تم القبض على فانيا بلوداو وماريو إيريفارين معًا بعد الإعلان عن نهاية علاقتهما: هل تصالحوا?

كان ماريو إيريفارين وفانيا بلوداو في منتصف أعين وسائل الإعلام خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس بعد أن فاجأ النموذج أعلنت نهاية علاقتها الرومانسية مع صبي الواقع السابق بعد عامين من الرومانسية.

على الرغم من أن رجل الأعمال لم يتحدث عن ذلك في البداية، إلا أنه في برنامج En Boca de Todos انتهى به الأمر إلى تأكيد البيان الذي نشره المؤثر على شبكاته الاجتماعية. رفض «المقاتل» السابق إعطاء تفاصيل عن انفصالهما, لكنهم أكدوا من جديد أن علاقتهم قد انتهت.

«هذا أكثر من واضح، الشيء الوحيد الذي يجب الإعلان عنه هو أن الأمر قد انتهى. وقال العضو السابق في Esto es Guerra في 29 مارس إن التفاصيل والقاصرين خاصة تمامًا، وليس عليهم أن يكونوا علنية».

ومع ذلك، فإن حساب Instagram الرسمي لـ Instarandula، من إخراج الصحفي صموئيل سواريز، شارك بعض الصور حيث يمكنك رؤية Vania Bludau و ماريو Irivarren معا مرة أخرى. كان كلاهما يتناولان الغداء في مطعم على شاطئ بونتا هيرموسا بصحبة صديق.

«مرحبًا سامو، أرسل لك صورًا لفانيا وماريو معًا في بونتا هيرموسا»، يقرأ المنشور الأول حيث تظهر النماذج بوضوح على نفس الطاولة.

وفقًا لما يسمى بـ «ratujas»، الذين يرسلون الصور إلى الصحفي، كان ماريو إيريفارين وفانيا بلوداو قد قضوا يوم السبت الأخير الثاني من أبريل معًا في جنوب ليما. الحقيقة هي أنه مع هذه الصور بدأ مستخدمو الإنترنت في التكهن حول مصالحة محتملة.

حتى الآن، لم يستخدم أي منهما شبكاته الاجتماعية لإنكار أو تأكيد أولئك الذين تعرضوا لها البوابة. تجدر الإشارة إلى أنه خلال مقابلة، أشار العضو السابق في «Combate» إلى أنه لن يواجه مشكلة في رؤية الوجوه مع زوجته السابقة في أي حال لديهم في العمل، لأنهم كانوا سينهيون العلاقة بشروط جيدة. هل يمكن أن يكون هذا هو الحال؟

تذكر أن كلاهما كانا يعتبران أحد أكثر الأزواج صلابة في المنتصف, لأنه على الرغم من أنها كانت رومانسية بعيدة المدى, كان لديهم دائمًا الوقت لزيارة بعضهم البعض. إما أنها جاءت إلى بيرو أو كان ذاهبًا إلى الولايات المتحدة. كانت الكيمياء الجيدة التي أظهروها على الشبكات والبرامج التلفزيونية حيث كانوا ضيوفًا تحسد عليها, لا شيء يجعلك تعتقد أن العلاقة ستنتهي بشكل غير متوقع.

(Foto: Instagram / Instarandula)

بيان فانيا بلوداو

كما تتذكر، أدلى بلوداو بهذا الإعلان في 28 مارس، بعد ساعات من اقتراب Amor y Fuego منها لسؤالها عن وضعها مع ماريو Irivarren، حيث لاحظوا أن كلاهما لم يعد يتبعا بعضهما البعض على Instagram وأن الشابة كانت الصور المحذوفة معه.

«اليوم تم اعتراضي من قبل برنامج تلفزيوني. وأعلم أنه كان خطأي، لأنه لو لم تستولي علي المشاعر، فلن يبحث أحد عني لطرح الأسئلة».

«لقد تصرفت بشكل سيء في محاولة للتظاهر أمام الكاميرا ولا أعتقد أنها نجحت بشكل جيد. أنا آسف. إن إصدار هذه الإعلانات العلنية لمثل هذا الموضوع الشخصي أمر ممل وحزين ولكن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به «من المفترض», وأضافت الشابة وأكدت في وقت لاحق انفصالها.

«لقد اتخذت القرار الصعب بإنهاء العلاقة التي كانت لدي، على الرغم من وجود الكثير من الحب من جانبي. لن أعطي أي تفاصيل، ولا أي خطاب قديم وآمل بصدق أن يتم احترام قراري «، اختتمت فانيا، وليس قبل شكر أولئك الذين قرأوا الرسالة.

Vania Bludau comunica que terminó con Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

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