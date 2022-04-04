المناعة الهجينة: كشف العلم عن أهمية حصول المستعافين على التطعيم ضد COVID-19

A health worker vaccinates a person with a dose of coronavirus disease (COVID-19) vaccine at the first drive-in vaccination center in Berlin, Germany, February 10, 2022. REUTERS/Michele Tantussi

الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا وجرعات تم الوصول إليها من لقاحات COVID-19 لديهم «مناعة هجينة». هناك بالفعل 4 دراسات علمية تقدم دليلاً على أن هذه اللقاحات توفر حماية إضافية مهمة لهؤلاء الأشخاص.

لقد ثبت بالفعل أن اللقاحات فعالة للغاية في حماية الأشخاص الذين لم يسبق لهم الإصابة بـ COVID-19، ولكن فعاليتها في الوقاية من الأعراض والنتائج الشديدة لدى الأشخاص الذين لديهم بالفعل كان قد أصيب، حتى وقت قريب، أقل وضوحاً.

بعد عامين من الوباء الذي أصيب فيه ما يقرب من 500 مليون شخص وتم تطعيم 59٪ من البشر بالمخطط الأساسي - وفقًا لمعلومات من OurWorldIndata - أبرزت الدراسات أهمية التطعيم لأولئك الذين لديهم مناعة طبيعية بعد يتعافى من المرض.

حللت إحدى الدراستين اللتين نشرتا في المجلة الطبية The Lancet Inficentic Diseses البيانات الصحية لأكثر من 200,000 شخص، بين عامي 2020 و 2021، عندما كانت البرازيل الأكثر تضررا من فيروس كورونا، كونها ثاني دولة في العالم مع أكبر عدد من الوفيات من COVID.

وجد باحثون من البرازيل أنه في الأشخاص الذين لديهم بالفعل COVID-19، كانت لقاحات Pfizer و AstraZeneca فعالة بنسبة 90 في المائة ضد دخول المستشفى والوفاة، وكان لقاح CoronaVac الصيني 81 في المائة، وكان لقاح جرعة واحدة من جونسون آند جونسون 58 في المائة.

قال مؤلف الدراسة خوليو كرودا، من جامعة ماتو غروسو دو سول الفيدرالية: «لقد ثبت أن جميع اللقاحات الأربعة توفر حماية إضافية كبيرة لأولئك الذين أصيبوا بعدوى COVID-19 السابقة».

En Brazil, encontraron que las personas que ya han tenido el COVID-19 tuvieron mejor protección tras recibir las dosis de vacunas. Se comprobó con 4 vacunas diferentes/REUTERS/Washington Alves

قال برامود كومار جارج، من المعهد الهندي لعلوم وتكنولوجيا الصحة الانتقالية، في تعليق ذي صلة على الاستوديو: «من المرجح أن تكون المناعة الهجينة بسبب التعرض للعدوى الطبيعية والتطعيم هي القاعدة في جميع أنحاء العالم ويمكن أن توفر حماية طويلة الأجل حتى ضد المتغيرات الناشئة».

وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أخرى استخدمت السجل الوطني للسويد حتى أكتوبر 2021 أن الأشخاص الذين تعافوا من COVID احتفظوا بمستوى عالٍ من الحماية ضد إعادة العدوى حتى 20 شهرًا. ووجدت أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من مناعة هجينة من جرعتين من اللقاحات لديهم خطر أقل بنسبة 66٪ لإعادة العدوى من أولئك الذين لديهم مناعة طبيعية فقط.

وقال بول هنتر استاذ الطب بجامعة ايست انجليا الذي لم يشارك في الدراسة لوكالة فرانس برس ان 20 شهرا من «الحماية الجيدة جدا» للمناعة الطبيعية «افضل بكثير مما كان متوقعا بالنسبة للقاحات الاصلية بجرعتين». لكنه حذر من أن كلتا الدراستين أجريتا قبل أن يصبح متغير أوميكرون مهيمنا في جميع أنحاء العالم، وأنه «انخفض بشكل ملحوظ القيمة الوقائية لعدوى سابقة».

En Qatar, se encontró que haber tenido la infección y recibir 3 dosis, hacía que las vacunas tengan una eficacia del 77%/REUTERS/Amr Abdallah Dalsh REUTERS

كشفت دراسة أجريت في قطر ونشرت على موقع MedRXIV قبل النشر الأسبوع الماضي عن الحماية التي توفرها الحصانة الهجينة ضد أوميكرون. ووجد أن ثلاث جرعات من اللقاح كانت فعالة بنسبة 52٪ ضد عدوى أعراض البديل الفرعي BA.2 Omicron، ولكن هذا الرقم ارتفع إلى 77٪ عندما كان المريض قد أصيب سابقا.

خلصت الدراسة، التي لم تتم مراجعتها من قبل الأقران، إلى أن «المناعة الهجينة الناتجة عن العدوى السابقة والتطعيم المعزز الأخير تمنح أكبر حماية» ضد المتغيرات الفرعية BA.1 و BA.2.

أيضا في الولايات المتحدة، ماريون بيبر، أستاذ مشارك في قسم علم المناعة في كلية الطب بجامعة واشنطن، نشرت أبحاثًا أخرى في مجلة Cell وشرحت لماذا توفر «المناعة الهجينة» حماية أفضل. وقارنوا الاختلافات في الاستجابة المناعية لفيروس كورونا عبر ثلاث جرعات من اللقاح في 30 شخصًا أصيبوا سابقًا وفي 24 تم تطعيمهم ولكنهم لم يصابوا أبدًا.

