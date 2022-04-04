جيجي ميتري تنفجر ضد بيدرو كاستيلو بعد توقف النقل والنهب: «لقد وقعنا في حكومة شائنة»

وبالمثل، في منطقتي إيكا وتارابوتو، تم الإبلاغ عن النهب في مراكز التسوق الصغيرة. كما تتذكر، فقد نشأ كل هذا منذ أن رفع الناس أصواتهم احتجاجًا ضد ارتفاع الأسعار.

لم يكن مضيفو مجلة Willax TV غافلين عن المشاكل التي تحدث في البلاد وكان جيجي ميتري التي لم تستطع احتواء انزعاجها ضد حكومة بيدرو كاستيلو.

«الإحباط والسخط الذي تشعر به، نشارك أيضًا. إنه لأمر مخز أين أتينا. في كل مرة نغرق أعمق والشيء الوحيد الذي تظهره سلطاتنا، بدءا من الرئيس ووزرائه والعديد من أعضاء الكونغرس، هو أنهم ليس لديهم حب للبلاد والبلد. الشيء الوحيد الذي يهمهم هو فوائدهم الشخصية «، بدأ بقول رفيق «Peluchín» الشهير.

واصلت المذيعة التلفزيونية الإعراب عن سخطها واستنكارها للسلطات البيروفية الحالية وأعربت عن أسفها لأن مستقبل الأطفال يتأثر بالأفعال السيئة التي يتخذها الحكام.

«إنها القشة الأخيرة التي نجد أنفسنا فيها في مثل هذا الموقف. بيرو متعبة ومتعبة وكل ما تفعله سلطاتنا هي التغطية، لأنها تريد أن تجعل هذا البلد مثل فنزويلا وكوبا والأسوأ من ذلك. قال جيجي ميتري: «يا له من عار وحزن هو المستقبل الذي ينتظر جميع الأطفال وجميع الشباب».

واضاف بسخط تام «لقد وقعنا في ايدي حكومة شائنة وسلطية وغير كفؤة لا تعرف اين تقف، فاسدة، لا تعرف سوى كيف تضع الوزراء مع سجلات الشرطة».

وأخيرا، خاطب رئيس بيرو مباشرة. «أظهر سيدي أن لديك حب لبيرو وليس فقط لمصالحها (...) لن أقول إنك مسؤول عن كل ما يحدث في البلد، ولكن لديك صفر القدرة على وضع النظام والرؤية لمعرفة أي شخص يجب وضعه. نحن بحاجة الى رئيس لديه سروال، خلافالكم الذي ليس لديه فكرة عن مكانه».

من ناحية أخرى، أعرب رودريغو غونزاليس أيضًا عن أسفه لأحداث مثل نهب المتاجر والشركات في مناطق بيرو وكذلك الهجمات الحجرية على السيارات. واختتم الصحفي خطابه بالقول إن «العدو الرئيسي لبيرو هو الحكومة».

تنفجر جيجي ميتري ضد بيدرو كاستيلو بعد توقف النقل والنهب. فيديو: تلفزيون ويلكس

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