تم تسليم قافلة «طريق المهاجرين للصليب» إلى سلطات INM في تشياباس

Honduran migrant Kevin Hernadez, 20, gets his mouth sewed shut as part of a protest calling the Mexican government to speed up the humanitarian visa process, while he travels in a caravan heading the U.S., in Alvaro Obregon, Mexico, April 2, 2022. REUTERS/Jose Torres

انتهت قافلة المهاجرين الثانية لهذا العام، التي غادرت مدينة تاباتشولا المكسيكية، على الحدود مع غواتيمالا، يوم الجمعة الماضي، بهدف الوصول إلى مكسيكو سيتي، يوم الأحد عندما تم تسليمها إلى سلطات المعهد الوطني للهجرة (INM).

استمرت القافلة، التي تسمى «طريق المهاجرين للصليب» بسبب قربها من الأسبوع المقدس، ثلاثة أيام وبالكاد تقدمت حوالي 16 كيلومترًا إلى مجتمع ألفارو أوبريغون، عمليًا عند مخرج تاباتشولا، حيث وافق هذا الأحد حوالي 400 مهاجر على إنهاء رحلتهم المحدودة.

ونجحت المجموعة المكونة من أشخاص من نيكاراغوا وغواتيمالا والسلفادور وهندوراس وغواتيمالا وبيرو وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان وفنزويلا وكوبا وسوريا وجنسيات أخرى في إقامة حوار مع سلطات الهجرة.

Miembros de la Guardia Nacional chocaron con migrantes en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas (Foto: EFE/Juan Manuel Blanco) Juan Manuel Blanco | EFE

كان من المقرر إرسال مركبات إلى وسط مجتمع ألفارو أوبريغون، حيث مكثوا لمدة ثلاثة أيام ونقلوا إلى مجتمع هويهويتان، حيث تم نقلهم إلى ولايتي تاباسكو وأواكساكا، حيث سيتم منحهم تأشيرات لأسباب إنسانية مواصلة وجهتهم أو عند الاقتضاء للعمل في المكسيك.

وأخبر الكوبي خورخي سانشيز إيفي أنه قرر الاستسلام لعملاء INM من أجل عدم السير بعد الآن، وعدم وجود مشاكل، وأن يكون في سلام.

وقال «انهم مازالوا يأخذوننا مجالا لنكون قادرين على الحصول على وثائق دون معرفة مصيرنا».

وفقًا للمهاجر وغيرهم من مواطنيه، «من الصعب بشكل متزايد السفر عبر المكسيك»، لذلك يخشون مواصلة المشي وهم مشبوهون للغاية، لأنهم عند وصولهم إلى الأراضي المكسيكية يتم نقلهم إلى محطة الهجرة Siglo XXI في تاباتشولا.

Fotografía de archivo de una caravana de migrantes en su mayoría haitianos en una carretera del estado de Chiapas (Foto: EFE/ Juan Manuel Blanco) EFE

بينما قال السلفادوري والتر بلاديمير مارتينيز «أشك في قدرتي على المغادرة مع الهجرة، لأنني لا أعرف إلى أين سيأخذونني».

هذا الأحد أيضا، ناشد المعهد المهاجرين المهاجرين الذين يمرون (معظمهم) عبر المكسيك، ومعظمهم من أمريكا الوسطى ومن أصل هايتي، بسبب ممارسة لجأوا إليها في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على ما يعتبرونه دعما ضئيلا أو معدوما لجزء من السلطات الوطنية: خياطة الشفاه أو الإضرابات عن الطعام.

وقالت الوكالة يوم الأحد إن «المعهد الوطني للهجرة التابع لوزارة الداخلية يدعو المهاجرين إلى عدم إيذاء أنفسهم أو أن يصبحوا رهائن لمصالح الغير، الذين يدعون الدفاع عن حقوقهم الإنسانية، بل يحفزهم على ارتكاب أعمال تضر بسلامتهم البدنية والنفسية». من خلال بيان.

(Foto: REUTERS/José Torres) REUTERS

وقالت الوكالة أيضا إنها تأسف لهذه الممارسة في التماس انتباه السلطات وأصرت على أن القوانين واللوائح المكسيكية في هذا المجال تحدد طرق وحالات الرعاية للحفاظ على الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

كحل, اقترح المعهد أن يذهب المهاجرون إلى مكاتبه لتسوية وضعهم, «كما فعل الآخرون الذين غادروا أيضًا في نفس قافلة تاباتشولا, بما في ذلك الفئات الضعيفة مثل النساء, القصر, كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة, قالوا عند اتخاذ قرار بشأن سياسة الهجرة أنه «تحترم حقوق الإنسان وتعالج أسبابها وتحترم القواعد التي يحددها القانون».

وقعت أحدث حلقة من هذا النوع من الاحتجاج من قبل المهاجرين يوم الجمعة الماضي, عندما أطلق سبعة أعضاء من هذه القافلة اسم «طريق المهاجرين للصليب», تعبت من تقطعت بهم السبل في مدينة تشياباس تاباتشولا لأسابيع, حتى أشهر, دون حل وضعهم, خاط شفاههم بإبرة وخيط , بينما حذروا من أنه منذ تلك اللحظة فصاعدًا, كل ساعة تقوم مجموعة من الناس داخل القافلة, الثانية حتى الآن هذا العام, بتكرار العمل.

نية المهاجرين، بهذه الممارسات، هو الضغط على السلطات لمنحهم الوثائق التي تسمح لهم بالسفر بحرية عبر المكسيك، من أجل الوصول إلى الولايات المتحدة، حيث ينوون طلب اللجوء.





مع معلومات من EFE









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