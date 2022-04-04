كان منتقي التفاح والنادل ومدرب تجمع: قصة لا تصدق من الأرجنتيني الذي عمل بجد للذهاب إلى كأس العالم

ولد في لوماس دي زامورا، لكنه لم يعتبر نفسه قط علة المدينة. شغفه بالطبيعة والرغبة في حياة تغذيها الأدرينالين قاده إلى أن يكون مواطنًا عالميًا. قبل أن يبلغ 23 عامًا، كان قد حصل بالفعل على شهادة في الإدارة من UBA، لكن إجازته المستمرة إلى باريلوتشي أثارت شعورًا عميقًا مع باتاغونيا. «اللقلق كان مخطئًا عني، وتركني في مكان لم يعجبني. عندما كنت طفلاً، كنت أعرف أن حياتي ستكون بعيدة عن بوينس آيرس، وكان التجديف هو الدافع لاتخاذ الخطوة الأولى»، قال ماريانو بيانكي لـ Infobae بعد سباق القوارب على طول نهر تشيمهوين، على بعد بضعة كيلومترات من سان مارتين دي لوس أنديس.

يعرف نفسه بأنه معجب وشريك وعمر سباق، ولكن لديه أيضا تعصب خاص للمنتخب الوطني. أيقظت كأس العالم في الولايات المتحدة، في عام 1994، شرارة بداخله ستصبح قريبا ناره المقدسة. خلال سنوات مراهقته ندم على أنه لا يمكن أن يكون في العرض الأخير لدييجو مارادونا في قميص ألبيسيليست; وبوميلو, كما يقول له أصدقاؤه, فهم أنه قد قطعت ساقيه أيضًا.

ثم قرر أن يكون حاضرا في جميع طبعات كأس العالم لمتابعة الممثل الوطني. وهدفه الأول كان فرنسا '98. في الوقت الذي كانت فيه قابلية التحويل لا تزال راسخة، ولم يتم ذكر مشاكل التضخم في البلاد بعد، افتتح مع زميل له فترة محددة أودع فيها 100 دولار شهريًا لمدة 4 سنوات. وأشار المؤيد الذي كان له أول تجربة له في أوروبا مع الفريق بقيادة دانيال باساريلا: «لقد كانت كأس العالم تشاتشو، التي جمعنا معها 5000 دولار لكل واحد لتكون قادرة على السفر إلى باريس».

«كنا صغارًا ومغامرين وحريصين على معرفة العالم. لقد استأجرنا سيارة واتبعنا الفريق الوطني من خلال تولوز وبوردو وسانت إيتيان ومرسيليا. عندما تم إقصاءنا، ذهبت إلى إقليم الباسك لرؤية بعض الأقارب وقمنا للتو بتوصيل مهرجان سان فيرمين. عندها فقط أدركت ما حدث. عندما كان الجميع مشدودًا وسكرًا، حصلت على ضرطة كئيبة لم أتوقف عن البكاء بها. لم أستطع فهم لقطة باتي على القطب. كانوا جميعًا في جولة ولم أعط بعد الآن. في بامبلونا أسقطت الرقاقة!» ، كشفت المروحة بحنين ملحوظ.

كان العمل الفذ للحصول على تذاكر في إعادة البيع أحد المحن التي كان عليه مواجهتها خلال أيامه في فرنسا. «في الظهور الأول مع اليابان، كان من المستحيل تحقيقه، لأن اليابانيين كانوا أفضل حالًا اقتصاديًا. إذا كنا على استعداد لدفع 300 دولار للتذكرة، فإنها سوف تؤدي 1500. لقد كانت خيبة أمل، لأننا بذلنا جهدا كبيرا لنكون هناك وانتهى بنا الأمر بمشاهدة المباراة في حانة بالقرب من الملعب».

حتى مع الألم الناجم عن هدف دينيس بيرغكامب وبدون مال في جيبه، لم يكن لدى بوميلو بديل سوى مناشدة البقاء على قيد الحياة لبدء عودته إلى المنزل. «بما أن أحد الأصدقاء كان لديه رحلة من لندن، رافقته إلى إنجلترا وفي بلدة تدعى كانتربري انتهى بي الأمر بالعمل في جمع التفاح لرجل من سوق محلي. وبما أنه كان وقت الحصاد، أخذني الرجل إلى مزرعته وإيواني في كشك متدحرج».

