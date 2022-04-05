فاز رجل اعتني بالسيارات في مهرجان بسيارة جديدة في التعادل لهذا الحدث.

خافيير أكوستا هو «تصريف سيارات» من قسم مالدونادو، في شرق أوروغواي. هذا ما يطلق عليه الأشخاص الذين يعتنون بالسيارات في الشارع في البلاد والذين يتقاضون أجورهم بإرادة السائق عندما يغادرون بسيارتهم. سافر هذا الرجل إلى مدينة ميناس، في وسط البلاد، لحضور الطبعة الخامسة والثلاثين من مهرجان المناجم ومهرجان أبريل، الذي أقيم من الجمعة 1 أبريل إلى الأحد 3 أبريل.

بالإضافة إلى عرض العديد من الفنانين الوطنيين، شهد المهرجان أيضًا لحظة من الإثارة الكبيرة عندما فاز Acosta، الذي ذهب إلى الحدث لممارسة العناية بالسيارات، بسيارة جديدة في التعادل.

وكان الرجل قد اشترى السحب رقم 2،482 وفي ليلة الأحد فاز بسيارة رينو سانديرو. بعد أن سحبت فتاة من جرة عملاقة قطعة من الورق مع الرقم الذي اشتراه القائم بأعمال السيارة، إلى صرخة «أولي، أولي، خافيير»، صعد الرجل على خشبة المسرح حيث كانوا يرسمون الأرقام لتلقي جائزته أمام تصفيق الحاضرين.

وفقا لأكوستا نفسه، يحضر المهرجان كل عام مع شقيقه، الذي يعيش في قسم Lavalleja، حيث تقع مدينة ميناس. «أكثر ما جاء لي وتسبب لي أكثر رضا على الإطلاق هو تحية الناس. كان هذا هو أكثر ما دفعني، وليس كثيرًا للجائزة؛ لقد أعطاني السعادة»، قال الفائز لـ Underlining.

Con el número de rifa 2.482, un cuidacoche que trabajaba en un festival ganó un automóvil Renault Sandero

لأكثر من 20 عامًا، تم تكريس Acosta لرعاية السيارات في أجزاء مختلفة من البلاد، وعادة ما يكون هناك المزيد من الحركة لأن النصائح ستكون أعلى. على سبيل المثال، في Bikini Beach Parador، في بونتا ديل استي، يقدم خدمات صف السيارات.

أجريت المقابلة في مستشفى دي مالدونادو لأن شريكه كان هناك يخضع لدراسة أمراض النساء لتحديد جنس الطفل الذي يتوقعونه. «هذا واحد جاء مع 0 كيلومتر أسفل ذراعه, «وقال.

فاز خافيير «cuidacoche» بسيارة جديدة في التعادل في مهرجان (التغطية: القناة 3)

العناية بالسيارات في أوروغواي

في أوروغواي، يمكن لجليسة السيارات كسب ما يصل إلى 400 بيزو أوروجواي يوميا (10 دولارات أمريكية) للعمل على كتلة ثماني ساعات. في عام 2019، كان لدى حكومة مونتيفيديو حوالي 2000 عامل غير رسمي من هذا النوع.

في عام 2017، تم نشر دراسة أجراها خوسيه ماريا كابريرا وأليخاندرو سيد حول العناية بالسيارات في أوروغواي في مجلة التحليل الاقتصادي. ولد هذا التحليل أن سياسة إضفاء الطابع الرسمي من قبل حكومات الإدارات موجودة لأنها، وفقًا للتقرير، ترفع حالة رعاية السيارات طالما بدأ النشاط في إضفاء الشرعية عليه من قبل النظام. ومع ذلك، هذا لا يعني أن العمل يتوقف عن الانتماء إلى السوق غير الرسمية.

تحذر الدراسة من أن منح حق الانتفاع، أي أنه يتم تعيين كتلة واحدة لكل كتلة، يمكن أن يعني أمانًا وظيفيًا أكبر لمقدم الرعاية للسيارة. ومع ذلك، يتطلب إضفاء الطابع الرسمي وجود قانوني في المجتمع، بسبب الإجراءات الأساسية المطلوبة للحصول على التصريح، وفي كثير من الحالات تكون هذه مشكلة لأنها لا تحتوي على الوثائق محدثة.

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