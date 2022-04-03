«أنت تنتهي وتغادر»: تظاهرت جماعات المعارضة في البلاد ضد إلغاء الولاية

إن الممارسة الديمقراطية لإلغاء الانتداب على بعد أسبوع واحد من حدوثها في البلاد، ومع ذلك، عقدت جماعات المعارضة هذا الأحد وحدات مختلفة للتظاهر ضد المشاورة التي روج لها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

في صرخة «تنتهي وتغادر» و «صناديق الاقتراع الفارغة» و «أنا أدافع عن INE»، تجمعت فرق مختلفة في جميع أنحاء البلاد في الساعة 11 صباحًا في مناطق مختلفة من البلاد للتظاهر ضد المشاورات التي يخطط رئيس المكسيك لعقد الأحد المقبل والتي تسببت في حدوث عظيم الجدل بين المواطنين.

في مكسيكو سيتي، تم استدعاء المظاهرة في ملاك الاستقلال حيث في حوالي الساعة 11:30 صباحًا، بدأ المتظاهرون الذين يرتدون ملابس بيضاء رحلتهم نحو نصب الثورة.

La manifestación en contra de la Revocación de Mandato se convocó a través de redes sociales (Foto: Twitter / @AlEstiloDeHouse)

تم استدعاء مظاهرة «أنت تنتهي وتذهب» في ولايات مختلفة من جمهورية المكسيك، بالإضافة إلى الدعوة إلى عدم المشاركة في استشارة إلغاء الانتداب، فإن المجموعات المعارضة لما يسمى بالتحول الرابع تطالب أيضًا بالصحة والسلامة والتوظيف والتعليم واحترام دستور. الغرض من هذا الاحتجاج هو أيضًا الدفاع عن المعهد الوطني للانتخابات (INE)، حيث جادلت جماعات المعارضة بأن إن تصرفات رئيس المكسيك تشكل خطراً على تلك المؤسسة.

من بين الشخصيات التي نشرت ودعت إلى المظاهرة أسماء الرئيس السابق فيليبي كالديرون، كذلك كنائب اتحادي غابرييل كوادري، الذي كرس رسائل مختلفة على شبكاته الاجتماعية لدعوة المواطنين للمشاركة في المظاهرة.

وبالمثل، استخدم السياسي المكسيكي خورخي تريانا شبكاته الاجتماعية لدعوة أتباعه لمسيرة يوم الأحد 3 أبريل، كما فعل رجل الأعمال كلاوديو العاشر غونزاليس لابورت، الذي تولى رأي الصحفي نيستور أوخيدا ونشر على حسابه الرسمي على تويتر: «عدم التصويت في 10 أبريل هو مظهر واضح على أن المواطنين لن يسمحوا لأنفسهم بالتلاعب من قبل حكومة مورينا ولوبيز أوبرادور. هذه الاستشارة هي مسألة أكاذيب صغيرة».

Gabriel Quadri, diputado opositor del gobierno de López Obrador, compartió en redes sociales su participación en la marcha en contra de la Revocación de Mandato (Foto: Twitter / @g_quadri)

إلغاء ولاية الرئيس هو تمرين استشاري ينظمه المعهد الوطني للانتخابات (INE)، والذي يهدف إلى سؤال المواطنين عما إذا كانوا يريدون أن يستمر رئيس السلطة التنفيذية المحلية في منصبه. لهذا، نص القانون العام لإلغاء الانتداب (LGRM) على سلسلة من المبادئ التوجيهية التي تحدد الحد الأدنى من المشاركة المطلوبة لجعلها ملزمة.

أثارت استشارة إلغاء الانتداب قدرًا كبيرًا من الجدل بين المواطنين، لذلك تحدثت شخصيات مختلفة من عالم السياسة عن ذلك. في حين أن أعضاء حكومة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد أيدوا مبادرة الرئيس، فإن العديد من شخصيات المعارضة الأخرى لديها و أعربوا عن استيائهم و دعوا المواطنين إلى عدم المشاركة في الممارسة الديمقراطية يوم الأحد المقبل, 10 نيسان/أبريل.

El título del movimiento opositor de la Revocación de Mandato surgió del incómodo incidente de Vicente Fox y Fidel Castro cuando el panista aún era presidente de México (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

يأتي عنوان الحركة المعارضة لإلغاء ولاية أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من اللحظة المحرجة التي كان الرئيس السابق فيها لعب فيسنتي فوكس دور البطولة جنبًا إلى جنب مع الزعيم الراحل للثورة الكوبية، فيدل كاسترو، مما أدى إلى ظهور العبارة الأيقونية «أنت تناول الطعام والذهاب».

كان عام 2004 واستضافت المكسيك قمة الأمريكتين، التي حضرها فيدل كاسترو. ومع ذلك، أكد الرئيس الكوبي حضوره قبل أيام قليلة من الحدث، مما يعني تغييرا غير متوقع في خطط فيسنتي فوكس، الذي كان يخطط للتفاوض مع الرئيس الأمريكي جورج دبليو على قانون لمواطنيهم في وضع غير نظامي في الولايات المتحدة.

وبالتالي، لتجنب أي حادث مع جورج دبليو بوش، دعا فيسنتي فوكس فيدل كاسترو لتغيير جدول أعماله واستند اقتراحه إلى المشاركة الثورية الكوبية في غداء يوم الخميس ثم مغادرة المكسيك، وكذلك عدم مهاجمة الولايات المتحدة أو رئيسه آنذاك. في وقت لاحق، تم تلخيص الحلقة في العبارة الأيقونية «أنت تأكل وتذهب».

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