احتل المرتبة الثانية في الكل للجميع برصيد 29 نقطة.

هذه هي الطريقة التي حكم بها فريق غوادالاخارا بشأن إقامة كاميلو لمدة أربع سنوات أخرى على الأقل:

أثبت فارغاس نفسه كواحد من أفضل حراس المرمى في Liga MX في المواسم الأخيرة، بعد أن حصل على لقب MVP لبطولة Apertura 2021، بالإضافة إلى فوزه باللقب الثاني في تاريخه من فريق Rojinegro في 12 ديسمبر في ملعب ملعب خاليسكو.

كاميلو فارغاس هو عنصر أساسي في مخطط دييغو كوكا، حيث يضيف أربعة التزامات دون الحصول على هدف. يتراكم حارس المرمى الكولومبي 34 مباراة مع الحفاظ على هدفه بلا هدف، بالإضافة إلى كونه عاملاً في لقب Liga MX الذي فاز به في Apertura 2021.

جنبا إلى جنب مع مونتيري، أطلس هو الفريق الذي حصل على أقل عدد من الأهداف في بطولة الدوري الاسباني MX Clausura 2022، مع تسعة أهداف فقط ضد.

يحتل لوس زوروس المركز الخامس في البطولة الحالية مع 19 نقطة تم الحصول عليها في 12 مباراة لعبت حتى الآن، فضلا عن تسجيل رقم قياسي من 13 هدفا تم تحويلها على خمسة انتصارات وأربعة تعادلات وثلاث خسائر. سيكون تحديه التالي في حالة منزلية ضد نيكاكسا يوم الخميس 7 أبريل في الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت الكولومبي للتاريخ الثالث عشر للدوري المحلي.

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