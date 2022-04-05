96.8٪ من السكان في بوغوتا أكملوا بالفعل مخطط التطعيم ضد covid-19

Fotografía de archivo de una enfermera mientras prepara una dosis de la vacuna de Sinovac contra la covid-19 en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega





أشارت وزارة الصحة إلى أنه اعتبارًا من 3 أبريل 2022، تم تطبيق ما مجموعه 15,770,894 جرعة من اللقاحات ضد COVID-19، كما ورد في أحدث تقرير لـ «مقياس التطعيم» لوزارة الصحة، المنشور على موقع SaludATA.

هذه الجرعات التي يتم إعطاؤها لسكان بوغوتا تعني أن 96.8٪ من السكان في بوغوتا لديهم بالفعل جدول لقاح كامل ضد الفيروس (جرعتين)، بينما فيما يتعلق بتطعيم الأولاد والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 11 عامًا، يُذكر أن 73.4٪ من هؤلاء السكان لديهم بالفعل الأولى جرعة.

وتجدر الإشارة إلى أنه لتشجيع التطعيم، مكنت الأمانة العامة لهذا الثلاثاء نقاط التطعيم من إكمال أو تلقي جرعتك من اللقاح المعزز ضد COVID-19. «تذكر أهمية الامتثال لبروتوكولات السلامة الحيوية مثل: ارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة، ونظافة اليدين وضمان التباعد الجسدي لمنع العدوى»، أصر الكيان.

هناك حوالي 30 نقطة وصول ضخمة للمواطنين، بغض النظر عن النظام الصحي لديهم، يمكنهم الوصول إلى تطبيق لقاحات موديرنا وفايزر وسينوفاتش وأسترازينيكا مجانًا.

بعد وصول متغير omicron من covid-19 في بوغوتا، انخفضت العدوى في الأسابيع الأخيرة، على سبيل المثال، بحلول يوم الاثنين 4 أبريل، تم تأكيد 307 إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد و 10 وفيات.

«لدى بوغوتا حاليًا 1,497 حالة نشطة من COVID-19. نشارك أحدث تقرير مع العدوى حسب المنطقة وبيانات أكثر إثارة للاهتمام. #SaluDataTeTieneElDato هناك تجد المعلومات الرسمية حول فيروس كورونا في المدينة «، قالت وزارة الصحة.

وبالإضافة إلى ذلك، وفقا لSaluData، المحليات سوبا 269 ألف، كينيدي 216 ألف، Engativa 195 ألف و Usaquén مع 144 ألف، هي تلك التي لديها أكبر عدد من الإصابات.

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من انخفاض الحالات بشكل كبير، أنشأت الأمانة محطات متنقلة في جميع أنحاء المدينة لضمان تتبع حالات Covid-19، وذلك من أجل إتاحة الوصول إلى اختبارات PCR المجانية.

هناك 24 كشك ممكّن في 18 موقعًا، والتي ستكون مفتوحة من الساعة 8:00 صباحًا إلى 5:00 مساءً بينما تستمر الإمدادات. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على الأطراف المعنية تقديم وثيقة هوية وتقديم بيانات التعريف الأساسية. في المقابل، لدى EPS أيضًا وظائف أخرى متاحة للشركات التابعة لها والتي تتطلب جدولة.

من الجدير بالذكر أنه على المستوى الوطني، أظهرت البلاد استقرارًا من حيث حالات covid-19. قدمت مديرة علم الأوبئة والديموغرافيا، كلوديا كويلار، توصيات عامة خلال مركز القيادة الموحدة 126.

«الحفاظ على معدات المراقبة أو التتبع أو الاختبار في الأوقات المشار إليها؛ وإجراء الاحتواء بسرعة» هي النقطة الرئيسية التي أثارها المسؤول، مع التركيز بشكل خاص على السكان الذين يعانون من عوامل الخطر، وحثت على تطبيق الاختبارات وفقا لترتيب الأولويات المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية.

وأضاف: «نحن في وضع مستقر للغاية، لكن لا يمكننا القول أن إعادة النمو لن تحدث أو أننا لن نحصل فجأة على دخول بعض الخطوط الفرعية، لذلك علينا الاستمرار في تنفيذ خطة التطعيم بأكملها».

وبالمثل، أشار إلى أهمية تعزيز الإجراءات المتخذة على المستويين القطاعي والمشترك بين القطاعات، مما سيتيح إحداث تأثير إيجابي أكبر على صحة ورفاه السكان الذين يعيشون في كولومبيا.

وأكد كويلار من جديد الحاجة إلى الحفاظ على تدابير الأمن البيولوجي وتعزيز التطعيم لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة فأكثر، والذين، على الرغم من انخفاض أرقام الوفيات، يظلون الفئة العمرية التي تشكل معظم هذه المعدلات.







