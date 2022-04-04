ما الذي اكتشفه البحث الأول الذي أجري على المتطوعين المصابين عن قصد بـ COVID-19

Female laboratory specialist holding test tube with cotton swab, medical science professional taking sample for lab analysis.

البحث الذي اعتبرته بعض القطاعات العلمية مثيرًا للجدل، نظرًا لأن البشر أصيبوا عمدًا من أجل تنفيذه، أسفرت عن نتائج مفاجئة فيما يتعلق بالطريقة التي يحدث بها انتشار COVID-19. تم نشر تفاصيل الدراسة يوم الخميس 31 مارس في مجلة Nature Medicine.

من بين أبرز النتائج، أشاروا إلى أنه لا يلزم سوى الحد الأدنى من الانخفاض حول حجم خلية دم بشرية محملة بالفيروسات لإصابة شخص بـ COVID-19.

في حين أن هذه نتائج قيمة، فإن التلقيح المتعمد لممرض في إنسان لتحديد تأثيره على الجسم غير مقبول من قبل المجتمع العلمي بأكمله، على الرغم من أن ضوابط الحد من الضرر شاملة، خاصة إذا كان فيروسًا غير معروف تقريبًا، لأنه صنع ظهورها منذ ما يزيد قليلاً عن عامين.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور كريستوفر تشيو، طبيب الأمراض المعدية و: «في الحقيقة، لا يوجد نوع آخر من الدراسة يمكنك من خلاله القيام بذلك، لأن المرضى عادة ما يلفت انتباهك فقط إذا ظهرت عليهم الأعراض، لذلك يفتقدون كل تلك الأيام السابقة عندما تختمر العدوى». أخصائي المناعة في إمبريال كوليدج لندن.

Fueron reclutados 36 voluntarios de entre 18 y 30 años de edad, ninguno de los cuales presentaba una condición de riesgo ante la infección con el virus SARS-CoV-2 EFE/ Esteban Biba/Archivo

وفقًا لتفاصيل الدراسة، التي بدأت في مارس 2021، تم تجنيد 36 متطوعًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا، ولم يكن لدى أي منهم حالة خطر للإصابة بفيروس SARS-CoV-2، وهو ما كان شرطًا لهم ليكونوا جزءًا من التحليل. وبهذه الطريقة، لم يكن أي من المتطوعين يعانون من زيادة الوزن، وكان يعاني من مشاكل في الكلى والكبد والقلب والرئة أو الدم. كما قاموا بتشكيل نموذج موافقة مستنيرة شاملة لتكون قادرة على المشاركة.

من أجل تقليل أكبر قدر ممكن من المخاطر الناجمة عن تفاقم حالة COVID-19، تم علاج أول 10 مشاركين مصابين بفيروس remdesivir المضاد للفيروسات، والذي يمنع المرض الخطير. كان لدى العلماء أيضًا أجسام مضادة وحيدة النسيلة ليتم إعطاؤها إذا ساءت أي من الحالات. في نهاية المطاف، كان remdesivir غير ضروري، ولم يضطر الباحثون أبدًا إلى إعطاء الأجسام المضادة لأي شخص.

كان شكل العدوى هو إدخال أنبوب طويل ورقيق في أنوف المتطوعين مع قطرة صغيرة من السائل يحتوي على سلالة الفيروس المكتشفة أصلاً. ومنذ ذلك الحين تم مراقبتهم طبيا على مدار 24 ساعة في اليوم وبقوا لمدة أسبوعين في غرف في المستشفى الملكي الحر في لندن التي كان لها تدفق هواء خاص لمنع الفيروس من الهروب.

De los 36 participantes, justo la mitad, 18 de ellos, se infectaron, dos de los cuales nunca desarrollaron síntomas. Entre quienes se enfermaron, sus enfermedades fueron leves. Tenían la nariz tapada, congestión, estornudos y dolor de garganta (FOTO: IMSS/CUARTOSCURO.COM) Fotografía Cortesía

من بين 36 مشاركًا، كان نصفهم فقط، 18 منهم، مصابين، اثنان منهم لم تظهر عليهم أعراض قط . من بين أولئك الذين أصيبوا بالمرض، كانت أمراضهم خفيفة. كان لديهم انسداد في الأنف واحتقان وعطس والتهاب في الحلق.

غالبية المشاركين في الدراسة الذين تعاقدوا مع COVID-19، 83٪، فقدوا حاسة الشم، على الأقل إلى حد ما. تسعة لا يمكن أن رائحة أي شيء.

تحسن فقدان الرائحة بالنسبة لمعظم الناس، ولكن بعد 6 أشهر من انتهاء الدراسة، استمر الشخص في تغيير حاسة الشم، على الرغم من أنها كانت تتحسن. وجد العلماء هذا الوضع مقلقًا لأن دراسة حديثة أظهرت أن تغيير الرائحة مرتبط بتغيرات الدماغ.

وقال تشيو إن الباحثين أخضعوا المشاركين للاختبارات المعرفية للتحقق من ذاكرتهم قصيرة المدى ووقت رد الفعل. لا يزالون يحللون تلك البيانات، لكنه يعتقد أن تلك الاختبارات «ستكون مفيدة حقًا».

La mayoría de los participantes del estudio que contrajeron COVID-19, el 83%, perdieron el sentido del olfato, al menos hasta cierto punto. Nueve no podía oler nada EFE/Daniel Pérez EFE

لم يطور أي من المتطوعين في الدراسة تورط الرئة في إصابتهم بالعدوى. واعتبر الباحث الرئيسي أن هذا لأنهم كانوا صغارًا وأصحاء وتم تلقيعهم بكميات صغيرة من الفيروس. ما وراء فقدان الرائحة، لم تستمر أي أعراض أخرى.

