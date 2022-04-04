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الاثنين 4 أبريل 2022
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«Olé، olé olé olé olé، تايلور، تايلور»، الذي افتتح تحية عاطفية لتايلور هوكينز في 2022 جرامي

أشادت الأكاديمية بإشادة صادقة لعازف الدرامز في Foo Fighters خلال حفل توزيع الجوائز.

Newsroom Infobae

4 أبريل 2022

كان هناك العديد من الأبطال في حفل توزيع جوائز جرامي 64، ولكن كان هناك شخص، على الرغم من عدم وجوده جسديًا في MGM Grand Garden Arena في لاس فيغاس، شعر وكأنه كان من بين الغالبية العظمى من الحاضرين وهذا لا يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد: أوليفر تايلور هوكينز.

كان عازف الدرامز في Foo Figthers أحد الشخصيات التي تم تكريمها في الفضاء حيث تغتنم الأكاديمية الفرصة لتقديم In Memoria لأولئك الذين ليسوا في الجسد ولكنهم يواصلون ملء النفوس بموسيقاه. مع «هناك يذهب بطلي»، بدأ تكريم الموسيقار، وسمع «أولي، أولي أولي أولي، تايلور، تايلور» بشكل عابر هز الآلاف من المعجبين على الشبكات الاجتماعية، بدءًا من Twitter.

FOTO: Vía Twitter
FOTO: Vía Twitter
FOTO: Vía Twitter
FOTO: Vía Twitter
FOTO: Vía Twitter
FOTO: Vía Twitter
FOTO: Vía Twitter
FOTO: Vía Twitter
Vía Twitter
Vía Twitter

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