تعادل أليكس فاليرا بضربة رأس في Universitario مقابل ADT للدوري 1

يربط Universitario de Deportes 1-1 مع ADT للتاريخ 8 من الدوري الإسباني 1. استفاد ألفارو جوتيريز من الشوط الأول لإجراء تعديلات وخرج بكل شيء في الشوط الثاني، وبهذه الطريقة جاءت المساواة الجزئية من خلال أليكس فاليرا في النصب التذكاري.

حدث ذلك بعد 4 دقائق من الشوط الثاني، وفاز إيفان سانتيلان على الجناح الأيسر وأخذ صليبًا تم تطهيره من قبل جيكسون رييس، لكن هذا ترك لألبرتو كوينتيرو، الذي استغرق وقتًا لوضع تمريرة على رأس أليكس فاليرا.

كما حدث في هدف الزيارة، فاز المهاجم 'merengue' على الدفاع من قبل القمة ومتصل بطريقة جيدة لإعطائه التعادل. كان لاعب كرة القدم السابق ديبورتيفو Llacuabamba احتفالًا مبتهجا ورفع جميع المشجعين.