INE: كان هذا المنتدى الوطني الثالث لإلغاء الانتداب

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

في يوم الأحد، 3 أبريل، عُقد المنتدى الوطني الثالث لإلغاء الانتداب، وهي عملية سيقدم إليها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) في 10 أبريل. أدار النقاش الذي نظمه المعهد الوطني للانتخابات (INE) الصحفي لويزا كانتو والضيوف الذين حددوا موقفهم ضد إلغاء تاباسكيز هم ليزيت فاسكيز، عضو المجلس الوطني لإدارة الجمعية التي تتبع الديمقراطية، وإسحاق دي باز، أستاذ في جامعة باجا كاليفورنيا المستقلة.

من جانبهم، كان أولئك المؤيدون لترك AMLO فترة ولايته الرئاسية صوفيا أوروزكو، وهي افتتاحية لصحيفة jaliscience Mural، ونانسي دي سانتياغو، المحللة السياسية ومعلمة القانون الدستوري. لمدة ساعة، قدم الضيوف الأربعة حججهم حول أداء لوبيز أوبرادور على رأس السلطة التنفيذية الفيدرالية وناقشوا قضايا مختلفة.

وكنقطة اولى، تمحور النقاش حول ما اذا كان الرئيس قد عانى من فقدان الثقة حتى الان فى فترة ولايته التى استمرت ست سنوات ام لا. في هذا الصدد، أشار الضيوف الذين وضعوا مواقفهم ضد الإلغاء إلى أن Tabasqueño حافظت على مستوى ثقتها بفضل تنفيذ البرامج الاجتماعية التي تستهدف مختلف الفئات، وكذلك من حيث التقدم الدستوري فيما يتعلق بحقوق الأطفال، الضعفاء المجتمعات والأفراد من أصل أفريقي مكسيكي.

Este domingo tres de abril se llevó a cabo el Tercer Foro Nacional sobre la Revocación de Mandato (Foto: Twitter/ @ElConsultor2)

أشارت المحللة نانسي دي سانتياغو إلى أنها تدافع عن المواقف المؤيدة لإلغاء «الدمار المؤسسي الذي يعنيه ما يسمى ب «التحول الرابع» وفيما يتعلق بالديمقراطية التي تؤدي إلى الانحدار (...) نأسف للحملة المدبرة أمام وسائل الإعلام إلى تثبيط, إرباك والتلاعب بمن نعلم أن هذه الحكومة فشلت في السعي لتحقيق الصالح العام لأن الحكومة تروج للتصديق عليها».

أشارت المواقف المؤيدة للإلغاء إلى أن AMLO فقدت ثقة المواطنين بسبب عدم وجود مراقبة جيدة لقضايا حقوق الإنسان وكشفت حالة الصحفيين الذين قتلوا في المكسيك حتى الآن في عام 2022، وكذلك أزمة الطب الشرعي التي تواجهها حاليا في المكسيك بسبب حالات و الاختفاء القسري, وهو وضع أدى إلى قيام جماعات نسائية بتنظيم نفسها لل بحث عن الأقارب الذين لا يعرف مكان و جودهم.

من جانبهما، أبرزت ليزيت فاسكيز وإسحاق دي باز أن حكومة AMLO كرست نفسها لتوليد فوائد لمعظم السكان الأكثر حرمانًا، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن، الذين يتلقون منح دراسية شهرية أو معاشات تقاعدية، مما ساعد العديد من المكسيكيين على التأقلم. مع الأزمة الاقتصادية الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية.

Andrés Manuel López Obrador se someterá al proceso de Revocación de Mandato el próximo 10 de abril (FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM) Moisés Pablo

كما سلطوا الضوء على دور حكومة المكسيك، بقيادة AMLO، في سياق جائحة COVID-19، حيث تميز هذا بعدم التقييد والاستبدادي، وهو وضع، وفقًا للأستاذ في جامعة باجا كاليفورنيا المستقلة، ولد الثقة الاجتماعية عند تطوير أنشطته الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، أشير إلى أن النسبة المئوية للتطعيم الذي تم تحقيقه حتى الآن تتعلق بإدماج المكسيك في آلية Covax التابعة للأمم المتحدة (UN).

ومع ذلك، وصفت نانسي دي سانتياغو إدارة جائحة الفيروس التاجي بأنها «رديئة» وأشارت إلى الاتهامات التي وجهها حزب العمل الوطني (PAN) حول وصول الأطباء الكوبيين إلى المكسيك للانضمام إلى رعاية الطوارئ على الرغم من عدم وجود رخصة مهنية. وأخيرا، أشارت صوفيا أوروزكو إلى أن إلغاء الولاية يجب أن يكون ممارسة ديمقراطية وليس «حملة لتعزيز أو توحيد القوى. بل إنه لأمر مؤسف بالنسبة لي أن المسؤولين العموميين أو الأشخاص الذين يشغلون مناصب منتخبة شعبيا قد تخلوا عن عملهم للبدء في الترويج لتصويت يجب أن يكون عفويا».

وخلال المناقشة، كانت المعلومات الأخيرة التي كشف عنها فريق الخبراء المستقلين متعدد التخصصات (GIEI) حول اختفاء 43 طالبا من أيوتزينابا، وقطار المايا، وعسكرة البلاد، والصحة الوقائية، وتصور انعدام الأمن في البلاد. ناقش.

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