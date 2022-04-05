بعد حادثه الخطير، أعلن تايغر وودز أنه يخطط للعب أوغوستا ماسترز

Golf - The Masters - Augusta National Golf Club - Augusta, Georgia, U.S. - April 4, 2022 Tiger Woods of the U.S. on the 9th green during a practice round REUTERS/Mike Blake

يخطط تايغر وودز للمنافسة هذا الأسبوع في أوغوستا ماسترز، والتي ستكون عودة جديدة مذهلة إلى رياضة أسترو الغولف، بعد 13 شهرًا فقط من تعرضه لإصابات خطيرة في ساقه اليمنى في حادث مروري.

وقال في مؤتمر صحفي في نادي أوغوستا الوطني للغولف (ولاية جورجيا)، حيث يتدرب لمدة أسبوع في محاولة للعب أول بطولات الجراند سلام في الموسم، «أشعر الآن وكأنني سألعب». «ليس لدي أي مخاوف بشأن ما يمكنني القيام به عندما يتعلق الأمر بالجولف. المشي هو الجزء الصعب».

ويخطط بطل الجراند سلام 15 مرة للعب جولة تدريب من تسع حفر يوم الاربعاء وسيتخذ قرارا نهائيا بعد مشاهدة جسده يتعافى من هذا الجهد. وأوضح بعد أن لعب جولات تدريب تسع حفر في اليومين الماضيين: «الأمر يتعلق بكيفية تعافي جسدي وما يمكن لجسدي القيام به في اليوم التالي».

قال وودز إنه يشعر أنه يستطيع الفوز بلقب الماجستير السادس ليتناسب مع الرقم القياسي على الإطلاق الذي يحمله جاك نيكلاوس على الرغم من عدم لعبه منذ بطولة 2020 للماسترز، التي لعبت في نوفمبر من ذلك العام بسبب covid-19.

Tiger Woods quiere volver a jugar este jueves ante miles de fanáticos (Reuters) REUTERS

تجدر الإشارة إلى أن لاعب الجولف البالغ من العمر 46 عامًا تم نقله إلى المستشفى لأسابيع ولم يتمكن من المشي لعدة أشهر بعد حادث سيارة في فبراير 2021. وقال في وقت لاحق أنه كان محظوظا لأنه نجا وأنه هرب بكلتا الساقين: «كان ذلك طريقا صعبا. لأقول أنني سأكون هنا ألعب... كنت سأقول ذلك غير محتمل للغاية».

الآن، خطته هي أن يجعل افتتاحه الرابع والعشرين في الماجستير. اختبر النجم الرياضي في أمريكا الشمالية قدرته على السير على مضمار الجبل الأسبوع الماضي، وأعلن أن عودة ملحمية ممكنة. وفي يوم الأحد، غرد بأنه سيكون «قرارًا في وقت اللعب» ما إذا كان سيلعب هذا الأسبوع أم لا.

وضع وودز نفسه على المحك مع جولات التدريب يومي الأحد والاثنين، وهذا الأخير أمام الآلاف من المشجعين الذين دعموه في أول جلسة متفرج كاملة في أوغوستا ناشيونال منذ عام 2019، عندما فاز بلقب مدهش لإكمال الشفاء من جراحة الانصهار الشوكي.

Tiger Woods sufrió un espeluznante accidente en febrero de 2021 (EFE)

خلال هذا الأسبوع، قدم العديد من كبار لاعبي الغولف وجهة نظرهم حول ما يمكن أن يكون عودة النجم الكبير. «بدا المشي جيدة»، وقال الفائز في الماجستير 1992 فريد الأزواج، بعد تقاسم تسعة ثقوب معه. «لم يفوت العديد من الطلقات، قاد بشكل جيد للغاية... هذا الرجل هو مجرد غير واقعي.»

وقال الاسترالي كاميرون ديفيس، الذي لعب آخر خمسة ثقوب مع وودز في جولة تدريبية يوم الأحد: «كنت لا تزال بطيئة بعض الشيء تسلق اثنين من التلال على الثقوب 17 و 18. انها ضرب جيدة. إنها تصل إلى حد كافٍ للعب الثقوب بالطريقة التي تحتاجها للعب بها. لا أرى أي سبب يمنعني من رفع الجولات هنا».

سيكون افتتاح وودز في الجولة الأولى يوم الخميس أحد أكثر عودة الإصابات إثارة للدهشة في تاريخ هذه الرياضة، حيث لم يلعب بطل الماسترز خمس مرات رسميًا منذ الدفاع عن لقبه في بطولة 2020 للماسترز. وقال ديفيس «انه يقوم بالطلقات التى تحتاج الى القيام بها». «كنت ألعب بشكل جيد. كل شيء بدا صلبًا جدًا. سيكون من الرائع رؤيتك هنا إذا قررت اللعب يوم الخميس».

من جانبه، قال الفائز أربع مرات في تخصص، مواطنه بروكس كويبكا، الذي سيبحث عن أول سترة خضراء له: «أنا سعيد لأنه يبدو أكثر صحة وقادرًا على لعب الغولف. نحن في حاجة إليها، اللعبة تحتاج إليها، الجميع بحاجة إليها، المشجعين بحاجة إليها».

مع معلومات من وكالة فرانس برس

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