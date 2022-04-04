ميتشواكان: قتل خمسة أعضاء من CJNG بعد مواجهة مع GN وسيدينا في تشافيندا وجاكونا

AGUILILLA, MICHOACÁN, 04JULIO2021.- Ubicado a 270 kilómetros al suroeste de Morelia, el municipio de Agulilla fue tomado por elementos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 5 de abril, las cosas están lejos de tranquilizarse en Tierra Caliente. Pese a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó que fuerzas de la Guardia Nacional y del Ejército se desplegaran, la lucha armada entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos continúa. FOTO: CUARTOSCURO.COM

في يوم الاثنين، 4 أبريل، وقع اشتباك مسلح في غرب ميتشواكان، تورط فيهما عناصر من قوات الأمن الفيدرالية وقوات الأمن التابعة للدولة، الذين اشتبكوا مع أعضاء كارتل جيل خاليسكو نويفا (CJNG). وكانت نتيجة إطلاق النار مقتل خمسة مجرمين مزعومين واعتقل أربعة آخرين.

ذكرت وزارة الأمن العام في ميتشواكان (SSP) ما حدث في بيان، حيث أعلنت أن عناصر من الجيش المكسيكي والحرس الوطني وشركة أمن الدولة تعرضت لهجوم من قبل المجرمين المشتبه بهم في بلديتي تشافيندا وجاكونا، والتي كانت نفذت في أحداث مختلفة.

ووقعت الحادثة الأولى على الطريق السريع تشافيندا - فيلامار، حيث تعرض أفراد كتيبة المشاة السابعة عشرة، المقابلة لمنطقة موريليا العسكرية الحادية والعشرين، لهجوم مسلح أثناء قيامهم بدوريات في شوارع بلدة لا تشافيندا.

ووفقاً للمعلومات التي قدمتها السلطات الاتحادية، فقد أصابت الشرطة العسكرية العسكرية رجالاً فتحوا النار على الجيش دون سبب واضح، لذلك استجابت العناصر العسكرية بنفس الطريقة بتفجير أسلحتها ضد الأشخاص الذين كانوا يتحركون داخل مركبات تحمل الأحرف الأولى من اسم CJNG.

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