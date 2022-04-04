سيسعى لوبيز أوبرادور إلى ضمان عدم وجود عنف خلال الانتخابات

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su conferencia matutina en Palacio Nacional de la Ciudad de México. EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

في إطار الانتخابات الاستثنائية التي تم تعليقها في تشياباس، وبعد أقل من أسبوع من استشارة المواطن بشأن إلغاء الولاية، أكد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) أن حكومته ستسعى لضمان الأمن اللازم تدابير.

و تجدر الإشارة إلى أنه يوم الأحد, 3 نيسان/أبريل, أجريت انتخابات في أربع بلديات في ول اية تشياباس, و لكن ثلاث انتخابات علقت منذ ذلك الحين, وفقا للسلطات، لم يتم استيفاء الشروط المثلى.

لهذا السبب، أكد الرئيس أنه «إذا كان هناك عنف في درس، فمن الأفضل تجنب (ذلك)»، في إشارة إلى الانتخابات المؤجلة في الولاية. «أعتقد أنه سيكون هناك سبع بلديات، تم صنعها في 4 وفي 3 تم تعليقها». واضاف انه سيضمن «الحفاظ على كل شيء على ما يرام» في الانتخابات المقبلة.

«لن أعلق على الأحزاب، ما علينا أن نضمنه هو أن الانتخابات عادلة، حرة، أن إرادة المواطنين محترمة، وأن أولئك الذين يحظون بأكبر قدر من الدعم من الشعب يفوزون».

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