قبل: هذه هي الطريقة التي يمكنك بها خصم التبرعات من حساب مدخرات التقاعد الخاص بك

يمكن تقديم عدد من الخصومات الشخصية خلال الإقرار الضريبي السنوي والحصول على رصيد لصالحه، مثل التبرعات، أي تلك التي تدفعها لإدارة صندوق التقاعد (Afore)، كما أشار Consar لصالح العمال.

يجب أن نتذكر أن الخصومات الشخصية هي تلك النفقات التي يحق لدافعي الضرائب تخفيضها من دخلهم المتراكم على الإقرار الضريبي السنوي، والذي سيتم إجراؤه خلال شهر أبريل.

في هذا الصدد، دعت اللجنة الوطنية لنظام مدخرات التقاعد (Consar) دافعي الضرائب إلى أن يكونوا على دراية بالمشكلة وأكدت: «إذا قدمت تبرعات لحساب Afore الخاص بك العام الماضي، فيمكنك خصمها».

ومع ذلك، من أجل الوصول إلى المنفعة، يجب أن تبقى الموارد أو الموارد الإضافية التي تم إدخالها طواعية في الحساب حتى تصل إلى سن 65. الاستثناء الوحيد في هذه الحالات هو بطلان أو عدم قدرة حامل على العمل.

كيف تفعل ذلك؟

*في وقت تحقيق العائد السنوي، يجب على الطرف المعني الوصول إلى قسم «الخصومات الشخصية».

El proceso se realiza durante la declaración anual. (Foto: Pixabay)

*يجب عليك بعد ذلك الحصول على المبلغ الإجمالي المخصص للمدخرات بمفهوم «المساهمات الطوعية المقدمة إلى SAR».

* في حالة وجود رصيد صالح، يجب على دافع الضرائب تضمين Interbank Clabe، حيث سيحصلون على الإيداع إذا تمت الموافقة عليه لصالحه.

يجب أن نتذكر أن دافعي الضرائب سيكونون قادرين على الوصول إلى الخصومات الشخصية الأخرى، من أجل الحصول على سبل الانتصاف لصالح،حسب الحالة.

بعضها: الرسوم الدراسية، والصحة، والإسكان، ونفقات الجنازة، من بين أمور أخرى. ومع ذلك، لهذا، يجب تقديم القسائم أو الفواتير.

فيما يتعلق بموارد حساب التوفير الخاص بهم، أشارت الرابطة المكسيكية لمديري صناديق التقاعد (Amafore) إلى أن مسؤولية إنشاء معاش جيد للحياة المستقبلية هي مسؤولية كل شخص.

وبهذا المعنى، هناك بعض أنواع المدخرات الطوعية، مثل: المساهمات طويلة الأجل، حيث يمكن أن تبقى الموارد في الحساب لمدة لا تقل عن 5 سنوات. كلما طالت مدة بقائك في Afore، زادت العوائد التي ستولدها.

El saldo a favor es un beneficio. (Foto: Cuartoscuro) Crisanta Espinosa

قد يتم تقديم الإقرار الضريبي لعام 2021 حتى 30 أبريل من هذا العام، كما أعلنت دائرة إدارة الضرائب (SAT).

يمكن تنفيذ الإجراء إلكترونيًا ولا يلزم سوى كلمة مرور. إذا تم الحصول على رصيد لصالح أكثر من 150 ألف بيزو أو إذا تم تعديل حساب CLABE، فيجب إرساله مع التوقيع الإلكتروني (التوقيع الإلكتروني).

وفقًا للسلطات الضريبية، تم تمديد الجداول الزمنية وتم إنشاء بعض مواقع الإنترنت من أجل تقديم خدمة أفضل لدافعي الضرائب. لمزيد من الأسئلة أو التوضيحات، يمكن للأطراف المهتمة إدخال الرابط التالي من SAT. هنا.

سيعمل الإقرار الضريبي السنوي على تسجيل الدخل من أجورك، والخصومات الخاصة بك، بالإضافة إلى إجراء حساب الضريبة السنوية، أو ملف الأصفار، أو دفع أو طلب رصيد لصالحه، أي استرداد أو استرداد للعامل.

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