وزارة الداخلية تدعي أنها استثمرت 1.2 مليار دولار في الأمن

El ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios, habla durante una entrevista en su oficina de Bogotá, Colombia, 25 de marzo, 2021. Carlos Julio MartÍnez/Ministerio del Interior vía/REUTERS ATENCIÓN EDITORES ESTA IMAGEN FUE SUMINISTRADA POR UN TERCERO NO REVENTAS NO ARHIVO

رافق وزير الداخلية، دانيال بالاسيوس مارتينيز، رئيس الجمهورية، إيفان دوكي ماركيز، في زيارته لإدارة ميتا، حيث قام بتسليم القدرات ووقع محاضر بدء أعمال البنية التحتية التي من شأنها تعزيز الأمن والتعايش بين قسم.

وقدم رئيس الحافظة الداخلية قدرات لشرطة الدائرة، ووحدة قيادة ومراقبة متنقلة وطائرتين بدون طيار متجهة إلى مدينة فيلافيسينسيو و 30 دراجة نارية لبلديات أكاسياس وبارانكا وغرناطة وبويرتو غايتان وفيلافيسينسيو.

«1.2 مليار بيزو استثمرت حتى الآن في الأمن والتعايش من قبل وزارة الداخلية في البلاد، وكما ذكر السيد جنرال فارغاس، من خلال CONPES للبنية التحتية الاستراتيجية للشرطة، سوف نستثمر 500 مليار بيزو إضافية للوصول إلى 2 مع بقية الاستثمارات مليار بيزو في نهاية فترة الأربع سنوات في الاستثمارات في مجال الأمن وتعايش المواطنين»، أضاف وزير الداخلية.

وبالمثل، وقع المسؤول على أعمال بدء محطات إطفاء لفيلافيسينسيو وبويرتو ليراس وبارانكا دي أوبيا، والتي ستستثمر أكثر من 3,430 مليون دولار.

«اليوم نحتفل بلحظات مهمة للغاية، محضر بدء بناء ثلاث محطات إطفاء. لأول مرة، لا توفر وزارة الداخلية والمديرية الوطنية لرجال الإطفاء الدبابات والمركبات والتدخل السريع في مضخات السيارات في المعدات ومجموعات ضد حرائق الغابات فحسب، بل وصلنا أيضًا إلى استثمار وبناء محطات الإطفاء «، قال Palacios Martínez.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسليم ثلاث مضخات بمحرك محمول إلى Meta Firefighters، مما سيسمح باستجابة أفضل لحالات الطوارئ، وسيتم توجيهها إلى بلديات بارانكا دي أوبيا وغرناطة وبويرتو لوبيز، باستثمار أكثر من 498 مليون دولار.

في نهاية الحدث بحضور رئيس الجمهورية، تم التوقيع على توقيعات بدء عمل #SacúdeteAlParque من بلديات فوينتي دي أورو وبارانكا دي أوبيا وإل كاستيلو.

«اليوم، وقعنا إجراءات بدء العمل لهذه البلديات في قسم ميتا لتحسين ظروف التعايش، لأننا نعلم أن الشباب الذين لديهم مساحات مخصصة للثقافة والترفيه والرياضة والتكنولوجيا، هم شباب متحررون من العنف». وأضاف رئيس المحفظة السياسية.

قام الرئيس دوكي بتسليم فرق لتعزيز عمل الشرطة الوطنية

قاد رئيس الجمهورية، إيفان دوكي ماركيز، يوم السبت تسليم المعدات لتعزيز عمل الشرطة الوطنية وإدارات الإطفاء التابعة لإدارة ميتا.

وقال الرئيس عند تسليم القدرات، بصحبة وزير الداخلية دانيال بالاسيوس ومدير الشرطة الوطنية الجنرال خورخي: «اليوم نحن نظهر مرة أخرى لميتا أنه مع الحقائق وكفريق واحد كيفية بناء بلد وكيف يتم بناء الأمن». لويس فارغاس فالنسيا.

وأوضح أنه ضمن القدرات التي يتم تسليمها توجد 30 دراجة نارية عالية الأسطوانات، وطائرات بدون طيار حديثة وأكثر من 800 مليون بيزو في المعدات اللازمة لإدارات الإطفاء.

وقال الرئيس دوكي: «يتم ذلك لأن هناك هنا التزام حكومي تجاه ميتا ومدينة فيلافيسينسيو».

وشدد على أن هذه «هي الحكومة التي تركت الإدارة أكبر قدر من الموارد» و «الحكومة التي ضخت أكبر قدر من الموارد في الشرطة الوطنية في فترة أربع سنوات».

وقبل قيادة ورشة البناء القطرية رقم 105، في قاعدة أبياي الجوية، تم تسليم 30 دراجة نارية هوندا XRE 300 بقيمة 943 مليون دولار إلى الشرطة لبلديات غرناطة وأكاسياس وبارانكا دي أوبيا وبويرتو غايتان.

أيضا نظام الهواء المأهول عن بعد (SIART) و طائرتين بدون طيار بقيمة 1,835 مليون بيزو.

بالاضافة, تلقت إدارة مكافحة الحرائق Meta ثلاث مضخات حريق محمولة عالية الطاقة للتحكم في الحرائق في المناطق النائية حيث لا يمكن لسيارة إطفاء الدخول. تعمل هذه العناصر على 435 جالون من الماء.

وستفيد هذه العناصر بلديات بارانكا دي أوبيا وغرناطة وبويرتو لوبيز.

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