استمرت تجربته عدة أشهر. لأنه عندما أمطرت الثمار لا يمكن حصادها، تعلم استخدام الجرار وتطوير العصائر للبيع. وعندما جمع المال الذي يحتاجه، حصل على دراجة لدواسة إلى لندن، حيث أخذ رحلة إلى اليونان. بعد العديد من المطالب (والإحباطات)، كنت بحاجة إلى إجازة.

Mariano lleva su pasión a todos los mundiales desde la edición de Francia

إذا تم تقديم المال على أنه صراع في عام 1998، بالنسبة للطبعة التي حدثت في آسيا، كانت الأمور أكثر تعقيدًا. الأزمة التي اندلعت في ديسمبر 2001، وانخفاض قيمة العملة وكوراليتو وضعت ماريانو في ورطة. «خلال تلك السنوات كنت أعمل في إسبانيا مع ركوب الرمث وتمكنت من جمع الأموال من هناك. كانت هذه هي المرة الوحيدة التي حصلنا فيها على تذاكر لجميع المباريات ولسوء الحظ كنا قصير العمر «, تابع في رحلة الفريق بقيادة مارسيلو بيلسا الذي عاد في الجولة الأولى.

أبعد من الفشل الرياضي، تمتع بوميلو بالمصير الآسيوي بطريقة مدهشة. «في أوساكا تظاهرنا بأننا لاعبون في المنتخب الوطني وانتهى بنا الأمر بتوقيع توقيعات في ستاربكس لساعات»، ضحك. «لقد كونا أيضًا الكثير من الأصدقاء. حتى يومنا هذا، أظل على اتصال بفتاة التقيت بها في الملعب وكنت من محبي Ayala Mouse. نظرًا لأننا أخذنا أوركا قابلة للنفخ لتثبيتها في المدرجات، عندما عدنا أردنا إرسالها إلى طوكيو للاحتفاظ بها كتذكار؛ لكن إرسالها كان ثروة. وبالتالي, تركنا لها في القطاع المفقود ووجد وأخبرناها أن تطالب به حتى يتمكنوا من إرسالها إليها مجانًا,» هو تابع.

ليعيش مغامراته في اليابان، عمل أيضًا كمدرب تجمع في أرض الشمس المشرقة، لأن المدخرات لم تكن كافية. «كان في سابورو حيث استمتعت بكأس العالم أكثر من غيرها. كانت شديدة للغاية. قبل المباراة مع إنجلترا، تحدنا بعض المشجعين البريطانيين إلى بيكاديتو ولعبوها حتى الموت. بالنسبة لنا كان نهائيا ولحسن الحظ تمكنا من الفوز بها»، وأشار.

وبعيدًا عن السعادة التي سببها ذلك التوغل الآسيوي، سمحت له إقامته أيضًا بفهم ظاهرة القضبان. «نظرًا لوجود عدد قليل من الأرجنتينيين الذين سافروا بوسائلهم الخاصة (العديد ممن عاشوا في الولايات المتحدة أو أوروبا)، صادفنا الكثير من المعجبين الذين وصلوا بتمويل من أنديتهم الخاصة. وبمجرد أن عشنا في وضع معقد... »

كانت الوقفة التي احتفظ بها في قصته عينة مما تمثله الذاكرة له. «نحن أطفال عاديون يسعون إلى تجنب الصراعات، ولم يرفونا للقبض علينا بالقرون لأن الحياة تحدث على الجانب الآخر. ومع ذلك، مع أحد الأعلام التي نحملها، واجهنا مشاكل. كانت تلك التي قالت إن لاس مالفيناس كانت وستظل أرجنتينية، لكن FIFA لن تسمح لنا بدخول الملاعب. ثم قمنا بتعليق واحدة أخرى قالت إن لوس سوينوس لن يكون لديها روضة أطفال. ولكن بما أن القضبان أرادت وضع الخرق، فقد غطتها لنا. حدث الشيء نفسه لبعض الرجال من مرسيدس، الذين بدأوا يتجادلون مع رئيس barrabrava في فيليز، الذي كان يسمى Marquitos. لحسن الحظ، عندما ظهرت الشرطة لم يحدث شيء، ولكن عندما عدنا إلى القطار بعد الهزيمة تعفن كل شيء...»

