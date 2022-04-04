ضربة الناقل: إلغاء تنشيط ATU، إضفاء الطابع الرسمي على المجموعات والطلبات الأخرى للحكومة

إضراب النقل يوم الاثنين , التي تم الامتثال لها جزئيًا في أثارت عدة أجزاء من ليما متروبوليتانا، وخاصة على الطريق السريع المركزي وفنتانيلا، مطالب أخرى تتجاوز الطلب على زيادة الوقود أو أسعار الرسوم.

السائقين الذين شاركوا في الإضراب وحاولوا سد الطريق السريع المركزي يطلبون الآن أن الرئيس بيدرو كاستيلو الوفاء بوعوده حملته والقضاء على هيئة النقل الحضري ليما وكالاو - ATU، الإشراف على النقل البري للناس والشحن والبضائع (سوتران) وأن سيارات الأجرة الجماعية تكون رسمية.

أوامر الناقل

سافر الناقلون من خمس مجموعات، الذين يقومون بالخدمة من Canta Callao إلى Gamarra، إلى وزارة النقل والاتصالات، لطلب القضاء على ATU و Sutran وإضفاء الطابع الرسمي على المجموعات.

«(الاحتجاج هو) إساءة استخدام ATU، وإساءة استخدام سوتران وزيادة الوقود. (...) دع الرئيس يقضي عليهم كما وعد»، قال لأمريكا نوتيسياس. كليفر بنجامين مونتيس، أحد المتظاهرين.

واضاف «اننا نطالب ايضا بتنظيم سيارات الاجرة الجماعية».

وعلى نفس المنوال، أُعرب عن شركات النقل الأخرى وأقاربها الذين لم يخجلوا من الإشارة إلى أنهم ناقلون غير رسميين، ولكنهم يسعون إلى إضفاء الطابع الرسمي على أنفسهم وهم على استعداد لدفع الضرائب.

وبالتالي، فإن أوامر الناقلين هي كما يلي:

- إلغاء أو إعادة هيكلة ATU، وهي وكالة فنية متخصصة تابعة لوزارة النقل والاتصالات، تهدف إلى تنظيم وتنفيذ وإدارة نظام النقل المتكامل ليما وكالاو.

- إزالة أو إعادة هيكلة سوتران، المسؤولة عن تعزيز الامتثال للوائح من خلال مراقبة والإشراف على الوكلاء المشاركين في النقل البري والعبور.

- تنظيم الخدمة الجماعية لسيارات الأجرة التي تم تنفيذها بالفعل في بعض مناطق البلاد.

إيقاف شركات النقل: إلغاء تنشيط ATU، وإضفاء الطابع الرسمي على المجموعات والطلبات الأخرى للحكومة

وعود الحملة

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال حملته الانتخابية الرئاسية، وعد المرشح آنذاك بيدرو كاستيلو في أبريل 2021، التعطيل من ATU و Sutran وقال ذلك من شأنه استدعاء نقابات النقل في البلاد لإجراء «إصلاح النقل الحقيقي».

وقال «انه يتعين تعطيل وحدة ATU وSutran على الفور، لاستدعاء الناقلين والقيام معهم بالاصلاح الحقيقى او اعادة هندسة النقل».

بالإضافة إلى ذلك، وصف كاستيلو وزارة النقل والاتصالات (MTC) بأنها «fantoche»، حيث قال إن هذه الحافظة الوزارية لم تحل المشاكل الحقيقية للنقل على الصعيد الوطني.

«MTC هي دمية لأنها لا تتحدى مشاكل النقل الكبيرة وأنشأت هيئات موازية أخرى لهم لتحمل المسؤولية (...) انهم يفعلون ما يريدون».

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