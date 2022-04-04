رودريغو غونزاليس ينفجر ضد بيدرو كاستيلو ويطلب تجنب النهب: «عدونا الرئيسي هو الحكومة»

مع وجه طرد إلى حد ما، بدأ رودريغو غونزاليس برنامج Amor y Fuego، وقبل البدء بالملاحظات الترفيهية، لم يتردد في التعليق على الوضع في البلاد. وكما نذكر، تشهد الشوارع العنف والفوضى بعد خروج الاحتجاجات عن السيطرة في مواجهة تدخل قوات الشرطة الوطنية الفلسطينية التي تسعى إلى فتح الطريق السريع المركزي ووقف هجمات المتظاهرين على وحدات النقل الأخرى التي لا تمتثل للبطالة.

«مهمتنا، تظهر الوظيفة وما نحن هنا من أجله هو الترفيه عنك، وهذا ما نقوم به في هذا الوقت، اليوم على الهواء من تلفزيون Willax، لأكثر من 13 عامًا. ومع ذلك، لا يمكننا أن نكون غرباء، ولا نعيش في عالم مواز لأننا مسلية، وهذا لا يعني أننا لسنا قلقين، وأننا لسنا مستاءين مثل البيروفيين الآخرين مثلنا»، قال رودريغو غونزاليس.

وقال مقدم البرامج التلفزيونية، الذي كان برفقته شريكته جيجي ميتري: «تضامننا مع جميع العائلات التي تفقد أحبائها نتيجة توقف النقل، والنهب العنيف الذي يحدث والأحداث التي نشهدها تحدث بفضل الحكومة في بلادنا». الذي بدا أكثر غضبا من الوضع.

جيجي ميتري فوريوسا مع بيدرو كاستيلو

أظهر مضيف التلفزيون مدى غضبها من حكومة بيدرو كاستيلو، واصفا إياها بأنها شائنة. حتى مشيرا إلى أن الرئيس لا يعرف أين يقف، لأنه على الرغم من أنه صحيح، وقال انه ليس هو المسؤول عن كل ما يحدث في البلاد، لديه - قال - القليل من القدرة على الرد.

«حسنًا، ليس لدي ما أقوله أكثر، الإحباط والسخط الذي يشعر به الكثير منكم، نحن نشاركه أيضًا. إنه لأمر مخز أين أتينا، نحن نغرق أعمق والشيء الوحيد الذي تظهره سلطاتنا، بدءًا من الرئيس، هو أنهم لا يحبون البلاد أبدًا. والشيء الوحيد الذي يهمهم هو فوائدهم الشخصية، إنها القشة الأخيرة التي نجد أنفسنا فيها في مثل هذا الوضع، وبيرو سئمت».

وأشار ميتري إلى أن نية الرئيس هي أن تكون بلادنا مثل كوبا وفنزويلا «بل والأسوأ من ذلك». وقال «لقد وقعنا فى ايدى حكومة شائنة وغير كفؤة».

رودريغو غونزاليس يسأل الناس

في وقت آخر، أخذ السائق الكلمة لتقديم أمر للسكان. حث رودريغو غونزاليس على أن يتحدوا ولا يقاتلوا بين البيروفيين، لأن عدوهم الوحيد هو حكومة اليوم.

«الشيء الوحيد الذي أريد أن أقوله قبل أن نبدأ الترفيه هو أن هذا يجب ألا يكون أبدًا من البيروفيين ضد البيروفيين، وهذا كله ضد حكومة تأخذنا إلى الهاوية، إنها ليست الحرب بيننا. رؤية الناس ينهبون الأسواق. هذا الشخص الذي لديه هذا المنصب كان عليه أيضا أن يمر بالكثير ليتمكن من الحصول على تلك البضائع التي يبيعها. أنا أفهم الاحتياجات، ولكن تذكر أنه في الوقت الحالي، العدو الرئيسي بالنسبة لي هو الحكومة، وليس بيننا بيننا. دعونا لا ننسى ذلك «، اختتم مضيف التلفزيون.

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