لمحاولة قتل الإناث، تم القبض عليه الملحن الشهير فاليناتو.

منذ 31 مارس، تم تعزيز الحوارات بين المرشحة الرئاسية إنغريد بيتانكورت والرئيس السابق ألفارو أوريبي فيليز والشخصية العليا في المركز الديمقراطي. بعد تفاعلات متعددة على الشبكات الاجتماعية حيث أكد كلا الرقمين نهجهما، مما فاجأ العديد من مستخدمي الإنترنت والمواطنين لأن زعيم فيردي أوكسيجينو قد رفض العديد من القطاعات التقليدية وكان أحد الأسباب التي جعلتها تغادر ائتلاف مركز إسبيرانزا، شاركت أوريبي فيليز في 4 أبريل شريط فيديو أكد فيه أن بيتانكورت سيقابله.

«أقدر قبول الدكتورة إنغريد بيتانكورت السخي للحوار معنا. مع د. إنغريد أشارك معاناة وطني، في خضم عيوبي كانت حياتي العامة واحدة من الحوار مع المواطنين، خلال ثماني سنوات من الحكم، انخرطت بشكل مكثف مع المواطنين، مع العمال ورجال الأعمال والقطاعات الاجتماعية والمجتمع بشكل عام ورؤساء البلديات والمحافظين بغض النظر عن الخلفية السياسية لانتخابه», أشار عضو الحزب الحاكم.

وفي الفضاء، انتهز الفرصة للحديث عن اتفاقات السلام وشدد على أنه لا يريد أبدا إيقافها، لكنه حاول التوصل إلى اتفاق وطني لتعديل المقترحات الأولية.

«عندما فاز «لا» في الاستفتاء، كان ردنا هو البحث عن اتفاق وطني لإصلاح نصوص هافانا، وهو اقتراح رفضنا. ولم نطلب قط إسكات الاتفاقات كما قالت الحكومة عن الحدث أنها فقدت الاستفتاء. على عكس الإيمان، الحقيقة هي نقطة قابلة للتطبيق، مفهوم يثريه الحوار. سوف نستمع إلى الدكتورة إنغريد باحترام مطلق، سنتحدث معها بقلبنا. نحن متحدون من قبل الوطن والديمقراطية. «، اختتم الرئيس السابق.

وقد تم بالفعل الإعلان عن الأخبار من قبل بيتانكورت نفسها. في 31 مارس، بعد المناظرة التي نظمتها جامعة جافيريانا في بوغوتا، صرحت بيتانكورت للصحافة أنها منفتحة على إقامة تحالفات محتملة للجولة الأولى مع الأوريبية.

وعلاوة على ذلك، قالت إنها ممتنة لفارو أوريبي لتنسيقه عملية جاك، التي استعادت فيها حريتها بعد أن اختطفت من قبل جماعة حرب العصابات التابعة لفارك آنذاك. بالإضافة إلى ذلك، أقر بأنه بسبب الوضع القضائي للسيناتور السابق، لا أحد يريد إقامة تحالفات معه للانتخابات الرئاسية.

«مع الدكتور ألفارو أوريبي، الامتنان لأنني مدين له بحريتي، ولكن أيضا توسيع إمكانية الحوار مع الجميع. إنه في الوقت الحالي في وضع معقد: الجميع يرفضه. أعتقد أنه من المهم أيضًا بالنسبة لنا، إذا كانت هناك رغبة في إنهاء الآلية، أن تأتي من أي مستوى أو طيف أيديولوجي»، قالت إنغريد بيتانكورت.

ومع ذلك، فقد أوضحت، كما فعلت مرارًا وتكرارًا، أن الخطوط الحمراء للانضمام إليها هي أن الأحزاب والشخصيات السياسية ليس لديها، ما تسميه، «آلية».

«لقد أجرينا اتصالات مع المركز الديمقراطي. الحقيقة هي، بالنسبة لنا الحدود الحمراء هي الآلات. وقالت المرشحة الرئاسية الوحيدة في هذه المسابقة الانتخابية: «هذه مناقشات سيقومون بها داخليًا، لكنني آمل أن نتمكن في هذه الانتخابات من بناء جبهة موحدة لبلد ما، وترك الآلات جانباً وتقديم خيار لكولومبيا».





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