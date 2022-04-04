قام مكتب المدعي العام بتفكيك الشبكة التي خططت لتسويق أكثر من 400 زجاجة من الخمور المغشوشة في كرنفال بارانكويلا

بعد خمسة أيام من نهاية كرنفال بارانكويلا، كشف مكتب المدعي العام أنه خلال المهرجان استولى على أكثر من 400 زجاجة من الخمور المغشوشة. وتقول السلطات إنها حددت شبكة إجرامية تهدف إلى تسويق المواد في بارانكويلا ومنطقة العاصمة.

و أوضحت السلطات أن إجراءات البحث و البحث قد نفذت في المباني في أحياء سان سلفادور و لاس نيفيس و سان روكي, جنوب بارانكويلا. وخلال الإجراءات، أُلقي القبض على أربعة أشخاص عُرفوا بأنهم مونيكا توسكانو كوينتيرو، وكارلوس أندريس هيرنانديز مارتينيز، وإينوك إلياس مارتينيز أكوستا، وجيراردو نارانجو.

من بين المواد التي تم الاستيلاء عليها، كانت 454 زجاجة من الخمور من أنواع مختلفة: الويسكي المزيف والبراندي والجن. بالإضافة إلى ذلك، وجدوا 1200 غطاء و 815 زجاجة زجاجية فارغة و 650 طابعًا و 605 ملصقات و 4 حاويات بلاستيكية.

و ذكر أنه بسبب المواد التي عثر عليها و القبض عليها في flagrante, تم اتهام الأربعة الذين تم القبض عليهم بجرائم الفساد الغذائي. وبالإضافة إلى ذلك، لاغتصاب حقوق الملكية الصناعية وحقوق مربي النباتات، والممارسة غير القانونية للنشاط الاحتكاري لاستئجار السلطة التقديرية، وتداول واستخدام الأثر الرسمي أو الطوابع المزيفة.

وتقول السلطات إن أيا من الناس لم يقبل التهم، لذلك سيتعين عليهم الآن المحاكمة. وفي الوقت الذي يحدث فيه ذلك، نُقل المجرمون المزعومون إلى سجن البوين باستور وسجن البوسكي، حيث أن القاضي الجنائي البلدي التاسع المكلف بمهام الرقابة على الضمانات قبل طلب مكتب المدعي العام وقام بإيوائهم بتدابير تأمين.

تؤكد السلطات على أهمية وقف تسويق هذه الخمور المغشوشة لأن مئات السكان المحليين والسياح ربما تأثروا. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا للبيانات الأولية من نظام المعلومات السياحية بارانكويلا، تم تسجيل أكثر من 490،000 زائر وطني ودولي إلى المدينة خلال موسم الكرنفال. يمثل هذا زيادة بنسبة 25٪ في هذا المؤشر مقارنة بعام 2020.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عامة الناس في الكرنفال هو 3،000،000 متفرج. تمتع هؤلاء الأشخاص بأجندة لأكثر من 130 حدثًا، بما في ذلك المسيرات والمعارض والمعارض والأحداث الموسمية ونقل المعرفة.

وفيما يتعلق بإعادة التنشيط المالي لصانعيها، أكدت السلطات أن كرنفال بارانكويلا كان فرصة لأكثر من 53ألف شخص لتعزيز اقتصادهم. تم إعادة تنشيط 30،000 منهم، صناع، فنانين، حرفيين، موسيقيين، راقصين، أزياء، مدربين ومنتجين بفضل أجندة الكرنفال والمشاريع المختلفة التي يقودها المشغل. بالإضافة إلى ذلك، استفاد 23,000 شخص آخر من الصناعات المتعلقة بالحفلة بشكل غير مباشر.

من بين الفنانين والصناع الذين استفادوا، تم تسليط الضوء على التأثير الاقتصادي على أكثر من 16500 راقص و 3,800 موسيقي، وتم تعيين ما لا يقل عن 144 أوركسترا وفرقة موسيقية خلال أيام المهرجان.

استمر في القراءة: