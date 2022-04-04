اتهم ثلاثة من ضباط الشرطة بقتل العديد من المدنيين خلال أيام الإضراب الوطني في كالي

وفي الساعات الأخيرة، قدم مدع عام من المديرية المتخصصة لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان لائحة الاتهام ضد ثلاثة من رجال الشرطة المتورطين في مقتل ستة مدنيين خلال مظاهرات الإضراب الوطني في كالي. وبالمثل، يقال إن الزي الرسمي مسؤول عن بعض حالات الإصابة الشخصية.

وأحد هؤلاء المذكورين هو العقيد إدغار فيغا غوميز، الذي كان في ذلك الوقت القائد العملياتي لشرطة كالي متروبوليتان. وبالإضافة إلى ذلك، تم تعيينه رئيسا للخدمة و «المسؤول عن توجيه تصرفات مرؤوسيه لاستعادة النظام».

ووفقا لتقرير المدعي العام، لم تكن فيغا غوميز لتتخذ تدابير تصحيحية لمنع حدوث تجاوزات من جانب القوات العامة، وبالتالي فإنها تعرض للخطر سلامة المدنيين الذين شاركوا في أيام المظاهرات. الآن سيتعين على العقيد الإجابة عن جرائم القتل المشدد والإصابة الشخصية.

وبالإضافة إلى ذلك، كان الملازم نيستور فابيو مانسيلا متورطا أيضا، الذي كان مسؤولا عن رجال من مجموعة العمليات الخاصة (GOES) يُزعم أنهم أطلقوا النار على المتظاهرين والمواطنين خارج المسيرات. وقعت الهجمات في حدثين مختلفين: الأول في 30 أبريل، في حي El Diamante؛ والثاني، في ليلة 3 مايو، وبشكل أكثر دقة في حي Siloé.

«وزُعم أن الضابط أخفق في أداء واجب توجيه قوات وحدته والسيطرة عليها، ولم يتخذ التدابير اللازمة لتجنب وقوع المزيد من الإصابات. ويشير الموجز إلى أنه سيكون مسؤولاً عن جرائم القتل المشدد والإصابة الشخصية»، أوضح مكتب المدعي العام من التحقيقات.

أخيرًا، يظهر رجل الدورية ويلسون أورلاندو إسباراجوزا. نتيجة لمواد الإثبات والأدلة الفنية، كان مسؤولاً عن إطلاق القذيفة التي تسببت في وفاة شاب شارك في التعبئة أمام CAI Villa del Sur، قطاع بويرتو ريلينا، بعد ظهر يوم 28 أبريل 2021.

وتشير التحقيقات إلى أن الرجل الذي يرتدي الزي الرسمي، على ما يبدو، أطلق سلاحه من المعدات ضد المحتج بينما كان «أعزل»، مما لا يشكل أي خطر على الآخرين. «كانت تصرفات المسؤول غير متناسبة وتنتهك المبادئ التي يجب أن تصاحب أولئك الذين يحمون النظام. وبهذا المعنى، فإن الاتهام هو جريمة القتل المشدد «، خلص تقرير السلطات.

Manifestantes se enfrentan con miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante las protestas en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr/Archivo EFE

فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت خلال أيام الإضراب الوطني، أمر مكتب عمدة كالي، من خلال مرسوم صدر في 1 أبريل، بإعادة تثبيت نصب سيباستيان دي بيلالكازار، الواقع شمال غرب عاصمة فاليكوكانا.

دعونا نتذكر أن التمثال قد هدم من قبل ميساك الأصلي العام الماضي كعلامة على الاحتجاج على الإصلاح الضريبي. يجب إنشاء التمثال الجديد، على الرغم من وجود العديد من المنتقدين لفرضه، حيث تم تكوينه كرمز تاريخي للمدينة لأنها فاتحها.

ووفقا للمرسوم، فإن أمانات الأمن والعدالة والمالية والبنية التحتية والثقافة والوحدة الإدارية الخاصة لإدارة السلع والخدمات، ستكون مسؤولة عن هذا المشروع، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا العمل سيكون له تعديلات مهمة لتأكيد موقف المجتمعات البروتستانتية.

وبالمثل، تم فتح مسابقة عامة لتقديم مقترحات متعددة الثقافات المختلفة. يجب أن تسلط هذه الضوء على اللغات والقيم وهوية كالينيا للنصب التذكاري.

Instalarán nuevamente el monumento de Sebastián de Belalcázar (Colprensa)

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