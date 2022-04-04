تشير إثيل بوزو إلى إضراب النقل: «نحن نشهد واحدة من أسوأ اللحظات في تاريخ بلدنا»

أعربت إثيل بوزو عن سخطها في أمريكا توداي لارتفاع الأسعار، وهذا هو السبب في أن مئات القرويين نزلوا إلى الشوارع لجعل صوتهم في الاحتجاج مسموعًا. وصف المضيف هذه اللحظة بأنها واحدة من أسوأ اللحظات في تاريخ بيرو.

وتجدر الإشارة إلى أنه في 4 أبريل، قدمت المساحة إصدارًا خاصًا حيث قامت بعمل روابط حية لإظهار شكل الوضع في بلدنا. «نحن نشهد واحدة من أسوأ اللحظات في تاريخ بلدنا، ليس فقط البنزين، ولكن الطعام، فكيف يمكننا التعامل مع هذا»، بدأ مقدم البرامج التلفزيونية.

كما أشار إلى التدابير التي اتخذوها في البرنامج، لأنهم يفهمون أن الأم ليست في وضع يمكنها من شراء الدجاج أو اللحوم لإعداد الوصفة التي يقومون بتدريسها في تسلسل الطهي.

«لقد اضطررنا، في برنامج يطبخ كل يوم، إلى تغيير قائمتنا لأنني لا أستطيع أن أقدم لك وصفة دجاج لأن من يمكنه شراء الدجاج؟ لا أستطيع، لا يمكن تصوره، اللحوم؟ من سيشتريها؟» قال مقدم البرنامج بسخط شديد، ثم أعلن أن طبق هذه الطبعة سيكون كروكيت البازلاء مع gizzards مطهي، وصفة «اقتصادية ومغذية».

وأعرب المضيف التلفزيوني عن تضامنه مع القرويين، وأشار إلى أن «الناس يريدون الحقائق». «لم يعد من الممكن الاستمرار في صعود جميع الأطعمة في السلة الأساسية. اليوم (4 أبريل) كان لدينا قائمة مقررة، لكنها كانت طبعة خاصة لأنه عندما نضحك، نضحك، ولكن عندما يكون هناك هذا النوع من الأخبار لا يمكننا أن نكون غرباء» .

غضب إثيل بوزو من ارتفاع الأسعار. (فيديو: أمريكا اليوم)

جيزيلا فالكارسيل تقف في تضامن مع السكان

شخص آخر أعرب أيضًا عن تضامنه مع هذا الوضع هو جيزيلا فالكارسيل. من خلال حسابها على تويتر، أشارت مضيفة التلفزيون إلى أن الناس دائمًا على حق.

«التوقف والسخط والسخط، هكذا يبدأ الأسبوع في بيرو. ما يمكن أن يجعل كل شيء أسوأ هو رؤية مارتن فيزكارا يستمر في الخداع وفرانسيسكو ساجاستي يقول ما يمكن القيام به الآن. يكفي أن الناس قد خرجوا وستتغير الأمور بالتأكيد، فالناس دائمًا على حق»، كتبت جيزيلا فالكارسيل على تويتر.

كما تتذكر، هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ضد مباراة بيدرو كاستيلو. في مناسبة سابقة، قال المشجع بلوندا إن الرئيس كان يحاول فقط فصل البلاد.

Gisela Valcárcel publica post contra Pedro Castillo. (Foto: Twitter)

جانيت باربوزا تشعر بالخزي مع توقف الناقلين

في 4 أبريل، تحدثت جانيت باربوزا في برنامج أمريكا هوي عن إضراب النقل. وصف مقدم البرامج التلفزيونية الوضع في البلاد بأنه «رهيب».

وقال باربوزا، الذي لم يتردد في أن يطلب من المراسل توخي الحذر، «نحن نشهد أحداثا فظيعة حقا وقعت قبل ساعة، ونحن نرى أشخاصا مصابين، ومشاجرات مع الشرطة، والمواجهة، والإرهاب حقا، وبيرو تشنج لأنه لا شيء في متناول اليد».

«Osvaldo يرجى أن تطلب منك أن تكون حذرا للغاية، نريد المعلومات، ولكن الحفاظ على أمنك. لدي انطباع بان هناك المزيد من البروتستانت».

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