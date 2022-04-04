يستمر الجدل حول نقل المدعي العام أنجليكا مونسالف، تفاصيل جديدة عن حركة المرور المزعومة في التأثيرات

نقل العقوبة، وبهذه الطريقة تصف بعض القطاعات نقل المدعي العام المفوض إلى بوتومايو إلى قضاة دائرة بوغوتا، أنجليكا مونسالف، الذي دعا ثلاثة أفراد من عائلة ريوس لتوجيه الاتهام بارتكاب جريمة مزعومة.

النقطة المهمة هي أنه وفقًا لتصريحات المدعي العام، كارلوس وفرانسيسكو ريوس، سيكونون المالكين الحقيقيين لشركة فازت بمناقصة بقيمة مليون دولار لجمع TransMilenio، لكن هذا كان سيحدث عندما حكم أحد أبناء أخيه، فيليبي ريوس، مستشارًا لمدينة بوغوتا، العاصمة حيث نظام TransMilenio.

القضية معقدة بسبب ألبرتو ريوس فيليلا، رجل الأعمال الكولومبي الشهير المقرب من زعيم التغيير الراديكالي فارغاس ليراس وزوج الصحفي دارسي كويين، اتصل بالنائب العام السابق نيستور هومبرتو مارتينيز الذي زعم أنه اتصل برئيس جامعة سيرجيو أربوليدا، رودريغو. Noguera, إلى التدخل مع Monsalve, من أجل عدم توجيه اتهامات ضد الأنهار.

وكشفت محطة الإذاعة La W عن محادثة متفجرة حيث يُزعم أن نوغيرا سيسمع يطلب المساعدة من مونسالف وهي ترفض مشيرة إلى حالة «الاشمئزاز».

أنجليكا مونسالف: يعتقدون أنك تؤثر علي لاتخاذ قرار. إنهم مجانين. ثم يأتون إلى هنا لمعرفة ماذا لو فعلت.

رودريغو نوغيرا: لا، ولكن إذا أخبرتك، فسأفعل نفس الشيء. قضية نيستور هومبرتو. اسمع، (نيستور هومبرتو) صديق لـ (سو) لذا فهو مدع عام ويقول للرجل: إنه كذلك وهكذا لأنه لا يساعدني في ذلك... سأفعل ذلك أيضًا, أتخيل أنك تفعل ذلك أيضًا. أنا المدعي العام، وتحتاج، «مهلا، ساعدني ذلك الرجل.»

صباحا: لا، هذا تأثير التداول.

RN: لا، هذا لا يؤثر على التداول.

صباحا: لماذا؟ تحتاج إلى الذهاب إلى المدعي العام لتسوية القضية. أنا المدعي العام الحالي، لماذا لم تأتي للتحدث معي؟ وهذا هو، من خلال القنوات الإجرائية.

RN: لا تكن ريدي-كو-لا.

صباحا: آه.

RN: احصل على. قم بإعادة بناء الأشياء. أنا طرف ثالث لا أعرفه، المدعي العام هو بيدرو باتاكيفا. لدي صديق. أنا لا أعرف بيدرو باتاكيفا، ولكن أعرف أنك صديق بيدرو باتاكيفا. «اسمع أنجليكا، انظر، هذا بيدرو باتاكيفا لذا لا تفسد صديقك، انظر ما يمكنك القيام به.» أم لا؟

صباحا: لذلك كنت ستفعل نفس الشيء مثل نيستور هومبرتو مارتينيز، لمساعدة صديق؟

RN: حسنًا، إذا كنت صديقًا للشخص، فكيف أفعل؟ كيف أفعل؟ أو ببساطة: «لا أستطيع مساعدتك».

صباحا: حسنا، كيف تفعل ذلك؟ عليك أن تدافع عن نفسك في المحكمة، في المحكمة، مع محام، لائق، أليس كذلك؟

RN: لا، أنت مخطئ. ثم أنت لا تعرف المجتمع والعالم. عندما يتخذ الشخص قرارًا، لديه العديد من البدائل. واحد، اثنان وثلاثة، حسنا؟

صباحا: سي.

RN: لذلك اتضح أن الرجل لا يعرف القضية بشكل جيد للغاية، لذلك يلتقطها ويدرس ذلك. يقول الرجل 2 و 2 5, أعتقد أنني سأذهب بهذه الطريقة. ولكن إذا أتيحت لي الفرصة لأقول «مرحبًا، 2 و 2 ليسا 5، فلا تكن güevon، فهم 4». تعرف على أي واحد تختاره.

صباحا: كيو إيسو...

RN: هذه هي الحياة. هذه هي الحياة، كل يوم يأتي على طول. «لا، لا، انها مجرد أنها مثيرة للاهتمام لي لا.» لا.

صباحا: كيف مثير للاشمئزاز.

ومن ناحية أخرى، أفاد مكتب المدعي العام بأن النقل إلى بوتومايو دي مونسالف لم يكن انتقاما، بل تم نقله بسبب احتياجات الخدمة، كما فعل المسؤولون البالغ عددهم 000 3 الذين نفذوا ذلك أثناء إدارة المدعي العام باربوسا. كما أشاروا إلى أنه واصل قضية مونسالف. وقال المدعي العام «لم ننظر قط في إمكانية تغيير التخصيص المعني».

من جانبه، في بيان نشر في 31 مارس، علق نيستور هومبرتو مارتينيز بأنه لم يسعى أبدًا لعقد اجتماع أو تحدث مع أنجليكا مونسالف.

وأكد مارتينيز أنه لم يرسل أو يسلم «ورقة» تشير إلى المدعي العام مونسالف أنه لا يوجد سبب للادعاء. وشدد المدعي العام السابق على أنه سهل التعيين فقط، الذي، كما يقول، لم يحضر فيه.

«لم تكن هناك «قمة» بين ألبرتو ريوس ورودريغو نوغيرا والمشترك. لم أتحدث عن ذلك مع الدكتورة كاتالينا نوغيرا أيضًا». وقال المدعي العام السابق في بيان من خمس نقاط أرسل إلى وسائل الإعلام المختلفة.

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