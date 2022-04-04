بوتين يكره القرن الحادي والعشرين: إنه ليس الوحيد

شعر المخرج والمصور الوثائقي الأمريكي جوليان بريان أن الرعب وشيك. كان يعلم أن بعض الأمثلة على تلك الحرب التي ولدت يمكن التقاطها بواسطة كاميراته. وهكذا، في سبتمبر 1939 في وارسو، بولندا، قرر متابعة المطاردة التي أطلقتها ألمانيا النازية ضد السكان. وكان في مزرعة بطاطس وجد توليفة لما سيكون رعب الحرب العالمية الثانية. تظهر الصورة الخالدة فتاة غير مخطوبة - كازيا ميكا، 12 عامًا - بجانب جثة أختها الكبرى التي لا حياة لها - أندزيا ميكا، 14 عامًا - بعد أن صدمتها قذيفة اخترقت الهواء لضرب ظهرها بينما كانت تجمع الدرنات اليائسة بسبب الجوع. قامت الصورة بجولة في الكوكب في الأيام التالية، مما أثار غضب الجمهور. من شأنه أن يوضح, جزئيا فقط, ما سيكون منذ ذلك الحين الهمجية النازية والعاصفة التي تلوح في الأفق فوق أوروبا.

لم تكن الصورة الوحيدة لبريان - المولود في ولاية بنسلفانيا، الولايات المتحدة، في عام 1899 - هي التي من شأنها أن توضح ما حدث في أوروبا الشرقية. كانت هناك عشرات السجلات المليئة بالرعب للحياة التي تم إخمادها أمام أعين الأطفال أو الأمهات أو الإخوة التي من شأنها أن تعمل على عرض الإبادة الجماعية الأولية التي ارتكبها أدولف هتلر.

في الساعات الأولى من غزو فلاديمير بوتين الذي أمر به لأوكرانيا, نشرت حكومة فولوديمير زيلينسكي رسما كاريكاتونيا يظهر هتلر بجانب بوتين الصغير في تنازل أخوي. أبعد من تأثير الميم، سيكون هناك أوجه تشابه مفاجئة على مدى 40 يومًا من الحصار. يبدو أن الصور التي أظهرت ما فعلته القوات الروسية في بوشا يوم الأحد قد خرجت، بالألوان والدفة العالية، من عدسة بريان نفسه. صور من القرن الماضي قفزت في الوقت المناسب للتسلل في اليوم.

يفتقد بوتين القرن العشرين ويكره القرن الحادي والعشرين. إنه لا يخفي حنينه ألمح إلى هذا في عام 2016 عندما، في الذكرى الخامسة والعشرين لسقوط الاتحاد السوفيتي، قال إن حل الكتلة يشكل « أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين ». منذ وصوله إلى السلطة، يتوق إلى عودة العظمة إلى الإمبراطورية. هذا هو السبب في أنها أحاطت أوكرانيا حتى اخترقت أراضيها. وقد فعل ذلك تحت عذر متكرر: تنديله من أجل تجنب التطهير العرقي المزعوم للسكان الروس الذين يعيشون داخل الحدود. سخرية من ذكاء أي شخص مطلع على الحد الأدنى.

El cuerpo de un civil asesinado por soldados del ejército ruso yace en la calle, en medio de la invasión rusa de Ucrania, en Bucha a pocos kilómetros de Kiev (Reuters) REUTERS

إن حجة الاستفزاز الأوكراني بالتهديد بطلب الدخول إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي من أجل تطوير فرار مدار موسكو والهروب منه ليست صالحة أيضًا. في أي رأس حسن النية يمكن تبريره إلقاء اللوم على الضحية على الجريمة التي ارتكبها قاتله؟ إن روسيا - بوتين و جنرالاته و قواته - هي التي ترتكب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا التي توثقها هيئات دولية مستقلة. يجب أن تنتهي هذه المجزرة اللاإنسانية بنورمبرغ الطويلة والواسعة.

أدان المجتمع الدولي بالإجماع تقريبا ما حدث في مدينة بوشا، وهي مدينة 50 كيلومترات من كييف، العاصمة التي تتنفس في هذا الوقت أكثر راحة مع الانسحاب الجزئي للقوى الغازية. وجاءت آخر حالات الرفض من ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وقال الرئيس الشيلى السابق بوضوح "ان التقارير التى تظهر فى هذا المجال وغيره تثير تساؤلات خطيرة ومثيرة للقلق حول جرائم حرب محتملة وانتهاكات خطيرة للقانون الانسانى الدولى وانتهاكات خطيرة للقانون الدولى لحقوق الانسان».

عند مغادرتهم من مدينة الأشباح، غادر الروس نهرًا من الجثث. كثير منهم في حالة من التعفن. العديد من الآخرين لديهم علامات للتعذيب حتى الموت. كما كانت هناك تفاصيل عانى منها ضحايا آخرون قد لا يتعافون أبدًا مما عانوا منه: النساء والفتيات غاضبات من الرجولة الروسية والإفلات من العقاب. هل ستكون هذه «العمليات الخاصة» التي أشار إليها الكرملين؟ يحب بوتين القرن العشرين وصور بريان .

