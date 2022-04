هنأت أندريا ليجاريتا ميا روبين على الغناء في جولة آلة كومبيا: «أنا لا أتعافى مما عشت فيه»

يوم الجمعة الماضي، 1 أبريل، بدأت جولة Cumbia Machine Tour، والتي تتكون من فنانين متعددين، بما في ذلك إريك روبين وابنته مع أندريا ليجاريتا، ميا روبين.

وهكذا، في مواجهة صعود مهنة ابنتها الصغيرة، لم تستغرق مضيفة Morning Today وقتًا طويلاً لتهنئتها من خلال الشبكات الاجتماعية وشاركت صورة لطيفة حيث تبدو الأم وابنتها مذهلة مع ملابسهما.

«والحديث عن تحقيق الأحلام... لا أعرف ما إذا كان هذا الحلم الذي تحقق هو لك أو فتاتي الجميلة! لأنه بينما تحقق حلم الغناء وتفعل ما تحب بجانب والدك والعديد من الفنانين العظماء، على تلك المرحلة ومع هذا الجمهور الرائع الذي صفق لك كثيرًا... أحقق حلمي برؤيتك سعيدة للغاية ومرضية، وأفعل ما أحببت القيام به أكثر منذ أن بدأت في قول كلماتك الأولى...» Legarreta له وظيفة إينستاجرام.

Mía Rubín despegó en su carrera musical (Foto: Ig @andrealegarreta)

في المنشور، يمكنك رؤية صورة لميا روبين وهي تقف تعانق والدتها، مع ابتسامة على شفتيها و تظهر الكثير من المودة.

وبالمثل، في الصور الأخرى التي وضعتها ليجاريتا في ملفها الشخصي، تظهر ابنتها في الفستان الذي ارتدته للعرض التقديمي وفي مقطع صغير تظهر على خشبة المسرح وهي تغني غلافًا لأغنية No One Knows My Fray.

«نجاح باهر! ما زلت لم أتعافى مما عشت من خلاله! من حب الجمهور الذي اقترب مني في نهاية العرض بالكثير من الحب، ليقول لي الكثير من الكلمات الجميلة والمؤثرة عنك... لتهنئني عليك... أعتقد أنه بغض النظر عما يفعله أطفالنا، فإن أعظم رغبة للأم التي تحبهم كثيرًا، هي رؤيتهم سعداء وتحقيق أحلامهم! وأنت تتألق!! كنت تألق لطيف جدا... لقد غنيت وغنيت بين هذا الجمهور الكبير بجانب أختك الصغيرة التي تأثرت أيضًا ومتحمسة! لقد رقصت ورقصت معك»، واصلت أندريا الكتابة.

La joven se mostró contenta de su participación (Foto: Ig @andrealegarreta)

بالإضافة إلى ذلك، تعمق مضيف العرض في حقيقة أنها كانت مليئة بالسعادة للإنجازات التي كانت تحققها ميا في هذا الوقت، كما انتهزت الفرصة لشكر إريك روبين لدعمها لابنتها دون قيد أو شرط.

«أحتفل بحياتك وما تعيشه! أنا مليء بالفخر بزوج من الكائنات الجميلة التي هم عليها!! لن أتعب أبدًا من شكر الله عليك!! تهانينا على الحب أمس!! ومن أجل ما يأتي!! كم أنت مباركة أن يكون لديك أب يدعمك وكان معلمك ومرشدك! من التواجد على خشبة المسرح مع مثل هذه النجوم! أمي دائما معك ومن أجلك! بالنسبة لك!! متحدون دائمًا!! دائمًا معًا!! @miarubinlega #amoreterno،» قال.

Mía Rubín es hija de Erik y Andrea (Foto: Ig @andrealegarreta)

لم تكن ردود الفعل من مستخدمي الإنترنت طويلة في المستقبل، وحتى أن بعض المتعاونين معهم في وسائل الإعلام انتهزوا الفرصة لتهنئة الأسرة.

«يا لها من كلمات جميلة بلدي أندي، وكم هو رائع أن لديك الفرصة للتصفيق والتمتع طريقه إلى جانبه. تهانينا @miarubinlega»، كتبت إيزابيل لاسكورين. بينما أضافت تانيا فاسكيز: «تهانينا على زوج الفتيات الجميلات اللواتي لديهن بركات وسعادة»

لم تكن جيروجينا هولغوين بعيدة عن الركب أيضًا ولاحظت أن ليجاريتا كانت أمًا عظيمة: «تهانينا أندريا، لقد كنت مثالًا رائعًا ودعمًا ومرشدًا لعائلتك».

