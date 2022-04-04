شهدت الأمم المتحدة 3,455 ضحية مدنية في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي

أسفر الغزو الروسي لأوكرانيا عن وقوع ما مجموعه 3455 إصابة بين المدنيين حتى منتصف ليل 2 أبريل، بما في ذلك 1417 حالة وفاة و 2038 إصابة، وفقا لآخر تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR).

وتعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير، لأن المعلومات الواردة من بعض الأماكن التي وقع فيها قتال عنيف ما زال يتعين تأكيدها.

ومن بين الوفيات البالغ عددها 417 1 وفاة، أحصت المفوضية 293 رجلاً و 201 امرأة و 22 فتاة و 40 صبيا، فضلا عن 59 طفلا و 802 من البالغين الذين لا يزال جنسهم غير معروف.

ومن بين 2،038 جريحا، هناك 241 رجلا، 187 امرأة، 41 فتاة و 38 فتى، فضلا عن 92 طفلا و 1439 بالغا من الجنس الذي لا يزال مجهولا.

ووفقا لروايات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ففي منطقتي دونيتسك ولوغانسك، حيث اشتد القتال في الأيام الأخيرة، هناك 504 1 إصابات (468 قتيلا و 036 1 جريحا): 185 1 إصابة (401 قتيلا و 784 جريحا) في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة و 319 في الأراضي التي يسيطر عليها من نصبوا أنفسهم الجمهوريات (67 قتيلا و 252) مصاب)

في مناطق أخرى من أوكرانيا (مدينة كييف ومناطق تشيركاسي، تشيرنيهيف، خاركيف، خيرسون، كييف، ميكولايف، أوديسا، سومي، زابوريزهيا، دنيبروبيتروفسك وزيتومير)، التي كانت تحت سيطرة الحكومة عندما وقعت الإصابات، كان هناك 1951 إصابة (949 حالة وفاة و 1،002)، وفقا ل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

Fosa común en Bucha (Maxar/Reuters) via REUTERS

ووفقاً لمكتب حقوق الإنسان، فإن معظم الخسائر في صفوف المدنيين ترجع إلى استخدام أسلحة متفجرة ذات مساحة واسعة من الصدمات، بما في ذلك قصف المدفعية الثقيلة ونظم إطلاق الصواريخ المتعددة، والضربات الجوية والصاروخية.

وتشير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أنها «تحيط علما» بتقرير مكتب المدعي العام لأوكرانيا، الذي يفيد بأنه حتى الساعة الثامنة من صباح يوم 3 نيسان/أبريل (بالتوقيت المحلي، الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش)، قتل 158 طفلا وجرح 258 طفلا على الأقل.

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه أنشأ هيئة خاصة للتحقيق في المذابح في المناطق التي انسحبت فيها القوات الروسية من جميع أنحاء العاصمة، بعد أن أعادت موسكو توجيه هجومها في جنوب شرق أوكرانيا.

ولا يزال حجم المذابح قيد التحقيق، لكن المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا قالت إنه تم انتشال جثث 410 مدنيين.

وقال رئيس بلدية بوشا اناتولي فيدوروك لوكالة فرانس برس انه تم نقل 280 جثة الى مقابر جماعية لان من المستحيل دفنها في مقابر تقع ضمن نطاق اطلاق النار.

قدمت شركة التصوير عبر الأقمار الصناعية Maxar صورًا أشارت إلى أنها لمقبرة جماعية في مبنى كنيسة محلية.

وقال عامل البلدية سيرهي كابليتشني يي لوكالة فرانس برس ان القوات الروسية رفضت في البداية السماح للقرويين بدفن القتلى في بوتشا.

(مع معلومات من EFE و AFP)

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