لماذا يمكن أن يغيب هيكتور هيريرا عن دوري أبطال أوروبا

جولة 16 من دوري أبطال أوروبا على وشك أن يتم لعبها وأحد لاعبي كرة القدم المكسيكيين الذين حصلوا على أداء متميز في المسابقة هو هيكتور هيريرا. الآن سيكون عنصر أتلتيكو مدريد موضع شك في الالتزام الذي سيكون عليه colchoneros ضد مانشستر سيتي.
بعد مشاركته مع المنتخب الوطني المكسيكي في تصفيات كأس العالم، قدم هيريرا بعض الانزعاج العضلي. بمجرد مغادرته تركيز تري عاد مع فريقه وخلال إحدى الدورات التدريبية كان يعاني من مرض عضلي، لذلك منذ الأربعاء 30 مارس لم يكن لديه نشاط مع النادي.
الآن قبل أيام قليلة من لعب دوري أبطال أوروبا، يمكن أن تفوت هيريرا الالتزام بسبب الإصابة. على الرغم من أن النادي لم ينشر حتى الآن أي تقرير طبي عن وضعه، إلا أن مرضه العضلي يمكن أن يأخذه بعيدا عن المحاكم لفترة من الوقت.
هذا الأحد، 4 أبريل، تم إجراء فحوصات طبية لتحديد شدة مرضه أو فتح إمكانية له للتنافس في المحطة الأولى من دوري أبطال أوروبا. خلاف ذلك، سيغيب لاعب خط الوسط المكسيكي عن المباراة الأولى في البطولة.
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