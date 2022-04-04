Imagen de archivo. Compradores esperan en una fila para realizar sus compras en la temporada de descuentos "Buen Fin" en una tienda de autoservicio en Ciudad de México, México. 10 de noviembre de 2020. REUTERS/Henry Romero

زادت ثقة المستهلك المكسيكي بشكل طفيف في مارس بمقدار 0.4 نقطة مقارنة بالشهر السابق، وفقًا لمؤشر ثقة المستهلك (ICC) الذي أعده المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (Inegi) بالاشتراك مع بنك المكسيك.

بلغ المؤشر في الشهر الثالث من عام 2022 43.9 نقطة، بينما كان في فبراير 43.5 وفي يناير كان 43.4، وهو ما يمثل زيادة لمدة شهرين متتاليين، حيث كان هناك انخفاض شهري بنسبة 0.9 نقطة في يناير. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ هذا المؤشر عن زيادة قدرها 3 نقاط مقارنة بشهر مارس 2021.

تسمح لنا المحكمة الجنائية الدولية بمعرفة التفاؤل فيما يتعلق بالاقتصاد المكسيكي خلال الأشهر الـ 12 القادمة وإمكانية حصول السكان على بعض السلع المادية، مثل السيارات أو المنازل أو الأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى التخطيط للخروج في إجازة وفرصة الادخار. كما يؤخذ تصور المكسيكيين فيما يتعلق باقتصاد العام السابق في الاعتبار.

يتم الحصول على هذا المؤشر من متوسط خمسة مؤشرات جزئية تجمع تصور الوضع الاقتصادي على المستوى الوطني. يتم إجراء المسح الوطني حول ثقة المستهلك (ENCO) خلال العشرين يومًا الأولى من كل شهر، حيث يتم إجراء مقابلات مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بناءً على عينة من 2،336 مسكنًا حضريًا.

المحاور التي يجب مراعاتها هي:

-الوضع الاقتصادي لأفراد الأسرة مقارنة بالعام السابق. في هذه الفئة، كانت هناك زيادة بنقطة واحدة مقارنة بالشهر السابق، مما أدى إلى 49.0 نقطة.

-الوضع الاقتصادي المتوقع لأفراد الأسرة في غضون 12 شهرًا من الوضع الحالي. في هذا المؤشر، تم الحصول على زيادة قدرها 0.7 نقطة، مما أدى إلى ما مجموعه 57.3 نقطة.

-الوضع الاقتصادي المتوقع للبلاد في عام. كان هذا هو المؤشر الذي لم يسجل أي تغيير كبير تقريبًا، حيث نما بمقدار 0.1 نقطة فقط، بحيث وصل في مارس إلى 39.1 نقطة.

- إمكانية شراء منتجات متينة، مثل الغسالة والتلفزيون والأجهزة المنزلية الأخرى. كان هذا المحور هو الذي حصل على أكبر زيادة، حيث انتقل من 25 إلى 26.4 نقطة.

وفقًا لمنظمة المكسيك، كيف حالك؟ ، في فترة السنوات الست لإنريكي بينيا نييتو، أغلقت المحكمة الجنائية الدولية بـ 41.6 نقطة، أي بزيادة 1.7 نقطة عن إدارة فيليبي كالديرون، حيث كانت ثقة المستهلك 41.6. وفي الوقت نفسه، كانت حكومة فيسنتي فوكس هي التي حصلت على أعلى مؤشر ثقة، حيث بلغت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية فترة مدتها ست سنوات 44.3.

ومع ذلك، في الوضع الاقتصادي الحالي مقارنة بالحالة التي كانت عليه قبل 12 شهرًا، سجل المؤشر في حكومة إنريكي بينيا نييتو أدنى رقم، حيث بلغ 33.2 نقطة، بينما كان بالنسبة لكالديرون 36.9 وبالنسبة لفوكس كان 40.6.

كما يأخذ المسح في الاعتبار بعض المؤشرات التكميلية، مثل إمكانية الادخار مع الدخل الحالي المستلم؛ إمكانية الذهاب في إجازة لمدة 12 شهرًا القادمة؛ مقارنة الأسعار فيما يتعلق بالعام السابق؛ التخطيط لشراء سيارة وإمكانية شراء منزل أو إعادة تشكيلها خلال العامين المقبلين.

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