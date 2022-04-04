الحب الأبدي: تكريم كولدبلاي المذهل لخوان غابرييل في فورو سول

أصبحت المكسيك واحدة من الوجهات المفضلة لدى كولدبلاي, حيث قامت الفرقة بجولات رائعة في العديد من المدن الوطنية في السنوات الأخيرة, مع كون جولتهم الأخيرة من أكثر الجولات المحببة للإشادة بزملائهم الموسيقيين المكسيكيين.

على سبيل المثال، تقدمت الفرقة البريطانية بما سيكون أحد أعظم تكريماتها للموسيقى المكسيكية خلال حفلاتها القادمة في Foro Sol في مكسيكو سيتي.

في عدة مقابلات حذروا من أنهم سيغنون أغنية لخوان غابرييل ربما حتى باللغة الإسبانية, أعظم المغني وكتاب الأغاني من القصص, رانشيراس, sones و boleros في الآونة الأخيرة.

FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM Fernando Carranza | Fernando Carranza

وما وعد به هو الديون. وقال كريس مارتن قبل إعلانه المهم: «إذا أمكن، سنرسل الحب من مكسيكو سيتي، إلى كل شخص في العالم يشارك هذا الشعور المذهل».

ثم، انفجرت بعض الألعاب النارية، ورافقه غيتاره الصوتي، قام بعمل بعض arpeggios ثم أفسح المجال للأوتار، اللحن وكلمات إسبانية من قبضته:

«في العالم نتمتع بأماكن جميلة، نشعر بأننا محظوظون بأقل من ذلك، لكن التواجد في هذه المرحلة هو هدية من الله. له mariachis، موسيقاه (...) منزل فريدا كاهلو، المغني يمكن أن يكون دائما سعيدا، في مكسيكو سيتي. CDMX بالنسبة لك أشعر، CDMX بالنسبة لك أشعر»

ثم جاءت اللحظة السامية: «La ra la lara la la ra»، غنى على إيقاع «Amor Eterno»، وانتهى من أغنيته بـ «أريد أن ألعب دائمًا في مكسيكو سيتي، من فضلك».

FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM Fernando Carranza | Fernando Carranza

إنها ليست المرة الأولى التي يرون فيها مثل هذه اللحظة النجمية. في الواقع، خلال حفلته الموسيقية الأولى في مدينة مونتيري، نويفو ليون، أحد أهم الممثلين في الموسيقى على المستوى الوطني، احتل Fher، المنشد، مرحلة فرقة Maná المشهورة والحائزة على العديد من الجوائز.

بالإضافة إلى مرافقتهم لأغنية، قام بأداء الغيتار في متناول اليد، ضربته Rayando el sol، برفقة جميع المعجبين الذين تجمعوا في منزل القطيع المقدس الشهير.

وكما لو أنها لم تكن أغنية كافية مع جوقة الآلاف من الناس، طلب كريس مارتن أن يغنوا جميعا معا لفرحة المكسيكي، ومع إسباني معقد كان قادرا على غناء الامتناع الشهير، لصرخات وتصفيق شعب خاليسكو. قال المغني الإنجليزي: «دعونا نغني لك».

«عاشت المكسيك، أيها الأوغاد»، صرخت فر بعاطفة فريدة، وابتسامة ضخمة على وجهها.

El momento en que Fher de Maná y Coldplay compartieron escenario para cantar "Rayando el Sol" (Foto: Twitter @el_julao / Cuartoscuro)

بدأت عروض جولة Music Of The Spheres World Tour في المكسيك يومي 25 و 26 مارس في ملعب BBVA في مونتيري، في نويفو ليون، ثم في ملعب أكرون في غوادالاخارا بعد بضعة أيام.

ومع ذلك، كان الجزء الأكثر لا يصدق وصوله إلى منتدى سول في مكسيكو سيتي. افتتح المركز الأول موعدًا، واستجابة للطلب على التذاكر، انتهى افتتاح جولة رأس مالية لمدة 3 أيام. تم بيع كل مدينة. سجل لا يصدق.

لكن هذه ليست نهاية الجولة في أمريكا الوسطى والجنوبية. الآن سيذهبون إلى الولايات المتحدة، ثم إلى أوروبا، وبعد ذلك سوف تطأ أقدامهم قارتنا مرة أخرى. أولاً في البرازيل لمهرجان روك إن ريو، ثم في بوغوتا وليما وبيرو وسانتياغو دي تشيلي. أخيرًا، سيكونون في الأرجنتين.

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