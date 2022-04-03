العنف في ميتشواكان: قتل وصي كويتزيو بعد اختطافه

قُتل فرانسيسكو دياز رودريغيز، الوصي على كويتزيو، ووقع داخل سيارته على امتداد يربط موريليا بسالامانكا، بعد الإبلاغ عن حرمانه من الحرية.

وبدأ مكتب المدعي العام في ميتشواكان تحقيقات لتوضيح الوقائع التي حرم فيها المسؤول من حياته. وتشير تقارير غير رسمية إلى أنه كان له تأثير سلاح ناري على رأسه.

وكانت السلطات المحلية قد أصبحت بالفعل على علم بالقضية، حيث اختطف دياز رودريغيز حوالي الساعة 4:40 مساء، على الرغم من أنه أُشير إلى أنه غادر إلى مجتمع ماريانو إسكوبيدو.

ووفقا لتقرير الوحدة الوزارية، تلقوا التقرير عن اختفاء الوصي البلدي وتم نشر عملية مع وكلاء التنسيق الوطني لمكافحة الاختطاف (Conase). العملاء الذين حشدوا عن طريق البر والجو للعثور عليه.

El síndico fue secuestrado por la tarde (Foto: Especial)

يقع Cuitzeo على مقربة من البحيرة التي تحمل الاسم نفسه وفي نهاية العام الماضي كان هناك تعزيز وكلاء في المنطقة مع تعيين مدير ونائب مدير أمانة الأمن البلدية. كما كانت المنطقة بمثابة خطوة نحو توسيع كارتل جيل خاليسكو الجديد (CJNG)، الذي دخل غواناخواتو لتهجير كارتل سانتا روزا من ليما.

في 21 نوفمبر، عندما وصل القادة الجدد، كان هناك هجوم على شريط Chivis الواقع في حي سنترو في البلدية. وكانت نتيجة الهجوم قتيلين وستة جرحى، من بينهم امرأتان.

ودخل مسلحون الملهى الليلي في شارع لازارو كارديناس وفتحوا النار على الحاضرين. في تلك المناسبة، أشارت مصادر استشارتها Infobae Mexico إلى أن هذا كان يمكن أن يكون ردًا إجراميًا بعد تدخل سلطات الدولة.

قبل يوم الانتخابات في عام 2021، عندما صوت السكان للحكومة ورؤساء البلديات، ضرب رجال أطلقوا النار على السيارة التي كانت تسافر فيها روزا إيليا ميلان بينتور، وهو ملف شخصي اختاره ائتلاف مورينا-PT للتنافس على الرئاسة البلدية لكويتزيو.

أصيب زوجها خوسيه مارسيلينو بيريز أغيلار من الآثار التي أعقبت الهجوم الذي وقع في 31 مايو، عندما كان مسافرا مع عائلته في الوطن، بعد مغادرته بلدة ماريانو إسكوبيدو. عند مدخل مقعد البلدية، قامت مجموعة من المسلحين على متن دراجة نارية وسيارة بإطلاق النار عليهم.

José Marcelino Pérez Aguilar, esposo de Rosa Elia Milán Pintor, candidata de Morena a Cuitzeo, Michoacán, falleció después de un ataque con arma de fuego (Foto: Facebook / @DoctoraRosaElia)

أصيب زوج المرشح بجروح خطيرة وأرسل إلى المستشفى، لكنه توفي في نهاية المطاف بعد ساعات من الآثار التي تلقاها. فاز Morenista في التفضيلات وتولى منصبه في مكتب العمدة.

في نوفمبر من العام الماضي، قال الحاكم ألفريدو راميريز بيدولا إن كويتزيو تدير عصابة إجرامية مخصصة لسرقة الوقود، والمعروفة باسم هواتشيكول. ووفقا للسلطة التنفيذية للدولة، استمرت هذه الجريمة لسنوات، حيث أن المجموعة مرتبطة بمجموع جرائم القتل والعنف المسجلة في ترسيم الحدود.

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