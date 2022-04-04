كشفت لا سيغورا أنها دخلت المستشفى بسبب «التسمم بالمخدرات»

قبل بضعة أيام، عادت ناتاليا سيغورا إلى المستشفى على وجه السرعة واعتقد أتباعها أنه كان انتكاسة في الانتعاش أنها تمر بانسحاب بوليمر حيوي، والذي كان يمارس قبل أسبوعين. على الرغم من أن هناك أيضا أولئك الذين أشاروا إلى إصابة الحبل الشوكي التي تسبب الألم المزمن، كسبب لإعادة دخوله إلى المركز الطبي.

ومع ذلك، قرر المؤثر من كالي إزالة كل الشكوك حوله وكشف أنه، على عكس المضاعفات الصحية التي ابتليت بها من قبل، فإن انزعاجها الجديد يرجع إلى «التسمم الدوائي».

وفقًا لبعض قصص Instagram التي نشرها ليلة الأحد الماضي، حدث تسممه بعد أن وضع رقعة يصفها الطبيب، من أجل علاج آلامه.

كما أشار منشئ المحتوى، فإن متلازمة السيروتونين هي حالة تهدد الحياة ناتجة عن زيادة نشاط الجهاز العصبي المركزي، والذي غالبًا ما يكون مرتبطًا بالمخدرات.

وفقًا لكتيبات MSD، قد تشمل الأعراض تغييرات في الحالة العقلية، وارتفاع الحرارة، وفرط النشاط اللاإرادي والعصبي العضلي.

وبالمثل، أكدت الشابة من فاليكوكانا أنها رافقتها ألكسندرا مينا، والدتها، بالإضافة إلى العديد من الأصدقاء الذين جاءوا إلى المستشفى حتى لا تطول الأيام.

لا سيغورا على انتكاسها الصحي الجديد

وفقًا لأحد مقاطع الفيديو الخاصة بها على YouTube، حدث كل شيء منذ عدة سنوات، عندما طلبت من شقيقها وجدتها مرافقتها إلى سيارتها، التي كانت متوقفة على بعد بضعة بنايات وكان هناك تم إطلاق النار عليها عدة مرات، وفقًا لروايتها، تلقتها من صديقها السابق ثم عاشق.

بمجرد دخولها السيارة، بدأت بالصراخ عندما لم تستطع الشعور بالجزء السفلي من جسدها، فساعدها أحد الجيران وأخذها إلى المستشفى، حيث اضطرت إلى إجراء عمليتين جراحيتين للصدر، لكن الأطباء أخبروها أنها لن تمشي مرة أخرى وهي تتذكر هذا بشكل غير مقبول لأنها بالنسبة لها كان من الضروري إعطاء ضوء أمل واحد على الأقل والقول إنه مع العمل، على الأقل يمكن استعادة حركة «الإصبع، لا شيء أكثر».

على الرغم من حقيقة أنها استمرت عدة سنوات في العلاج، إلا أن La Segura كان لديها العديد من العواقب المتبقية على جسدها، لأنها لا تستطيع الركض أو ارتداء الكعب، وليس لديها توازن جيد، فإنه يعطيها التشنج (تصبح عضلاتها متوترة ويؤلم كثيرًا) وعندما يكون الجو باردًا جدًا لا يمكنها التحرك بشكل جيد للغاية. بالإضافة إلى ذلك، يعطونه تشنجات وغيرها من الانزعاج، على الرغم من أنه ممتن لأنه يستطيع المشي اليوم.

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