استقر الخوف في أنصار الأرجنتين. أن ماركيتوس أخطأ صديق ماريانو مع الشاب من مرسيدس الذي كان لديه مشادة في المدرجات. بعد عدة حجج وبعض الركلات، واصل مشجع فيليزانو البحث عن الضحية حتى ضربه في منتصف العربة. «عندما أغلقت الأبواب، حصل الرجل النحيف على أموال مقابل البطولة. لقد أقاموا مثل نوع من الخاتم، في يد إلى يد وتركوا الوجه للبؤس. وصل طفل مرسيدس مشوه ًا. وكان صديقي مرعوباً لأنه كان يمكن أن يكون هو بسبب التشابه الجسدي».

La bandera que llevaron los hinchas argentinos al Mundial de Japón

خلال كأس العالم التي نظمتها ألمانيا في عام 2006، عانى من عكس ما تركه له توغله في آسيا. في ذلك الوقت كان قد حصل على وظيفة في تيرول، وهي منطقة في شمال إيطاليا تم ضمها إلى بلد الحذاء بعد الحرب العالمية الثانية، وكان مسافرا إلى الدولة الألمانية ليشهد التزامات فريق ألبيسيليست. وشدد على «كنت أستقل قطارا صغيرا من بولزانو، وأذهب عبر أرقى جزء من النمسا وأصل إلى ميونيخ، حيث استقلت القطارات عالية السرعة للذهاب إلى الوجهات التي لعب فيها فريق بيكرمان».

كانت هامبورغ، غيلسنكيرشن، فرانكفورت أم ماين، لايبزيغ وبرلين الأماكن التي يتمتع فيها، بالإضافة إلى جلب شغفه، بالبيرة المحلية العرضية. واعترف قائلا «اضطررت عدة مرات الى النوم فى القطار للذهاب الى العمل فى اليوم التالى فى النهر فى ايطاليا».

من ناحية أخرى، عندما نظم بعثته الاستكشافية إلى جنوب أفريقيا، كان قد حصل على وظيفة في اسكتلندا، حيث التقى بجنوب أفريقي استضافه خلال طبعة 2010. واعترف «اننى احاول دائما لعب كأس العالم تشانتشو، بالرغم من انه فى المرة الاخيرة لم يكن لدي اى موعد نهائى محدد». لم يترك تحليله للمسابقة الأولى في القارة السوداء طعمًا جيدًا في فمه. «لقد كان فشلاً منذ المنظمة، لأنه كان هناك عدد قليل من السياح وتذاكر المباريات كانت أرخص من السعر الرسمي. أتذكر أنه للوصول إلى ديربان من كيب تاون، اضطررت إلى ركوب قطار الستينيات استغرق 36 ساعة».

عندما انتهت مشاركة الفريق بقيادة دييغو مارادونا بهجوم سلبي ساحق ضد ألمانيا في الدور ربع النهائي، كان قد نفد موارده مرة أخرى. واعترف بأنه «بعد كأس العالم تركت بدون مانجو وذهبت إلى إسبانيا لإنهاء موسم الصيف للعمل في متجر للحلويات».

Mariano Bianchi en Ciudad del Cabo el día que Argentina perdió 4 a 0 ante Alemania por los cuartos de final

صنفتها طبعة 2014 من البرازيل بيانكي على أنها «مجنونة»، لأنه لم يستطع فهم «عدد السيارات التي تم نقلها لمتابعة المنتخب الوطني». «لم أستطع أن أصدق كيف وصلت 147 متهالكة مع براءة اختراع أرجنتينية إلى هناك. كان الجميع وكنا من السكان المحليين الجادين».

في برازيليا، قبل المباراة مع بلجيكا، كان عليه أن ينام في «تيلو»، بسبب كمية الطلب على الفنادق في المنطقة. «صادفنا بعض كورينتينو الذين امتص أنفسهم في حفل شواء وفي ذلك العشاء قرروا الذهاب لرؤية الدور ربع النهائي في سيارتهم»، وأشار مع كمية من الفكاهة التي أثارتها الذاكرة. «كانوا قد وصلوا دون تذاكر وبما أن لدينا اثنين اليسار، ساعدنا لهم حتى يتمكنوا من الدخول ومشاهدة المباراة»، وقال انه انزلق. وأضاف: «لم يسبق لي أن رأيت هذا العدد الكبير من الأرجنتينيين في ريو دي جانيرو. نحن كوباكابانا. كل ذلك مع السرخس في متناول اليد مما يجعل المحمص. حفلة انتهت للأسف بشكل سيء». الندبة من المباراة النهائية التي فقدها طاقم أليخاندرو سابيلا لم تلتئم بعد في قلب بوميلو.

