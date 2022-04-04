تمكنت روضة أطفال ريفية في ميندوزا من تحسين مستوى محو الأمية الذي كانت عليه قبل الوباء

جوزيفينا سوسا تقرأ شعارًا في دفتر ملاحظاتها. يبلغ من العمر ست سنوات ويدرس الصف الأول في المدرسة الريفية 1-140 المايسترو لويس بونس، في الجنرال الفير، مندوزا. مثل جميع الأطفال تقريبًا في الأرجنتين، كان اتصالهم بالحديقة في عام 2020 - لإفساح المجال 4 - افتراضيًا. خلال النصف الأول من عام 2021 حضرت مجموعته الغرفة 5 بشكل متقطع، مفصولة إلى فقاعات. فقط في النصف الثاني كان الوجود ممتلئًا.

واجهت جوزيفينا صعوبة في التكيف. «لم تكن تريد التخلص مني، أو أن تترك في الحديقة. بالإضافة إلى ذلك، كانت مصابة بالتهاب الصفاق، لذلك لم تحضر لبضعة أيام، على الرغم من أنها كانت مع معلمة في المستشفى»، تقول سيلفانا سواريز، والدتها.

على الرغم من كل هذه النكسات، بعد شهر من بدء صفها الأول، يمكنها الكتابة والقراءة وفقًا لما هو متوقع في سنها. أي أنها تعتبر نفسها طالبة متعلمة. وهي ليست الوحيدة في هذه الحالة.

من بين مجموعة 21 من الفتيان والفتيات - وكثير منهم في حالات الضعف - في غرفة جوزيفينا المكونة من 5 سنوات، تمكن ثمانية من القراءة والكتابة وكان لديهم فهم جيد للقراءة في نهاية المستوى الأولي. والبعض الآخر، بعضهم لأنهم كانوا أصغر سناً، على الرغم من أنهم لم يحققوا هذا المستوى من معرفة القراءة والكتابة، انتهى بهم الأمر إلى مرحلة متقدمة للغاية وبفهم قراءة مهم. تقول مارييلا فيرا، معلمة البستاني في جوزيفينا العام الماضي: «قبل الوباء، من بين مجموعة مكونة من 20 عامًا، انتهى اثنان فقط من الطلاب من القراءة والكتابة».

كيف تم تحقيق ذلك؟ كل شيء يشير إلى أن الفرق كان في العمل المفصل الذي أنجزته مارييلا فيرا ومرسيدس سانشيز، معلمة الصف الأول في المدرسة الابتدائية التي تعمل في نفس المبنى. وفي قراءة روايتين لطفلين.

Mercedes Sánchez, maestra de primer grado, y Mariela Vera, de sala de 5, trabajan de manera articulada con el objetivo de subir el número de chicos y chicas que llegan alfabetizados a la primaria. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

تقول فيرا: «لدي 20 عامًا من التدريس وكان العام الماضي أصعب عام في حياتي». ويوضح: «كانت هذه أشهر من التكيف المستمر؛ بدأنا بالفقاعات، ثم زادت العدوى وتوقفت العديد من العائلات عن إرسال أطفالها، لذلك اضطررت إلى تقسيم وقتي مع المجموعة بين العمل عن بعد، الذي طالب به البعض، والعمل وجهًا لوجه».

فقط في أغسطس بدأت الفصول الدراسية وجهاً لوجه. وبحلول ذلك الوقت، كان بعض الأولاد والبنات قد ذهبوا إلى المدرسة لمدة 11 يومًا فقط. «تعمق عدم التجانس المعتاد وكان من الصعب التعامل مع مستوى التعب من الجهد المستمر للتكيف. لكن ما انتهى بنا الأمر إلى تحقيقه أعطاني المبدأ التوجيهي بأن جودة التعلم لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعدد أيام الدراسة ولكن, في حالتنا, بالعمل على محو الأمية بطريقة واضحة مع الصف الأول, التركيز على القراءة والكتابة. صحوة رغبة الأطفال في القراءة «، كما يقول المعلم.

ترتبط معظم عائلات طلاب مدرسة مايسترو لويس بونس بالعمل الزراعي في المنطقة، وهو أمر غير مستقر وغير رسمي للغاية. هذا هو السبب في أنهم يعيشون على changas لعدة أشهر.

«من وجهة النظر الاقتصادية، فهي عائلات في حالة ضعف. من حيث التدريب، فإن الآباء والأمهات لديهم على الأكثر الابتدائي الكامل. لكنها عائلات ترى التعليم كإمكانية للتطور والتحسين لأطفالهم. إنها عائلات تحترم المعلم والمدرسة، فهي تقدر كلمتنا «، تقول فيرا.

