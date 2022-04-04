وزير الدفاع يعرض ويعرض عمال الصنبور لمزاعم عنيفة من شركات النقل

الوزير جافيديا يتحدث مع المتظاهرين. فيديو: القناة N

كان وزير الدفاع، خوسيه لويس غافيديا، حاضرا بعد ظهر اليوم على بعد كيلومتر 13 من الطريق السريع المركزي، حيث كان هناك اعتصام وإغلاق الطرق. واكد انهم يعملون بجد لحل الازمة الاقتصادية التى تخص الجميع. «استمع إلينا. بالأمس، تم تخفيض أسعار الوقود بالفعل». كانت هذه هي العبارة التي ولدت غضب الحاضرين الذين بدأوا في الشكوى.

«إذا لم يسمحوا لي بالتحدث، فلن نفهم بعضنا البعض. إذا لم تكن قد شاهدت الأخبار أمس، فهناك أجهزتنا التي تلغي ISC. الحنفيات لا تخفض حقا نفس الإجراءات، علينا أن نطالب الحنفيات أيضا بتخفيض الأسعار».

في ذلك الوقت طلب البروتستانت من الوزير مرافقتهم إلى الصنبور في المنطقة للتحقق من الأسعار. لقد تقدموا على بعد أمتار قليلة إلى محطة خدمة Petroperú ونشأت حادثة كان من الممكن أن تكون مؤسفة.

تم التحقق بالفعل من أن أسعار البنزين كانت حوالي 20 باطن. لكن المتظاهرين أصبحوا عنيفين وأخرجوا علامات الأسعار وطرقوا الباب حتى يتمكن مسؤولو الصنبور من الخروج وتقديم تفسيرات.

يصل الوزير جافيديا والمحتجون على الصنبور للتحقق من أسعار الوقود. فيديو: القناة N

وبعد فترة وجيزة، أشار الوزير إلى أن الطريق السريع المركزي قد تم تحريره، ولكن تم التحقق من أن هذا ليس هو الحال. وقال للصحافة «لقد تحدثنا الى السكان، لقد فهموا ان هذه ليست الطريقة للاحتجاج، وان مقاطعة المرور هى انتهاك حقوق المواطنين الاخرين».

ووفقا له، فإن المواطنين ينتقلون بالفعل بسلام إلى منازلهم. وقال «من المفهوم ان يدعوا ان هناك طلبا عادلا يتعين علينا مواجهته».

وقال أيضا إن هناك مشاكل تحلها الحكومة بالفعل وأن السكان «يجب أن يثقوا» بأن قضايا أخرى سيتم حلها، مثل الرسوم وتبرئة IGV للمنتجات من سلة الأسرة.

«نحن نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع هذه الأزمة، التي هي في جميع أنحاء العالم. دعونا لا نفاقم الأزمة الاقتصادية بأزمة سياسية، والأزمة السياسية لا تساعد في حل المشاكل».

جادل Gavidia بأن على الجميع القيام بدورهم للخروج من الأزمة.

واضاف «ان السياسيين ايضا لا يفعلون شيئا ضد بعضهم البعض، ونأمل ان يرافقنا اعضاء الكونجرس لنكون مهندسين معماريين للاعمال التى سيتذكرونها من اجلها فى مناطقهم».