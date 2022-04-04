كولومبيا تسجل 307 إصابة جديدة بـ covid-19 في 4 أبريل

Fotografía de archivo de una enfermera mientras prepara una dosis de la vacuna de Sinovac contra la covid-19 en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

ذكرت وزارة الصحة في 4 أبريل 2022 أن هناك 308 حالة جديدة من covid-19 في كولومبيا. في الـ 24 ساعة الماضية، تمت معالجة 20،591 اختبارًا، منها 8,827 PCR و 11,764 مستضدات.

كما أشار التقرير إلى أن 10 كولومبيين لقوا حتفهم بسبب المرض في اليوم الأخير. وبهذه الطريقة، تصل البلاد إلى ما مجموعه 139,670 حالة وفاة بسبب الفيروس منذ بداية الوباء.

من خلال تجميع جميع الأرقام، وصلت كولومبيا إلى ما مجموعه 6،086,233 إصابة، منها 3868 حالة نشطة و 5,919،385 تتوافق مع الحالات الإيجابية التي تمكنت بالفعل من التغلب على المرض.

هناك 172 تكتل في البلاد. الأراضي هي: الأمازون، أنتيوكيا، أراوكا، الأطلسي، بارانكويلا، بوغوتا، بوليفار، بوياكا، بوينافينتورا، كالداس، كاكويتا، كارتاخينا، كازاناري، كاوكا، سيزار، شوكو، قرطبة، كونديناماركا، غوينيا، غوافياري، هويلا، لا غواجيرا، ماغدالينا، ميتا، نارينيو، نورتي دي سانتاندير، بوتومايو، كوينديو، ريسارالدا، سان أندريس، سانتا مارتا، سانتاندر، سوكري، توليما، فالي ديل كاوكا، فوبيس، فيتشادا.

هذه هي الطريقة التي يسير بها التطعيم في البلاد

يشير أحدث تقرير صادر عن وزارة الصحة أيضًا إلى أنه اعتبارًا من الساعة 11:59 يوم السبت 2 أبريل 2022، تم بالفعل تطبيق ما مجموعه 81,128,454 جرعة من اللقاح ضد covid-19 في كولومبيا.

وفقًا للتقرير نفسه، فإن عدد الكولومبيين الذين لديهم جدول تطعيم كامل، أي أولئك الذين تلقوا بالفعل جرعتين من البيولوجية، يبلغ حاليًا 28،563,246 شخصًا، بينما تم تحصين 6354,370 شخصًا بجرعات واحدة. وبالمثل، تم تطبيق 10,537,990 جرعة معززة.

وبالمثل، خلال اليوم الأخير، تم تطبيق ما مجموعه 76,147 لقاحًا، منها 20,267 لقاح للحقنة الثانية، في حين أن 3,288 لقاحًا آخر كان جرعة واحدة.

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