في معظم المنازل لا توجد كتب، فقط بعض المجلات أو الكتيبات التي تزودها الكنائس. «لم يكن الأولاد يعرفون الحكايات الشعبية مثل الرداء الأحمر الصغير أو The Cat in Boots. نرى أن عادة سرد القصص في العائلات تضيع. لهذا السبب اقترحنا أن يخبر الآباء أطفالهم بما فعلوه خلال النهار»، يقول المعلم.

قراءة الروايات

على الرغم من أن مجموعة جوزيفينا قد درست الغرفة 4 خلال عام 2020 عن بعد، مع المواد المطبوعة التي سلمتها المعلمة واتصلت بها من قبل واتساب، إلا أنها وصلت إلى الغرفة 5 مع بعض العادات التي أدمجتها العائلات، مما سهل المهمة في الغرفة.

Explorar libros e inventar historias a partir de las imágenes que veían era una de las actividades que Mariela Vera les proponía a sus estudiantes de sala de 5. (Imagen: Mariela Vera)

«كانوا فتيان يستمعون ويحترمون بعضهم البعض، وتم رسمهم. سمح لي هذا الأساس بإحراز تقدم سريع في التعلم والتغلب على أوجه القصور التي جلبوها: القليل من المفردات (التي لم تسمح لهم بالتعبير عما يحتاجون إليه أو كان يحدث لهم)، والصعوبات في نطق بعض الكلمات وتنظيم الجمل عندما كانوا يتحدثون، «تقول فيرا.

يوضح المعلم أن الهدف من الغرفة 5 هو تعلم التمييز بين الصوتيات المختلفة (صوت الحروف) في كلمة واحدة. وهكذا، بمجرد أن يتمكن الأولاد والبنات من ربط الحروف وأصواتهم، يمكنهم البدء في بناء الكلمات والكتابة والقراءة. عادة، تبدأ هذه العملية في التطور الأولي ويتم تأسيسها في الصف الأول.

خلال الجزء الأول من العام الماضي، قرأت مجموعة فيرا القصص. ولكن في وقت مبكر من أغسطس، قرر المعلمون التعبير عن عملهم، وجمع طلابهم في الصف الخامس والأول، وقراءة روايتين معا. أولا: مغامرات الشارب، القط تيليس، بقلم روث كوفمان. بعد: أريد أن أكون بيريز، بقلم مارغريتا ماينيه.

«لقد حفز ذلك الأطفال في الحديقة كثيرًا وسمح لهم بمقابلة معلمهم هذا العام. وسمح طلاب الصف الأول، الذين لم يكن لديهم فصل دراسي من 5 أشخاص، بالحصول على لحظة من الاستمتاع، والعودة إلى الحديقة وقراءة المعلم لهم»، كما تقول فيرا.

وفي الوقت نفسه، كرس سانشيز نفسه لتقديم مساهمات سمعية بصرية. لقد بحثت وعرض الصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو لتلخيص ما تمت قراءته في اليوم السابق وإظهار معنى بعض الكلمات. على سبيل المثال، حقق طلابه في ما هية المتحف (لأن جزءًا من إحدى الروايات يحدث هناك)، وأنواع المتاحف المختلفة الموجودة وزار متحف العلوم الطبيعية بالقرب من المدرسة.

اكتشفوا أيضًا ما هي الجوقة، وأظهر لهم سانشيز مقاطع فيديو، وشكلوا جوقة مع مدرس الموسيقى وغنوا في نهاية العام لعائلاتهم (الذين بدلاً من إلقاء الطماطم عليهم، كما كان الحال في الرواية، ألقوا الحلوى عليهم).

تعلم كيفية التعلم

أولاً، شجع المعلمون طلابهم بإخبارهم أنهم يقرؤون الروايات لأنهم أكبر. ثم شرحوا لهم ما هي الرواية وكيف يتم تشكيل كتاب — الغلاف، الغلاف الخلفي، العنوان، المؤلف، الفصول، الخ وقرروا معا أن يقرأوا فصلا واحدا في اليوم.

“Lo interesante de leer novelas es que desarrolla mucha comprensión lectora”, dice Mariela Vera, que leyó un capítulo por día para chicos y chicas de sala de 5 y primer grado. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

«الشيء المثير للاهتمام في قراءة الروايات هو أنها تطور الكثير من فهم القراءة لدى الأطفال. لأنهم يجب أن يتبعوا خيط القصة ولهذا كل يوم نلخص بشكل جماعي: من كانت الشخصية، وما هو الخطأ معه، وأين عاش. وكنا نحاول توقع ما يمكن أن يحدث من عنوان الفصل. «ماذا تعتقد أنه سيحدث؟ «، كان السؤال المثير»، يحدد فيرا.

