لماذا يمكن أن يغيب هيكتور هيريرا عن دوري أبطال أوروبا

FOTO DE ARCHIVO: El futbolista mexicano Héctor Herrera durante el partido de octavos de final de la Liga de Campeones disputado entre el Atlético de Madrid y el Manchester United en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, España, el 23 de febrero de 2022. REUTERS/Javier Barbancho

جولة 16 من دوري أبطال أوروبا على وشك أن يتم لعبها وأحد لاعبي كرة القدم المكسيكيين الذين حصلوا على أداء متميز في المسابقة هو هيكتور هيريرا. الآن سيكون عنصر أتلتيكو مدريد موضع شك في الالتزام الذي سيكون عليه colchoneros ضد مانشستر سيتي.

بعد مشاركته مع المنتخب الوطني المكسيكي في تصفيات كأس العالم، قدم هيريرا بعض الانزعاج العضلي. بمجرد مغادرته تركيز تري عاد مع فريقه وخلال إحدى الدورات التدريبية كان يعاني من مرض عضلي، لذلك منذ الأربعاء 30 مارس لم يكن لديه نشاط مع النادي.

الآن قبل أيام قليلة من لعب دوري أبطال أوروبا، يمكن أن تفوت هيريرا الالتزام بسبب الإصابة. على الرغم من أن النادي لم ينشر حتى الآن أي تقرير طبي عن وضعه، إلا أن مرضه العضلي يمكن أن يأخذه بعيدا عن المحاكم لفترة من الوقت.

هذا الأحد، 4 أبريل، تم إجراء فحوصات طبية لتحديد شدة مرضه أو فتح إمكانية له للتنافس في المحطة الأولى من دوري أبطال أوروبا. خلاف ذلك، سيغيب لاعب خط الوسط المكسيكي عن المباراة الأولى في البطولة.





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