إنه لافت للنظر والسخرية. وباسم «نزع الأزيز» الذي ادعى أنه يقوم به في الأرض المجاورة، يمكن للديكتاتور الروسي أن يسبب ازدراء أنه لم يوضع حتى الآن إلا على شخصه ودائرته الداخلية وقلة القلة له لتكون معدية لجنوده ثم لبقية الشعب الروسي. يمكن أن يتضاعف هذا الشعور الخطير بلا حدود، خاصة في بقية أوكرانيا، مما يؤدي إلى تشديد الدفاعات الوطنية القوية بالفعل. الكراهية ستؤجج الدفاع عن البلاد. يضيف بوتين الوقود إلى العزلة السياسية والاقتصادية.

لم يتبق سوى عدد قليل من الحلفاء لرئيس الكرملين الذين لم ينبسوا بعد الإبادة الجماعية في بوشا أو الفظائع الأخرى. الصمت الأكثر إدانة هو صمت الشريك الرئيسي لروسيا. لا تزال الصين صامتة على الرغم من الرعب الواضح كل يوم . وهي حليف لموسكو، وهي على هذا النحو متواطئة في جرائم الحرب هذه إذا لم ترفض صراحة ما يمر به العالم في حالة رعب. يمكن أن يتعرض اقتصادها للخطر إذا مددت أوروبا العقوبات على أولئك الذين يدعمون بوتين. ولكن على ما يبدو، فإن شي جين بينغ يتوق أيضًا إلى القرن العشرين. خاصة النصف الأول له. ومع ذلك، سيتعين علينا انتظار مؤتمر الحزب الشيوعي. وسوف يناقش ما إذا كانت الصين تميل إلى الطموحات السياسية لزعيمها بدلا من النتائج الاقتصادية، والتي هي في نهاية المطاف ما جعل العملاق ينمو والتي تلتزم اليوم.

Kazimiera Mika llora frente al cuerpo sin vida de su hermana Andzia, asesinada por las tropas nazis en Varsovia, Polonia en septiembre de 1939 (Julien Bryan)

لكنه ليس الصمت الوحيد. في أمريكا اللاتينية، لم يرفع أحد صوته ضد بوتين. فقط إيفان دوكي، الرئيس الكولومبي، اتصل بزيلنسكي قبل بضعة أيام للتعبير عن تضامنه وتقديم دعمه. يفضل القادة الآخرون تجنب الالتزام الإنساني. إنهم لا يريدون الإساءة إلى صديقهم الروسي. إنهم يخافون من السفراء . لدرجة أنه في 31 مارس، تحت الرادار تقريبًا، صوتت العديد من البلدان في المنطقة على قرار في الأمم المتحدة مصمم خصيصًا لموسكو. ورفضوا استخدام العقوبات كأداة للردع السياسي. رفعت الأرجنتين وبوليفيا وكوبا وهندوراس وفنزويلا أيديهم مع روسيا. أهلا وسهلا بك، بوتين . أظهرت البرازيل وباراغواي والمكسيك المزيد من المعدة: امتنعوا عن التصويت. من الواضح أن هناك آخرين يحنون إلى الماضي في المنطقة للقرن العشرين.

هذا الأحد، بالإضافة إلى ذلك، أصدر البابا فرنسيس بيانًا موجزًا للغاية حول اللاجئين الأوكرانيين. نسي أن يدين الممارسات الوحشية لقوات بوتين. تحدث عن الحرب وليس الغزو. كما كان لديه هفوة رياضية: أشار إلى «الآلاف» من المهاجرين؛ هناك الملايين. وكتب: «لقد أجبر الآلاف من الناس على الفرار من أوكرانيا بسبب الحرب. لكن الكثيرين اضطروا أيضًا إلى مغادرة وطنهم في آسيا وأفريقيا وأمريكا. أفكاري وصلواتي معهم جميعًا».

ومع ذلك، فإن قراءة أكثر خيرا لتغريدة البابا الأعلى ربما تجعل من الممكن العثور على رسائل بين السطور. وأدرج الأماكن التي يكون لروسيا فيها تأثير سياسي واقتصادي وعسكري عميق . وتحدث عن آسيا: هناك موسكو زرعت قنابل وموت سوريا، حيث اضطر الملايين من الناس للفرار من رعب الحرب الأهلية التي سمحت بشار الأسد بالإدامة في السلطة. وتحدث عن أمريكا اللاتينية: فنزويلا، عضو آخر في الكرملين الذي كان لسنوات ينزف من ملايين المهاجرين للحفاظ على نيكولاس مادورو في قصر ميرافلوريس. وتحدث عن أفريقيا: هناك يغرق القلة يوروهم للاستيلاء على الموارد الطبيعية.

أظهر بوتين وجنرالاته وجنوده في بوشا ما هي مصنوعة منه. الأسوأ: لا تزال هناك طبقات يجب اكتشافها وإحضارها إلى النور. خاصة ما يحدث في المدن المحاصرة مثل ماريوبول أو في مدن أخرى لا تزال تؤخذ حيث يواصل الروس حمام دمهم وتعذيبهم واغتصابهم. هذه الصور لبريان من نهاية عام 1939 التي اعتقدت البشرية أنها تركتها وراءها تعود بدقة عالية إلى صمت أولئك الذين ما زالوا يتوقون إلى القرن العشرين وأغلقوا أفواههم إلى أكثر الفظائع شعوذة في العقود الأخيرة.

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