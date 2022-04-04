أليخاندرا أزكاراتي وزوجها ميغيل جاراميلو يتحدثان لأول مرة عن قضية الطائرة المخدرة

كانت الممثلة الكوميدية أليخاندرا أزكاراتي وزوجها ميغيل جاراميلو في مقابلة على قناة آر سي إن نيوز تتحدث لأول مرة عن حالة الطائرة المحملة بالكوكايين والتي حولت الزوجين إلى دائرة الضوء الإعلامية العام الماضي.

من المهم أن نتذكر أن الجدل بدأ بعد أن عثرت السلطات في طائرة على ما يقرب من 500 كيلو من الكوكايين وبأكثر من 100 مليون بيزو نقدًا بعد هبوطها في جزيرة بروفيدنسيا. في ذلك الوقت، أشارت العديد من وسائل الإعلام إلى أن وسائل النقل الجوي كانت جزءًا من شركة Interandes Helicopteros S.A.S.، التي كان جاراميلو شريكًا لها.

على الرغم من أن Azcárate قد أشار إلى القضية على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به، ولكن ليس بعمق، إلا أن زوجها لم يقدم تفسيرًا للرأي العام حتى اليوم. وأوضح جاراميلو لأول مرة أنه لم يمتلك الطائرة قط.

وقال رجل الأعمال: «المالك الحقيقي هو السيد فرناندو إسكوبار، الذي كان في ذلك الوقت شريكي في شركة إنترانديس». لسوء الحظ، فإن ممارسة وسائل الإعلام، بطريقة غير مسؤولة، أطلقت على تلك الطائرة اسم «طائرة المخدرات لزوج أزكاراتي» وهكذا بقيت».

أشار مدير RCN News، خوسيه مانويل أسيفيدو، إلى أنه على الرغم من صحة هذا، إلا أن هناك بعض الأوراق التي أثبتت أن Jaramillo كان شريكًا للشركة التي تمتلك الطائرة. وقال زوج أزكاراتي: «في ذلك الوقت، كنت مساهما في تلك الشركة»؛ ومع ذلك، أوضح أنه قدم وثائق إلى مكتب المدعي العام تثبت أنه قبل خمسة أشهر من الجدل لم يعد الممثل القانوني والمساهم في الشركة. واضاف «ان خطئي الوحيد هو عدم التأكد من ان حسابي سجل هذه الدقائق».

انتشار أليخاندرا أزكاراتي على الشبكات الاجتماعية

وقالت الممثلة أيضا لوسائل الإعلام: «ذهبنا إلى الفراش أحد الأحد كدعاية وفنان، واستيقظنا يوم الاثنين في فئة رجال العصابات». ذكر أزكاراتي أنه شعر «بالكثير من الغضب والسخط مما فعله هؤلاء الناس بنا» وأكد أن فرناندو إسكوبار، الذي سيكون المالك الحقيقي للطائرة، «لم يتحمل مسؤوليته سواء علنًا أو بشكل خاص».

من المهم ملاحظة أن أليخاندرا أزكارات أولت اهتمامًا خاصًا في مايو 2021 للوضع، بل وذكرت أنه نظرًا للنغمة الساخرة التي تتعامل معها عادةً في مكان عملها، «كان هناك هذا الشعور بالكرمة» في مواجهة الموقف؛ «لكنني لم أستخدم سخريتي أو عملي مطلقًا للتصوير شخص ما بصفته الشخصية»، قالت.

في الواقع، أشار زوجها في المقابلة إلى أن 87٪ من الهجمات التي تلقتها الممثلة كانت من رجال - وهي إحصائية حصل عليها الزوجان بعد تحليل شبكاتهم. قال جاراميلو: «نحن بلد من التحيز الجنسي ولا يمكننا تحمل ذلك عندما تقول امرأة ذات موقف وشجاعة أشياء كما هي حقًا».

تحدثت المقابلة أيضًا عن العبارة الفيروسية التي قالتها المذيعة في أحد مقاطع الفيديو الخاصة بها: «لقد جئت من تجربة أقبية الجحيم» وقالت إنها لا تندم على قولها: «أنا أحب عبارتي، إنها تبهرني. أي أنها قوية جدًا لدرجة أنها أصبحت تعبيرًا شائعًا واستمتعت بالسخرية، لأن هذا هو سوء الحظ، لكي يحاول المرء إخراج النصيحة منه، إن لم يكن كيف تنجو».

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