مع هذا البحث، توصل العلماء إلى ثمانية استنتاجات على الأقل حول فيروس SARS-CoV-2 وطريقة عمله في الجسم.

1- كميات صغيرة من الفيروس، حوالي 10 ميكرون - الكمية في قطرة واحدة يعطس فيها شخص ما أو يسعل - يمكن أن تجعل شخصًا مريضًا.

2- COVID-19 له فترة حضانة قصيرة جدًا . يستغرق الأمر حوالي يومين بعد الإصابة حتى يبدأ الشخص في القضاء على الفيروس.

Los especialistas pudieron comprobar algo que los epidemiólogos ya habían descubierto y es que las personas eliminan grandes cantidades de virus antes de mostrar síntomas (Getty Images)

3- تمكن المتخصصون من التحقق من شيء اكتشفه علماء الأوبئة بالفعل وهو أن الناس يتخلصون من كميات كبيرة من الفيروسات قبل ظهور الأعراض.

4- في المتوسط، أفرز المتطوعون الشباب والأصحاء في الدراسة الفيروس لمدة ستة أيام ونصف ، لكن بعضهم أفرز الفيروس لمدة 12 يومًا.

5- يمكن للأشخاص المصابين القضاء على مستويات عالية من الفيروس دون أي أعراض.

6- بعد حوالي 40 ساعة من إدخال الفيروس، يمكن اكتشافه في الجزء الخلفي من الحلق.

7- استغرق الأمر حوالي 58 ساعة حتى يظهر الفيروس على مسحات الأنف، حيث نما في النهاية إلى مستويات أعلى بكثير.

8- اختبارات التدفق الجانبي، الاختبارات السريعة في المنزل، تعمل بشكل جيد للغاية لاكتشاف متى يكون الشخص معديًا. وجدت الدراسة أن هذه الأنواع من الاختبارات يمكن تشخيص العدوى قبل أن يتم توليد 70٪ إلى 80٪ من الفيروس القابل للحياة.

يؤكد التحليل الذي تم إجراؤه العديد من الفرضيات التي عبر عنها علماء الأوبئة ويوضح، من بين أمور أخرى، أهمية ارتداء القناع عند إصابة الشخص لأن ذلك يحمي من هم في الجوار.

Aproximadamente la mitad de los participantes del estudio nunca se enfermaron y nunca desarrollaron anticuerpos, a pesar de recibir exactamente la misma dosis del virus EFE/ Jeffrey Arguedas/Archivo EFE

وقال تشيو إنه سيكرر هذا النوع من الدراسة، بعد النجاح الذي تحقق، ولكن هذه المرة في الأشخاص الذين تم تطعيمهم المصابين بمتغير دلتا لدراسة استجابتهم المناعية. قال العالم إن فريقه يخطط أيضًا لمواصلة دراسة الأشخاص الذين لم يمرضوا.

وقال «هذا ما هو مثير للاهتمام حقا». ما يقرب من نصف المشاركين في الدراسة لم يصابوا بالمرض ولم يطوروا أجسامًا مضادة أبدًا، على الرغم من تلقيهم نفس الجرعة بالضبط من الفيروس.

تم فحص جميع الأجسام المضادة للفيروس المرتبط ارتباطًا وثيقًا، مثل فيروس السارس الأصلي. لذلك لم تكن الحماية المتبادلة هي التي حافظت على سلامتهم، بل كان شيئًا آخر.

وقال تشيو «هناك العديد من الأشياء الأخرى التي تساعد على حمايتنا». «هناك حواجز في الأنف. هناك أنواع مختلفة من البروتينات والأشياء التي هي أنظمة وقائية بدائية قديمة جدًا ، ومن المحتمل أنها ساهمت في عدم إصابتها، ونحن مهتمون حقًا بمحاولة فهم ماهيتها».

يمكن أن يساعدنا فهم العوامل الأخرى التي قد تلعب دورًا في توفير حماية أكثر انتشارًا للناس في حالة حدوث جائحة في المستقبل.

La doctora Kathryn Edwards, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de la Universidad de Vanderbilt que escribió un editorial publicado junto con el estudio. La investigación, afirmó, ofrece información importante sobre la infección y el contagio con el virus SARS-CoV-2

الدكتورة كاثرين إدواردز، أخصائية الأمراض المعدية للأطفال في جامعة فاندربيلت التي كتبت افتتاحية نشرت بالتزامن مع الدراسة. وقال ان البحث يقدم معلومات هامة حول العدوى والعدوى بفيروس السارس - CoV-2.

وقال انه سيستمر تحليل عينات الدم والأنسجة التى تم جمعها للدراسة فى السنوات القادمة. «أعتقد أنهم جميعًا في الفريزر، إذا جاز التعبير، وهم محشوون. لذلك أعتقد أن هذا يجب أن يكون قويًا جدًا».

في النهاية، تعتقد أن الدراسة قد بددت العديد من المخاوف بشأن دراسات التحديات البشرية ومهدت الطريق للآخرين.

وقال «اننا لن نجرى دراسات تحدى عند الرضع، ولن نقوم بذلك لدى الاطفال الذين تتراوح اعمارهم من 75 عاما والذين يعانون من مرض رئوي مزمن». ولكن في الشباب والأصحاء، «أعتقد أن هذه دراسات ستكون مفيدة»، نظر المتخصص.

استمر في القراءة

COVID-19: نشرت مجلة لانسيت دراسة أرجنتينية حول أهمية التطعيم غير المتجانس والثالث جرعات



