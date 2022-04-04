المحكمة الدستورية تأمر بتكييف إشارات المرور في Ibague لضمان تنقل المكفوفين

بحلول نهاية يوليو من هذا العام، في Ibagué، عاصمة توليما، يجب أن يكون لشبكة إشارات المرور بأكملها أنظمة صوتية نشطة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. صدر الأمر من قبل المحكمة الدستورية، التي حللت الوصاية التي طلبت حماية حقوق هؤلاء السكان وقررت أنه في غضون فترة أقل من أربعة أشهر يجب تكييف الشبكة.

وقد رفعت الوصاية التي استجابت لها المحكمة الدستورية أربعة أشخاص، اثنان منهم أعمى، وتندد بأن أمانة العبور في إيباغي لم تمتثل لتركيب وتشغيل الأضواء الصوتية التي تسهل تنقل المكفوفين.

كانت القاضية كريستينا باردو، من الغرفة السابعة لمراجعة الوصاية، مسؤولة عن تحليل وتقديم عرض الموضوع، الذي أوضح أن الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية يخضعون لحماية دستورية خاصة بسبب حالة ضعفهم. وأشار إلى أن الوضع في هذه الحالة أكثر خطورة، لأنه من خلال عدم ضمان النظام الصوتي في شبكة إشارات المرور، فإن حق السكان المتضررين في التعبئة بفعالية محدود.

وردا على البيان، أكدت السلطات المحلية أنها اتخذت الخطوات اللازمة لضمان حقوق هؤلاء السكان. وأخبرت أمانة إيباغي ترانزيت المحكمة أنها قامت بالاستثمارات اللازمة، لكن المحكمة كشفت أنه ليس لديها دليل على ذلك. يشيرون إلى أن هناك سجلاً للتقدم، لكن هذه ليست كافية ولا تستجيب للاحتياجات الأساسية للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية.

ومن الجدير بالذكر أن المحكمة أشارت إلى أن الحكومة المحلية لديها ميزانية للتدخل في شبكة إشارات المرور، ولكن لم يتم تنفيذ الأموال.

وهكذا، ناشدت المحكمة العليا أمانة النقل في إيباغي بعدم الاستمرار في تأخير عملية إصلاح وتركيب المصابيح الصوتية في نقاط استراتيجية في المدينة. أتاح الحكم الوقت لتقديم جدول زمني أمام قاضي المحاكمة يحدد الإجراءات لتنفيذ أجهزة السمع الجديدة في أعلى نقاط المرور في المدينة.

وأشير إلى أن النظام، أبعد من الإشارة إلى معبر المشاة، يجب أن يحذر من قرب المراكز التجارية والترفيهية والتعليم والصحة الهامة التي قد تكون ذات أهمية للمكفوفين وبالتالي الوصول إلى هذه السلع والخدمات.

وأخيرا، تم حث مكتب عمدة إيباغي على مراجعة وتعزيز سياسته العامة بشأن إمكانية الوصول إلى الأماكن العامة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية. وأشارت المحكمة إلى أنه في هذه العملية، يجب ربط المؤسسات أو المنظمات التي تجمع هؤلاء السكان لتحديد التعديلات المحتملة التي ينبغي إجراؤها على البيئات العامة للمدينة.

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