زعمت القوات المسلحة الأوكرانية أن ثلاث طائرات روسية وطائرة هليكوبتر وصاروخين أصابتهما

Miembros del servicio ucraniano operan un obús 2A65 Msta-B durante ejercicios de artillería y antiaéreos cerca de la frontera con Crimea anexionada por Rusia en la región de Kherson, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 28 de enero de 2022. Servicio de Prensa de la Operación de Fuerzas Conjuntas/Handout vía REUTERS - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

أكد الجيش الأوكراني أنه ضرب ثلاث طائرات روسية, مروحية واحدة وصاروخين كروز يوم الأحد, كما ذكرت قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية.

ذكرت القوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الشخصية على فيسبوك أن «قوات الصواريخ التابعة للقوات الجوية الأوكرانية ضربت ستة أهداف جوية في اليوم السابق: ثلاث طائرات وطائرة هليكوبتر واحدة وصواريخ مجنحان».

وهكذا، أوضحوا أنه على أراضي منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليين، «تم رفض سبع هجمات للعدو» من قبل القوات المسلحة الأوكرانية وتم تدمير وحدتين من المعدات المدرعة وثلاث وأربعين سيارة ومشرحة للخصم.

وخلص بيان الجيش الأوكراني إلى أن «القوات الجوية الأوكرانية واصلت شن هجمات صاروخية بالقنابل ضد مواقع قوات العدو وأعمدة المعدات العسكرية والمراكز اللوجستية».

Un militar ucraniano en el lugar de un bombardeo REUTERS

وفى الوقت نفسه, بعد أكثر من خمسة أسابيع من بدء الحرب في أوكرانيا, ما مجموعه 11 سياسيا أوكرانيا إقليميا في الأسر الروسية, ذكرت سلطات كييف اليوم الاحد.

واكدت نائبة رئيس الوزراء الاوكرانية ايرينا فيريشتشوك ان السياسيين المحليين فى مناطق كييف وخاركيف وميكولايف ودونيتسك مفقودون. وفقا لVereshchuk، تجري مفاوضات لتبادل السجناء.

ويأتي البيان بعد أن أفاد Vereshchuk يوم الجمعة أنه تم إطلاق سراح 86 جنديا أوكرانيا من الأسر الروسية.

كما ذكرت السلطات الأوكرانية أنه تم العثور على عمدة قرية موتيشين، أولغا سوتشنكو، وزوجها ميتين في منطقة كييف.

اكتشفت أوكرانيا، التي استعادت في نهاية هذا الأسبوع سيطرتها على منطقة كييف بأكملها من قبل جيش بوتين، الهمجية الروسية: «مذبحة متعمدة» في مدينة بوشا، على بعد 30 كيلومترا شمال غرب العاصمة ومئات الجثث المدنية التي قتلت في مدن أخرى تم استردادها.

بعد الاكتشاف المروع، اتهمت الدول الغربية القوات الروسية يوم الأحد بارتكاب «جرائم حرب» واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بارتكاب» إبادة جماعية» للمدنيين في بلدهم.

من ناحية أخرى، اتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية الموجودة في البلاد يوم الأحد بارتكاب عنف جنسي انتقائي ضد النساء والفتيات الأوكرانيات.

في شريط فيديو نشر على تويتر, قال عضو البرلمان أوليكسي جونشارينكو أنه تم العثور على العديد من جثث النساء العاريات على جانب طريق ليس بعيدًا عن كييف. وشدد على أنه «يمكنك أن ترى ما حدث»، مضيفًا أنه بعد الاعتداء على النساء، حاول الروس حرق أجسادهم.

رئيس بلدية إيربين, Oleksander Markushin, أفاد أن النساء والفتيات المحليات قد تم إطلاق النار عليهم, وأخبرت دويتشه فيله أنهم أصيبوا لاحقًا بالدبابات الروسية.

أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، على رسالة فيديو نشرت على تويتر مفادها أنه كلما أسرع الجيش الأوكراني في «تحرير» الأراضي التي تحتلها روسيا، سيتم احترام المزيد من حقوق الإنسان هناك.

«لن تتعرض النساء للاغتصاب. لن يضطر الأطفال لمشاهدة أمهاتهم يتعرضن للاغتصاب. وقال كوليبا ان «المدنيين لن يقتلوا»، مضيفا ان اوكرانيا تحتاج الى دعم لتحقيق ذلك: «نحن بحاجة الى اسلحة الان».

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت هيومن رايتس ووتش (هيومن رايتس ووتش) يوم الأحد أن «عمليات الإعدام ارتكبت في مناطق من أوكرانيا تحت حكم روسيا ملخص السيطرة «و «الانتهاكات الخطيرة الأخرى» التي يمكن أن ترقى إلى حد جرائم حرب.

وفي الفترة بين 27 شباط/فبراير و14 آذار/مارس، وثقت المنظمة غير الحكومية عشرات الحالات التي ارتكبت فيها القوات الروسية ما يمكن أن يشكل جرائم حرب ضد المدنيين في المناطق المحتلة في مناطق خاركيف وتشرنيغوف وكييف. ووفقا لبيان صادر عن المنظمة، تشمل هذه الحالات الاغتصاب، وإعدامين بإجراءات موجزة، وستة رجال في مناسبة واحدة وواحد في آخر، وحالات أخرى من العنف والتهديدات ضد المدنيين.

(مع معلومات من يوروبا برس)

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