ووجدوا أنه بعد التطعيم، قام أولئك الذين أصيبوا سابقًا بتوليد المزيد من خلايا الذاكرة B، والتي تولد أجسامًا مضادة يمكنها تحييد الفيروس ومنع العدوى. ولدت خلايا الذاكرة B هذه في الأشخاص الذين يعانون من مناعة هجينة أيضًا مجموعة أكبر من الأجسام المضادة التي لا يمكنها فقط تحييد السلالة الأصلية للفيروس, ولكن أيضًا المتغيرات الأحدث مثل Delta و Omicron.

قال بيبر: «حتى لو كانت العدوى الأولى ناتجة عن أقدم سلالة، سلالة ووهان، واللقاح الذي تلقوه كان يعتمد على تلك السلالة، كان الأشخاص ذوو المناعة الهجينة قادرين على توليد أجسام مضادة محايدة ضد كل متغير».

ولدت المناعة الهجينة أيضًا استجابة مناعية خلوية أكثر تحديدًا لمكافحة الالتهابات الفيروسية، تسمى استجابة Th1. في هذه الاستجابة، تطلق الخلايا المناعية المسماة خلايا CD4+T إشارات التهابية، وهي السيتوكين يسمى الإنترفيرون غاما المضاد للفيروسات. كما تم العثور على خلايا CD4+T من الأفراد المصابين سابقًا لإنتاج المزيد من Interleukin-10، والتي يمكن أن تقمع الالتهاب وربما تمنع الأمراض.

قال بيبر: «في حين أن التطعيم الإضافي كان قادرًا على زيادة عدد الخلايا التائية CD4+ التي لم تكن مصابة فيها بمستويات مصابة، إلا أنه لم يستطع توليد نفس جودة استجابة الخلايا التائية CD4+التي شوهدت في أولئك الذين لديهم مناعة هجينة».

La inmunidad híbrida aumentá la producción de células T CD4+ que puede suprimir la inflamación y prevenir potencialmente la patología. (Getty Images) DrPixel | Getty Images

يمكن أن تفسر عدة عوامل لماذا تبدو المناعة الهجينة أكثر قوة. يمكن أن يكون أحد العوامل ببساطة الوقت. عند التعرض لممرض، تعمل الخلايا المناعية في الغدد الليمفاوية على تحسين الاستجابة المناعية. هذه العملية من النضج المناعي تولد أجسام مضادة وخلايا أكثر فعالية ضد العدوى الجديدة.

في حالة مجموعة المناعة الهجينة، مرت سنة من لحظة العدوى حتى تلقوا اللقاح. في المقابل، تلقى الأفراد في مجموعة اللقاح فقط الجرعة الثانية بعد أسابيع قليلة فقط من الجرعة الأولى، مما أعطى الجهاز المناعي وقتًا أقل بكثير لتحسين استجابته.

قد يكون هناك عامل آخر هو المكان الذي يتفاعل فيه الجهاز المناعي أولاً مع مسببات الأمراض الغازية. تحتوي أجزاء مختلفة من الجسم على بيئات مختلفة تحدد كيفية استجابة الجهاز المناعي للعدوى. تم العثور على الخلايا المناعية للمشاركين في الدراسة الذين لديهم مناعة هجينة لأول مرة مع الفيروس في رئتيهم وممرات الأنف. في المقابل، تم العثور على خلايا من مجموعة اللقاح فقط لأول مرة مع البروتين الفيروسي في العضلات حيث تلقوا اللقاح.

“Las personas que han tenido COVID-19 deberían vacunarse sin duda alguna", dijo Marion Pepper, investigadora de EE.UU/ REUTERS/Mayela Lopez/Archivo REUTERS

وقال بيبر إن التعرض للرئتين والأنسجة المخاطية، مثل تلك الموجودة في الممرات الأنفية، من المرجح أن يولد استجابة مناعية أفضل لممرض الجهاز التنفسي لأنه قد يتم الاحتفاظ بالخلايا بشكل أفضل في هذه المواقع. يمكن أن تساعد النتائج التي توصلت إليها مجموعته العلماء على تصميم اللقاحات التي تستفيد من هذا التأثير، مثل تلك التي يمكن إعطاؤها في الممرات الأنفية أو استنشاقها مباشرة في الرئة.

على الرغم من أن التطعيم بعد عدوى سابقة يبدو أنه ينتج استجابة مناعية أكبر لعدوى السارس - CoV-2، إلا أنه من الضروري أن يتم تطعيم الأشخاص المصابين للحصول على هذه الفائدة، كما نصح الدكتور بيبر. «يجب بالتأكيد الحصول على تطعيم الأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19. لا تنخفض المناعة ضد العدوى بمرور الوقت فحسب، بل إن التطعيم ضروري أيضًا لخلق هذه المناعة الهجينة». تم دعم أبحاثه من قبل المعاهد الوطنية للصحة وصندوق بوروز ويلكوم والمشاريع الناشئة.

في حين أن «الحصانة الهجينة» توفر حماية أفضل، حذر كبير علماء منظمة الصحة العالمية، الدكتورة سوميا سوامين، من أنه يجب الحفاظ على الحذر. وقال «ان الحصانة الهجينة لا تعنى ان الناس يجب ان يخذلوا حذرهم بالقناع والتباعد ونظافة اليدين». توصيته هي لأنه من غير المعروف كم من الوقت يمكن أن تستمر المناعة الطبيعية من العدوى في كل شخص، بالإضافة إلى اللقاحات لا تمنع 100٪ من العدوى. وقال: «بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يصاب الشخص بفيروس كورونا حتى لو تم تطعيمه».

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