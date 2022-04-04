ستقدم الحكومة مشروع قانون لإعفاء ضرائب المبيعات على الأطعمة الأساسية مثل الدجاج والبيض والدقيق والمعكرونة

أعلن وزير الاقتصاد والمالية، أوسكار جراهام، أنه سيتم تقديم مشروع قانون إلى كونغرس الجمهورية لتبرئة ضريبة المبيعات العامة (IGV) للمنتجات التي لها عنصر أكبر في المستهلك الأساسي سلة مثل الدجاج والبيض والدقيق والمعكرونة.

وقال وزير الاقتصاد إن المبادرة التشريعية ستتم الموافقة عليها هذا الأسبوع في مجلس الوزراء حتى يتمكن البرلمان من تسريع الاقتراح وتنفيذه مباشرة بعد مطالب السكان الذين يواجهون صعوبة في شراء هذه المنتجات بسبب تكلفتها العالية.

«هناك إجراء إضافي نوافق عليه هذا الأسبوع في مجلس الوزراء، وهو الإعفاء المؤقت من IGV للمنتجات الغذائية الرئيسية التي تشكل جزءًا من منتجات السلة الأساسية. نحن نبرئ الدجاج والبيض والمعكرونة والدقيق واللحوم من IGV، وسيتم تقديم ذلك إلى الكونغرس للموافقة السريعة».

بالإضافة إلى ذلك، أكد أن سلسلة الإنتاج بأكملها يجب أن تتأثر حتى يعمل إعفاء IGV. على سبيل المثال، في حالة الدجاج، يجب أن يشمل الذرة وأضاف أنه من خلال صندوق دمج الطاقة الاجتماعية (FISE)، تمت زيادة مكافأة بالون الغاز من 20 إلى 25 نعلًا.

مع هذا، صادق وزير الاقتصاد على ما أعلنه أمس خلال طاولة الحوار في هوانكايو (جونين)، حيث الطلبات من جمعيات المزارعين تمت مخاطبتها والناقلين بعد احتجاجات ضد الحكومة.

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, en la reunión con los gremios de transportistas y agricultores, en Huancayo. Foto: Andina

أسعار المواد الغذائية

أسعار الخضروات والبقالة هي الأكثر ارتفاعًا في مواجهة إضراب النقل الذي بدأ يوم الاثنين 28 مارس. على الرغم من المحادثات والاتفاقيات مع النقابات في هذه القطاعات، تستمر سلة الأسرة الأساسية في الزيادة.

في جولة في Infobae إلى سوق «El Tambo» في منطقة كارابايلو، أصبح من المعروف أن هناك زيادة في الأسعار وحتى التجار أنفسهم أكدوا أن هذه تختلف كل يوم.

مصدر قلق آخر للبائعين هو نقص الخضروات، وخاصة الجزر والسبانخ، حيث تلقوا هذه الخضار حتى يوم الجمعة الماضي بسعر مرتفع للغاية. يحدث الشيء نفسه مع الدجاج ومعظم الفواكه التي تصل إلى السوق.

El pollo sigue aumentando su precio en Perú. Foto: Yuriko Cabeza/Infobae

الإعفاء من ضريبة الوقود

وأوضح غراهام أن قرار إعفاء ضريبة الوقود، من خلال المرسوم الأعلى رقم 068-2022، سيكون فعالة لمدة تسعة أشهر لإعادة تقييمها على أساس ربع سنوي.

«طالما أن هناك استمرار في ارتفاع أسعار النفط على المستوى الدولي، سيكون علينا تقييم التوسع في هذا الإجراء. وبالمثل، فإن إعادة تقييمها الدائم ترجع إلى التأثير على عائدات الضرائب».

من أجل تحويل الإعفاء الضريبي إلى الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك، قال رئيس وزارة الاقتصاد والمالية إنه قام بالتنسيق مع Petroperú بحيث تتضمن قائمة أسعارها التخفيض بدءًا من الغد.

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