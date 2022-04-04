يتم إرسال شاب متورط في معركة بين مشجعي Nacional إلى السجن

في 3 أبريل، فرض قاضي مراقبة الضمان ضمانًا وقائيًا لإجراء الحرية، في السجن، ضد كيفن إسنيدر كوينتيرو البالغ من العمر 21 عامًا لكونه مسؤولاً عن جريمة محاولة القتل المشدد.

وفقًا لمكتب المدعي العام، كان السجين مسافرًا في 2 يناير على متن حافلة كانت متوجهة إلى تونيا (بوياكا) مليئة بمشجعي ناسيونال، الذين بدأوا، عندما التقى بمجموعة أخرى من المعجبين، معركة ضارية تسببت في اضطرابات على الطرق العامة وإصابة خمسة أشخاص.

تظهر أدلة الفيلم والشهادات والاعتراف بالضحية التي أصيبت، أن المدعى عليه، على ما يبدو، كان حاضرا وشارك في القتال بين مشجعي نفس فريق كرة القدم.

حدثت الأعذار في محطة وقود تقع في بلدية كوتا (كونديناماركا). وزُعم أن المتهم شارك في الاعتداء على صبي يبلغ من العمر 20 عاماً كان مستلقيا على الأرض. يظهر التحقيق أن الرجل كان سيستخدم لبنة وخنجر كبير ويضرب الضحية عدة مرات وتسبب في جرح خطير في البطن بالسكين.

وبالإضافة إلى ذلك، تمكن مكتب المدعي العام من إثبات أن أشخاصا آخرين شاركوا في القتال ضربوا الضحية بقبضات اليد والركلات التي نقلها ضابطا دورية تابعة للشرطة الوطنية إلى المستشفى في شيا (كونديناماركا).

من خلال مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على الشبكات الاجتماعية، سجل المستخدمون لحظات من المواجهة القوية بين عشاق Atlético Nacional. في الصور، يمكنك أن ترى كيف يهاجم الناس بعضهم البعض بالحجارة والسواطير والقبضات.

معارك بين مشجعي أتلتيكو ناسيونال على طريق كوتا - شيا

كان من الممكن تقديم الأحداث في متغير Cota-Chia, عند حافلات أنصار فريق Antioquian, وجدوا أنفسهم على الطريق في طريقهم إلى مدينة تونيا, لمشاهدة مباراة فريقهم ضد باتريوتس يوم السبت في 6 بعد الظهر, للتاريخ الرابع عشر لدوري Betplay.

وفقًا لماركا كلارو، حدث القتال بسبب التنافس بين أعضاء شريط Atlético Nacional brava «لوس ديل سور»، مع «Verdolaga Nation»، وهي مجموعة منشقة من البار الرئيسي الذي يؤدي في بوغوتا.

تقول وسائل الإعلام الرياضية إن «أمة بوردولاغا» نفذت كمينا على «لوس ديل سور» الذين كانوا يسافرون من مدينة أخرى إلى تونيا.

من ناحية أخرى، أكد El Colombiano أن القضبان التي تم نقلها في 8 حافلات، كانت ستعترض 15 مركبة نقلت المشجعين من ميديلين إلى عاصمة بوياكا لبدء المعركة الضارية. تشير التقديرات إلى أن 450 شخصًا سيشاركون في هذه المعركة.

أعلنت شرطة تونجا عن عملية أمنية قوية لباتريوتاس ضد الوطنية، بعد ما حدث على طرق كونديناماركا.

استمر في القراءة: