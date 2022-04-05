التقى AMLO مع الصناعيين: تحدثوا عن التبسيط المالي وندرة المياه في مونتيري

من خلال تغريدة، أكد الرئيس الحالي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الغداء الذي قدمه في القصر الوطني مع مجموعة من 20 من رجال الأعمال الذين تحدث معهم عن أزمة إمدادات المياه في منطقة مونتيري: «لقد تناولنا غداء عمل مع أعضاء غرفة صناعة التحول. ورافقتي وزيرة الاقتصاد تاتيانا كلوثييه كاريو ووزير الخزانة روجيليو راميريز دي لا أو وألفونسو رومو».

وأشار أيضا إلى أن هناك بالفعل نتائج في التبسيط المالي للمؤسسات الصغيرة وذكر أنها ستواصل إحراز تقدم في مجالات أخرى، «بالإضافة إلى ذلك، نتعامل مع مسألة انعدام الأمن وندرة المياه في منطقة العاصمة مونتيري. كان هناك احترام ورغبة في مواصلة العمل من أجل خير الجميع».

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