مع الرواية الأخرى، رواية بيريز، عمل الأولاد والبنات على ما يعني أن أسنانهم تسقط، وكتبوا رسائل إلى فأر بيريز وأنشأوا لعبة أوزة حول هذا الموضوع، يمكنهم من خلالها ممارسة الجمع والطرح.

في غرفة جوزيفينا، كانت بعض العائلات تعاني من سوء معرفة القراءة والكتابة. أخذت فيرا هذه السمة في الاعتبار عند كتابة شعارات للأطفال لتطورها في منازلهم. على سبيل المثال، «عندما نقرأ الروايات، إذا كان علي أن أشاركهم الفصل الذي ناقشناه في الغرفة، فسأرسلها إليهم في الصوت (أقرأها) وفي النص، حتى يتمكنوا من الاستماع والقراءة معًا. وشعارات كاملة مثل: «وضع علامة على الكلمات التي لا أعرف معنى»، كما يقول.

وأضاف سانشيز أن العمل المشترك سمح للفتيان والفتيات «بتطوير المهارات بدلاً من المهارات». وهو يجسد: «للتعلم من الخطأ، أنه إذا شعرت بالسوء أطلب المساعدة، لحل المشاكل، لتعلم التعلم، والتي لا تتعلم فقط في المدرسة ولكن أيضا في المكتبة، في الخروج. الفكرة هي أنه عندما يواجهون مشكلة ما، فإنهم يعرفون أين يبحثون ومن يسألون».

تعمق طلاب الصف الأول في محو الأمية الرقمية، وتحرير النصوص في Word، المفردات الجديدة التي جاءت من الروايات وبدأوا في رؤية إمكانيات برمجة ألعاب الفيديو الخاصة بهم من خلال Scratch.

«كان الأطفال قادرين أيضًا على القيام بأنشطة حديقة نموذجية لم يتمكنوا من القيام بها بسبب الوباء وقلة الحضور، مما أعاق عملية التعلم. على سبيل المثال، قطع أو العمل مع البلاستيسين «، يقول المعلم الأول.

Las docentes Mercedes Sánchez y Mariela Vera en el aula de primer grado. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

فيما يتعلق بعملية محو الأمية لأولئك الذين حصلوا على الصف الأول في عام 2021، يضيف سانشيز، «كان هناك 12 طفلًا، هم الذين حضروا بشكل منتظم، وانتهى بهم الأمر بالقراءة والكتابة تمامًا، وحققوا معرفة ومهارات الصف الأول. فشل اثنان في الإلمام بالقراءة والكتابة، وحقق ثلاثة 75٪ من الأهداف المقترحة لهذه المرحلة».

بينما في الصف الأول من عام 2022، يقول المعلم، «لم يعد هناك العديد من الصعوبات مثل العام الماضي، وتطوير العادات والعواطف والعمل مع الآخر ملحوظ للغاية». بالإضافة إلى ذلك، «عملت مارييلا كثيرًا مع العائلات خلال العام الماضي. لذلك، اليوم إذا لم ينهي الطفل النشاط، أرسل الصورة إلى الوالدين وأكملها في المنزل. في 95٪، تتم المهام التي أوامر بها مرة أخرى.»

يقول كلا المدرسين إنهما عملوا بجد في العام الماضي على أهمية وجهاً لوجه، مشددين على أن بعض احتياجات التعلم في أوقات أخرى، تختلف عن تلك الخاصة بالتلفزيون وألعاب الفيديو.

أثناء قراءة إحدى الروايات، تم عزل الأطفال لمدة أسبوع من قبل المصابين بـ COVID-19، «كانت جوزيفينا تنتظر بفارغ الصبر الفصل الذي أرسلته لهم على whatsapp، في 14 أو 14.30 ساعة، لعبت من قبلها»، تذكر سيلفانا.

والدة جوزيفينا لديها طفلان أكبر، تتراوح أعمارهما بين 16 و 12 عامًا. «من التجربة التي مررت بها مع أطفالي الآخرين الذين قاموا بالحديقة بأكملها شخصيًا، فإن ما حققته جوزيفينا دون الحصول على دروس وجهًا لوجه في الغرفة 4 ومع نصف عام فقط من الاستمرارية وجهاً لوجه في الغرفة 5 أمر مذهل.»

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هذه المذكرة هي جزء من منصة حلول أمريكا اللاتينية، وهي تحالف بين INFOBAE و RED/ACTION.