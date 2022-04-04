منتخب بيرو الوطني: لحظات ريكاردو غاريكا 3 من المرونة مع «ثنائي اللون»

كان المنتخب البيروفي آخر من دخل كأس العالم قطر 2022 بنصف مكان بعد فوزه على باراغواي في اليوم الأخير من تصفيات أمريكا الجنوبية والانتهاء من المركز في مباراة فاصلة. ترك وراءه منافسين مباشرين آخرين مثل كولومبيا وتشيلي، لذلك فهو على بعد خطوة واحدة من ضمان وجوده في حدث كأس العالم. ومع ذلك، فقد قطع شوطا طويلا للوصول إلى هذا الحدث. في هذا الصدد، ذكر دييغو ريباجلياتي أفضل ثلاث لحظات من مرونة المدرب ريكاردو غاريكا مع «ثنائي الألوان».

والحقيقة هي أن «النمر» يقترب من التأهل للمرة الثانية في كأس العالم على التوالي بعد ما تم القيام به في روسيا 2018. ولكن كان عليه أن يمر بتجارب معقدة جعلته يتخذ قرارات لرفع الفريق. وبالتالي، أعلن معلق Movistar Deportes عن برنامج «بعد كل شيء».

«من الواضح، قبل كأس أمريكا سينتيناريو. عندما نتعادل مع فنزويلا هنا، نخسر مع أوروغواي ولدينا 4 نقاط من أصل 18 في التصفيات الأخيرة».

من المحتمل أن تكون هذه اللحظة هي نقطة التحول التي كان على DT إجراء تغيير يحتاجه الفريق. تم تعادل تلك المباراة ضد 'فينوتينتو' 2-2 في الاستاد الوطني في ليما، لكنها عملت على إرسال لاعبي كرة القدم أنه راهن من الدوري الأول مثل راؤول رويدياز وإديسون فلوريس إلى الملعب. أشرق كلاهما في Universitario, ودخلها كلاوديو بيزارو وجيفرسون فارفان, على التوالي. بين الاثنين عملوا على لعب الخصم وأثارت «Pulga» واحدة أخرى انتهت بهدف باولو غيريرو.

في وقت لاحق، في مونتيفيديو، أصيب بيزارو في الدقائق الأولى من المباراة، وهي حقيقة جعلت «بريدادور» غير مريح وذهب الفيروسية. في النهاية انتهى بفوز الأوروغواي بهدف إدينسون كافاني في مباراة حيث، بسبب ما تم القيام به في الملعب، بدا أنهم انتهوا بالتعادل إلى الصفر.

ما حدث بعد ذلك جاء إعادة الهندسة في «ثنائي اللون»، مع رهان «تيغري» على لاعبين جدد مثل ميغيل تراوكو، كريستيان كويفا، إديسون فلوريس نفسه، راؤول رويدياز، أندي بولو، لويس أبرام، من بين آخرين انتهى بهم الأمر إلى أن يكونوا وجه الفريق في ما تبقى من وشملت عملية التصفيات مع تمريرة لكأس العالم.

Raúl Ruidíaz, Andy Polo y Edison Flores fueron parte de ese recambio en Perú. | Foto: EFE

«في كوبا أمريكا في البرازيل. عندما خسرنا 5-0 أمام البرازيل، ذهبنا إلى باهيا لمدة أسبوع وانتهى بنا الأمر إلى الدور النهائي في كأس أمريكا».

في ذلك الوقت، كان الاجتماع الأخير لمرحلة المجموعات. تقدمت بيرو إلى المرحلة التالية بعد أن أصبحت أفضل في المركز الثالث لكنها لعبت في الموعد الثالث ضد «Scratch». انتهت النتيجة في انتفاخ 5 إلى 0 مقابل. بين الأخطاء الدفاعية والهجوم المستمر من قبل البرازيليين أغرقوا المنتخب الوطني. ومع ذلك، تمكن من الانتقال إلى الجولة التالية وتخليص نفسه في المبارزات التالية حتى وصل إلى النهائي الكبير مع البرازيل نفسها. كانت مهمة Gareca في منحهم يوم عطلة بعد ذلك السقوط المحطم من شأنه أن يخدم اللاعبين لتحرير عقولهم والتركيز على ما سيأتي بعد ذلك. وأعطى جائزته

El lamento de los jugadores peruanos tras la goleada en contra 5 a 0 con Brasil. | Foto: Difusión

«بعد 3-0 مع كولومبيا في ليما. عندما كنا نقطة واحدة من أصل 15، ذهبنا إلى الإكوادور وفزنا، ثم في كأس أمريكا يتخذ بعض القرارات، ويتخذ بعض الراحة ولم يعد رويدياز إلى المنتخب الوطني. إنه رمزي، إنه ليس خطأ راؤول، لكنه اتخذ قرارات».

لم تكن بيرو تعمل بشكل جيد في تصفيات قطر 2022. وكما ذكر ريباجلياتي بحق، بالكاد قدم نقطة واحدة من أصل 15 بعد ذلك الخريف. ما جاء بعد ذلك هو الفوز في كيتو على الطريق وكأس أمريكا في البرازيل، حيث نمت شخصية جيانلوكا لابادولا. وبالإضافة إلى ذلك، ترك راؤول رويدياز وميغيل تراوكو وبيدرو أكينو ولويس أفينكولا، لتجربة عناصر أخرى مثل «لابا» نفسه، ماركوس لوبيز، جيلمار لورا وسانتياغو أورمينيو.

سمحت هذه المنافسة لـ «Tigre» بتوسيع فريقها، والرهان على لاعبين آخرين وتحديد النغمة لما سيكون بقية عملية التصفيات. وعلق دييغو على أن «غاريكا أعطى الفرص، حتى في مرحلة ما قال حتى الآن وبدأ في اتخاذ القرارات» . القرارات التي دعمت Gareca بالنتائج في الأفق، ولكنها تظهر درسًا واضحًا في المرونة تجاه الشدائد.

أعرب المعلق الرياضي عن التجارب التي دفعت المدرب إلى اتخاذ قرارات لإعادة التوجيه إلى «ثنائي اللون» | فيديو: Movistar Deportes

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