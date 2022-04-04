إنها تمكّن فاتورة ضريبة الأملاك من أجل اللياقة البدنية لكبار السن

منذ 1 أبريل، بدأت وزارة المالية في إصدار فواتير ضريبة الأملاك، والتي تتوفر على المنصة الرقمية الجديدة: المكتب الافتراضي، من هناك يجب على دافعي الضرائب التسجيل برسالة بريد إلكتروني وكلمة مرور آمنة ثم تنفيذ إجراءات توليد الإيصال والدفع.

ومع ذلك، نظرًا لعدم توفر جميع المواطنين التسهيلات اللازمة للوصول إلى الوسائل التكنولوجية الجديدة، فإن وزارة المالية سترسل الفاتورة المادية للأشخاص في الطبقات 1 و 2 والريف، وفي الطبقة 3، إلى المالكين البالغين فوق سن 60 عامًا.

«ستكون انتهاء صلاحية Predial، بخصم 10٪، متداخلة من 9 إلى 24 مايو، وفقًا للحرف الأخير من CHIP؛ وبدون خصم، يستمر الموعد النهائي حتى 24 يونيو. أي أن دافعي الضرائب الذين لم يعلنوا عن الضريبة ويدفعون بعد سيكون لديهم أكثر من شهر للحصول على المنفعة».

سيرسل مكتب العمدة الفواتير المادية إلى ما يقرب من 700،000 عقار في الطبقات 1 و 2 والريف وإلى 260،000 الطبقة 3 منازل، التي يملكها كبار السن ممتلكاتهم. سيتمكن هؤلاء الأشخاص من الامتثال لدفع ضريبة الأملاك من خلال القنوات التقليدية.

من جانبه، أوضح وزير المالية خوان ماوريسيو راميريز أن المنصة الجديدة «ستبسط الإجراءات وتوفر معلومات كاملة ودقيقة وفي الوقت المناسب لأكثر من 2.6 مليون دافعي ضرائب بريديال في بوغوتا، بما في ذلك أولئك الذين سيدفعون على أقساط».

كيفية التسجيل في المكتب الافتراضي؟

1. يجب على دافعي الضرائب زيارة الموقع الرسمي لأمانة خزانة المنطقة.

2. انتقل إلى قسم المكتب الافتراضي وانقر على «تسجيل مكتب افتراضي جديد» ثم «سجل هنا».

3. حدد نوع المستند الذي ستقوم بالتسجيل به واملأ البيانات المطلوبة.

4. انقر فوق خيار «موافق».

5. أجب عن أسئلة التحقق من الصحة التي يطرحها النظام وانقر فوق «إرسال». يجب أن نتذكر أنه إذا كانت الإجابات غير صحيحة، فلن يسمح لك النظام بالمضي قدمًا في العملية.

6. قم بإنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور. إذا كنت قد سجلت بريدًا إلكترونيًا مسبقًا على الصفحة، فسيظهر هذا، ولكن يمكنك تعديله إذا أردت.

7. ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تؤكد تسجيلك لتفعيل حسابك.

واحدة من المستجدات في هذا المكتب الافتراضي هو أن مستخدم دافع الضرائب لن يكون رقم هويته بعد الآن، ولكن رسالة بريد إلكتروني، والتي مع كلمة مرور آمنة ستسمح من الآن فصاعدا بتنفيذ الإجراءات.

كيفية تنزيل ضريبة الأملاك ودفعها؟

بعد إجراء التسجيل المعني، يمكن للمواطنين الانتقال إلى صفحة أمانة خزينة بوغوتا، لتنزيل ودفع الفاتورة المعنية. فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها:

1. ابحث عن جزء المكتب الافتراضي وحدد الزر «ضريبة الممتلكات الموحدة».

2. قم بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور اللذين تم إنشائهما مسبقًا.

3. انقر فوق الزر «دافع الضرائب» لإجراء جميع المعاملات والمدفوعات.

4. حدد علامة التبويب «الفوترة».

5. في علامات التبويب المنسدلة، اختر خيارات «ضريبة الأملاك»، وحدد عام 2022 وانقر على «بحث».

6. سيظهر مربع حيث ستجد خيار تنزيل الفاتورة وأيضًا لإجراء الدفع المعني.

تواريخ دفع ضريبة الأملاك

لهذا العام، سيكون لدى دافعي الضرائب حتى 24 يونيو للامتثال للالتزام. ومع ذلك، إذا كانت بوغوتا مهتمة بإجراء الدفع بخصم 10٪، فيجب عليهم إلغاؤه بين 9 و 24 مايو.

Fechas del impuesto predial Foto: Alcaldía de Bogotá

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