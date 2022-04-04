خمسة تطبيقات للتخطيط لرحلة خلال عيد الفصح

اليوم هناك تطبيقات سفر تساعد على جعل العملية برمتها قبل الوصول إلى الوجهة أسهل بكثير ومن أي هاتف محمول.

بعد ذلك، يجلب Infobae 5 تطبيقات ستساعد في تنظيم مغامرة قادمة:

بنك السفر

إنها أداة لحساب تكاليف رحلة العمل والرحلات الجوية وأسعار المواد الغذائية والتحكم فيها بتصنيفات منخفضة أو متوسطة أو عالية أو عالية جدًا.

يسمح لك بإنشاء تقارير عن تكاليف السفر بناءً على المدفوعات.

من بين خدماتها هناك خيار للعثور على الرحلات الجوية، فضلا عن وجود دليل الكونسيرج على مدار 24 ساعة. يمكنك مراقبة الأميال وإدارة الإيرادات من خلال فحص فوري لإرسال الأموال إلى الشركة.

TravelBank. (foto: Ih Travel and Learn)

PlanChat

إنه تطبيق مراسلة الكل في واحد يسمح للمستخدمين باستكشاف الرحلات الجماعية والتخطيط لها وتنسيقها.

يمكن للمستخدمين إنشاء فكرة رحلة، والبحث عن الفنادق والرحلات، واكتشاف التجارب المقترحة والوثائق وأسعار الأسعار، ثم دعوة الأصدقاء والدردشة في مجموعة.

من السهل إنشاء طريق بديهي من خلال بطاقة سفر حيث يمكنك تضمين المعالم السياحية والمطاعم والفنادق وحتى خطط العمل، ثم إنشاء استطلاعات بين جميع الأعضاء وتقسيم التكاليف في النهاية.

PlanChat. (foto: MacSources)

تريب إت

هذا نوع من الأجندة للمساعدة في تنظيم ومشاركة رحلات السفر بسهولة، بما في ذلك المزامنة تلقائيًا مع تقويمات الجهاز، إن وجدت، لتعديل أي تغييرات تحدث تلقائيًا.

بعد حجز الرحلات الجوية والفنادق واستئجار السيارات والتحويلات والمطاعم، يمكن حفظ المعلومات عن طريق البريد الإلكتروني إلى «خط سير الرحلة الرئيسي» الذي تم إنشاؤه خصيصًا للرحلة، بحيث يكون لدى الركاب دائمًا البرنامج في متناول اليد في أي وقت أثناء مغامرتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاركة الخطط مع الآخرين. كما يسمح لك بإنشاء نسخ احتياطية وحفظ المستندات المهمة من خلال ملف تعريف المسافر الذي يمكن الوصول إليه بكلمة مرور.

TripIt. (foto: App Store)

رحلة ريبابليك

يتيح لك هذا التطبيق مقارنة الأسعار للحصول على أفضل الصفقات، وكذلك الحجز والشراء دون أي رسوم إضافية لاحقًا.

عند إنشاء ملف التعريف، تتبع الخدمة تحركات المستخدم لضبط البحث المستقبلي وفقًا لتفضيلاته التي تقدم اقتراحات مخصصة.

خيار آخر هو أنه، مثل التطبيقات السابقة، يسمح لك بالتعاون مع الزملاء، ومشاركة الأفكار، وتسجيل الملاحظات، وإرسال الروابط، وحتى خطط الوجبات.

Trip Republic. (foto: ArticStartup)

حالة تريب

يقوم هذا التطبيق بإعداد مسار يحتوي على بيانات مثل الرحلات الجوية وحجوزات الفنادق وتأجير السيارات والتعليمات والتحكم في التكلفة.

من خلال مسار البريد الإلكتروني سيتم تحديثه تلقائيًا وبجانب بسيط من «المخطط الزمني»، يمكنك إنشاء ملف تعريف رحلة أو طلب نقل أو التحقق من توقعات الطقس أو البحث عن رحلات بديلة.

الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه يرسل معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب حول المحطات وبوابات الصعود إلى الطائرة، وإخطارات بأي تغييرات يتم إجراؤها على الرحلات الجوية.

TripCase. (foto: Planifica Tu Viaje)

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