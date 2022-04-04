انخرطت كارلوس دي لا موتا ولورا بيريز بطريقة رومانسية للغاية وأظهرت الخاتم الفاخر.

يوم السبت الماضي، 2 أبريل، في أمسية ساحرة ورومانسية، غزا كارلوس دي لا موتا ممثل الدومينيكان، الذي شارك حاليًا في رواية Mi Fortuna es Amarte، الشبكات باقتراح عاطفي لصديقته لورا بيريز في مكان فاخر في وطنه الدومينيكان. ريبابليك.

كان على حسابه على Instagram للصحفية لورا بيريز أنه أعلن عن خبر خطوبته، حيث شارك لآلاف متابعيه مقطع فيديو محبًا مع اللحظة الدقيقة للاقتراح، حيث ذهب المشاهير في منتصف الليل إلى مسرح الموقع، حيث كانت فرقة موسيقية تقع.

حسنًا، بحجة غناء أغنية، طلب دي لا موتا من لورا أن تأتي، لأنه كرس الأغنية المزعومة لها، بطريقة اعترف لها بالحب الشاق الذي لديه لها والرغبة في جعلها سعيدة كل يوم من حياته، ورؤية أن خطيبته الحالية جاءت بهاتفها في متناول اليد لأنها كانت تسجل لحظة، واصلت مع اقتراح كبير.

أعلن الممثل حبه واغتنم الفرصة ليطلب من صديقته أن تكون زوجته.

«أود أن تكون صديقتي لورا بيريز هنا لرؤية أغنيتي في الصف الأمامي، (...) الشيء الوحيد الذي أريد أن أخبرك به لورا هو أنني أحبك، وأنني أعشقك وأنني أريدك أن تستمر كل يوم من حياتك معي وأن تغني هذه الأغنية وأريدك أن تتزوجني»، قال الممثل مع لحن رومانسي في الخلفية.

الذي تصرف فيه المتواصل بالدهشة والمتحمسة في خضم تصفيق وصيحات مختلفة، من قبل الناس حول تهنئة الحاضرين، لذلك قبلت بسرعة مع تنهدات للزواج من المشاهير. أخيرًا، بين القبلات والعناق، أعلن كارلوس خطوبته بالصراخ بصوت عالٍ عبارة «قال نعم، قال نعم».

وبالمثل، على سبيل المزاح، علق بأن صديقته لديها وقت للتوبة، لذلك مع العديد من الضحك على النكتة، توجت العروس والعريس هذه اللحظة الجميلة برقصة رومانسية. شمل وصف الفيديو كل إثارة لورا بيريز، «أنا محظوظ جدًا لوجودك! شكرا لك على جعلني أسعد امرأة في العالم، أحبك @carlosdelamota، #paratodalavida «، كتب سيد الاحتفالات جنبا إلى جنب مع مختلف الرموز التعبيرية للقلب وخاتم.

بعد هذه اللحظة العاطفية, قام الدومينيكان بنشر منشور من خلال حسابه الرسمي على Instagram, صورة ظهرت فيها صديقته مبتسمة وهي تتباهى بالخاتم الفاخر الذي يغطي جزءًا من وجهها, حيث طُلب أن يركز المستخدمون على الماس المشع الذي ختموا خطوبتهم، جنبا إلى جنب مع عدد قليل، ولكن كلمات ذات مغزى «قالت... نعم!!!» مع رمز تعبيري حلقة في الوصف.

El actor compartió una fotografías del anillo que le dio a su prometida, luego de sellar su compromiso en República Dominicana Crédito: @lauraperezrojas / Instagram @lauraperezrojas

في ذلك الوقت، ردت شخصيات مختلفة من وسائل الإعلام على الأخبار، بما في ذلك جوليان جيل، الذي علق على قلبين أحمرين. في المنشور، كما أشاد الممثل ريكاردو فرانكو بالحقيقة وحتى الصحفي شانيك بيرمان كتب آخر «تهانينا» مع القلوب الحمراء في تمثيل الحب.

تمكن مثل هذا الزوجان من اتخاذ خطوة أخرى في العلاقة مع هذا الالتزام، لأن كلاهما تمكن من تكوين زوجين جميلين، لأنهما كانا معًا لعدة سنوات. في الآونة الأخيرة، أعلن الممثل تقاعده من شركة Televisa و Mexico، لذلك سعى إلى المغامرة في السياسة في بلده الأصلي، جمهورية الدومينيكان.

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