La felicidad de los argentinos en tierras brasileñas

في روسيا كان لديه تجربته الأخيرة. كانت رحلة قام بها بمفرده، لأن أصدقائه لم يتمكنوا من مرافقته بسبب مضايقات العمل. بعد التأمل في ذلك لعدة أيام في السابق، انتهز الفرصة لزيارة أقاربه في إيطاليا ووصل إلى سانت بطرسبرغ لينفجر بهدف مؤلم لماركوس روخو ضد نيجيريا. «دخلت طريقي إلى قائمة الانتظار في المطار في كاتانيا بفضل بعض الأرجنتينيين. صدفة. شعرت أنني قادت الترتيب لأن أحدا لم يعط مقبضين لفريق سامباولي».

بنفس الطريقة، بالنسبة لجولة 16، قام مرة أخرى بفك الإقحوانات لأن المسافة من كازان لم تكن متاحة على الإطلاق. «يعتقد الكثيرون أن روسيا متطورة، ولكن باستثناء موسكو وسانت بطرسبرغ وسوتشي، فإن بقية المدن تترك الكثير مما هو مرغوب فيه. الطرق سيئة واستغرق بوندي أكثر من 16 ساعة إلى المكان الذي لعبت فيه ضد فرنسا. لم يفهمني الناس أيضًا، لأن لا أحد يتحدث الإنجليزية. لم تكن بلدًا سهلاً. ولاحظت انه مكان متخلف جدا».

يعمل حاليًا كمدرب تجمع في سان مارتين دي لوس أنديس مع جولة بوميلوس. جنبا إلى جنب مع شريكه أليخاندرو كلاب يقوم برحلات من خلال Pireco Turismo. وفي الصيف الماضي كان من دواعي سروره مرافقة فريق ريفر خلال نشاط صممه مارسيلو غالاردو للاعبيه. «أولاً جاءت الدمية فقط للقيام بسباقات القوارب والتعرف على ما يدور حوله الأمر. وهو مرتبط بالنادي لدرجة أنه لم يرغب في الاستيلاء على المجاذيف الزرقاء والصفراء التي لدينا وقام بالطريق كله مع واحد للصغار لأن لديهم لون آخر»، وأكد مع الإعجاب بأن فناني المليونير يثيرون.

في اليوم التالي استقبل وفد لا باندا كومبليتا، وعلى قاربه نقل خافيير بينولا وفرانكو أرماني وإنزو بيريز وميلتون كاسكو وجوناثان مايدانا وثلاثة أحداث. على الرغم من تعصبه للأكاديمية، إلا أنه عاش يومًا لا ينسى مع نجوم نونيز. «لقد كانت فرحة كبيرة، لأنني تمكنت من التعرف على الجانب الأكثر إنسانية في لاعب كرة القدم. كان لديهم الكثير من المرح: انتقلوا من قارب إلى آخر، ودفعوا بعضهم البعض وهددوا بعضهم البعض بروح الدعابة. كان أيضًا سيفًا ذا حدين، لأنه إذا كان أي شخص قد تعرض لإصابة قبيحة، فسيعرضنا كثيرًا. لحسن الحظ سار كل شيء على ما يرام واستمتعوا كأطفال في رحلة الدراسات العليا».

El plantel de River Plate durante la última pretemporada en San Martín de los Andes

بعد أشهر من إصدار جديد لكأس العالم في قطر، لم يقرر ماريانو بيانكي بعد ما إذا كان سيستمر في تقليد تشجيع المنتخب الوطني من مسافة قريبة. «لقد قمت بالفعل بتوليد المدخرات، لكنني أفهم أنها وجهة مكلفة للغاية. ستكون المشكلة هي الإقامة والحياة اليومية، لأنه بالنسبة للرحلات الجوية لن تكون هناك مشاكل بسبب تركيبات الهواء. إنها بلدة صغيرة، أشك في أنها تتمتع بجو من الحانات حول الملاعب. لم أقرر بعد، لكنني بالتأكيد سينتهي بي الأمر بالذهاب». قصته هي قصة شغف بلا حدود.

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