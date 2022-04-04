سخرية لويس سواريز من رودريغو دي بول للطريقة الغريبة التي يعد بها رفيقه

كان لويس سواريز ورودريغو دي بول صليب ثانبسبب الطريقة التي يعد بها الأرجنتيني رفيقه. نشر الأوروغواي، الذي يسافر أيضًا في كل مكان مع هذا التسريب، قصة على حسابه في Instagram يسخر من شريكه. في منتصف الرحلة مع أتلتيكو مدريد إلى مانشستر لمبارزة دوري أبطال أوروبا ضد سيتي، شارك سواريز مقطع فيديو كان عنوانه: «الجزء 2 @rodridepaul». في ذلك، ينظر دي بول التحريك وسحق يربا بإصبعه وفي الخلفية الأغنية الكلاسيكية «الخفافيش التي يدق» (» المايونيز) من الفرقة الشعبية الشوكولاته.

عندما نزل من الطائرة التي أودعته في إنجلترا، قام المسلح مرة أخرى بتجديد رفيقه وسأله أين ترك رفيقه. ليس هذا هو السخرية الأولى التي يسخرها لويس سواريز لرودريغو دي بول، الذي أقام صداقة كبيرة منذ انضمامه كتعزيز في فريق Cholo Simeone. كما هم أمريكيون جنوبيون جيدون, كلاهما يشتركان في شغف رفيقه, على الرغم من أنهم يتنافسون أيضًا لمعرفة من هو أفضل كتاب تمهيدي.

لهذا السبب، قبل وقت قصير أشار لوشو إلى رفيقه لكيفية إعداد التسريب المفضل للأرجنتينيين والأوروغواي. بعد أن اتهمه دي بول بعدم الإعجاب برفيق الطعم، أجاب سواريز: «لم أر قط شخصًا أعطاك دونك في دقيقتين وبدأ يعطيك واحدة تلو الأخرى. هذا ليس شرب رفيقة. أنهي الترمس في 15 دقيقة.»

الأوروغواي مازحا مع زميله في أتلتيكو مدريد

فقط يوم الاثنين، نشرت Goal مقابلة مع رودريغو دي بول، الذي أشار من بين مواضيع أخرى إلى ليونيل ميسي. «إنه سعيد بالأرجنتين. إنه قائدنا، نحن نتبعه». فيما يتعلق بالشكوك التي ولدها تصريحه في لا بومبونيرا، بعد الانتصار على فنزويلا، الذي أثار الشكوك حول مستقبله بعد كأس العالم قطر 2022، قال: «الآن سيتحدث إلينا بالتأكيد، لديه خمس كأس العالم وسيقدم لنا نصيحة، كلمة تشجيع، لأنه مثلك قال هناك بالفعل خمس كأس العالم والخبرة في الوقت الحالي تزن. آمل أن يستمتع ميسي به ولا يعاني منه. آمل أن تسير الأمور على ما يرام، سنرى ما إذا كانت كأس العالم الأخيرة له أم لا، التي سيقررها».

وأضاف: «يمكنه حقا الاستمرار في اللعب حتى يريد ذلك، لأنه على مستوى آخر، رأسه يسير أسرع من أي إنسان، لذلك سنحاول جميعا جعله يستمتع بكأس العالم هذا وإذا وصلنا إلى اليوم الأخير، حتى أفضل. وبنفس الطريقة، لا يحتاج ميسي إلى أي شيء آخر لكل ما أعطاه لكرة القدم لوضعه هناك، على رأس ذلك». في ترتيب آخر، أشار إلى هدية لا بولغا في باريس سان جيرمان، على الرغم من أنه لم يرغب في إثارة الجدل: «ليس لدي الكثير من الرأي حول ما يحدث له في باريس، لأنني لا أعيش كل يوم، ولكن يمكنني أن أخبركم عما يفعله في المنتخب الوطني».

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