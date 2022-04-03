Ukraine found 410 bodies of civilians killed by Putin's troops in recovered territories near Kiev

يقدر مكتب النائب العام الأوكراني اليوم الأحد بـ 410 جثث المدنيين التي تم العثور عليها حتى الآن في الضواحي الشمالية لكييف بعد انسحاب القوات الروسية.

أعلنت المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا في منشور على فيسبوك، وفقًا لوكالة Ukrinform، «تمت إزالة 410 جثث للمدنيين المقتولين حتى الآن من أراضي منطقة كييف».

واضاف «ان المدعين العامين وغيرهم من المتخصصين فحصوا حتى الان 140 منهم»، موضحا ان المحققين يتعاونون مع السكان المحليين بحثا عن الشهود والضحايا والادلة المصورة مثل الصور او الفيديوهات.

كتب فينيديكتوفا: «الناس خائفون ومتعبون ومعذبون، لقد عانوا من الرعب»، محددًا أن الأمر سيستغرق «وقتًا ونهجًا مهنيًا» لتوثيق كل شيء بشكل صحيح وعدم تفويت فرصة معاقبة المسؤولين.

هذا الأحد، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، أنه على الرغم من أن البحث وجمع الجثث في بوشا وبقية الضواحي الشمالية لكييف التي كانت تحت السيطرة الروسية لا يزال جاريا، فقد تم بالفعل العثور على «مئات» الجثث.

La fiscalía general de Ucrania cifró este domingo en 410 el número de cadáveres de civiles recuperados hasta ahora en los suburbios del norte de Kiev tras la retirada de las tropas rusas (REUTERS/Stringer) REUTERS

وأضافت كوليبا أنها طلبت من المحكمة الجنائية الدولية إرسال بعثة لتقصي الحقائق لتوثيق ومحاكمة الفظائع المرتكبة.

و وفقا لما ذكرته الحكومة الأوكرانية, و فقا لصور و سائط الإعلام, فإن جثث الضحايا ترتدي ملابس مدنية و كثير منهم مقيدون و يبدو أنهم أصيبوا برصاصة في الرأس.

وأعلن رئيس بلدية بوخا أمس أنه عقب انسحاب القوات الروسية في 31 آذار/مارس، دفنت السلطات المحلية نحو 280 جثة في مقبرة جماعية لأنها لم تتمكن من استخدام المقبرة البلدية لهذا الغرض.

تسببت صور شوارع بوشا المليئة بالجثث في الذعر في أوروبا وأدانها القادة الأوروبيون الذين دعوا إلى إجراء تحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها روسيا.

وقال رئيس الدبلوماسية الامريكية انطونى بلينكين يوم الاحد ان رؤية الهيئات المدنية المتعددة المنتشرة فى شوارع بوخا فى اوكرانيا هى» لكمة في المعدة».

Kuleba solicitó a la Corte Penal Internacional el envío de una misión de investigación (REUTERS/Stringer) REUTERS

وقال بلينكين لشبكة سي إن إن بعد يوم من انتشار الصور المروعة لبوشا، وهي مدينة أوكرانية تعافت من القوات الروسية، «لا يسعك إلا أن ترى هذه الصور كلكمة في المعدة».

واضاف «ان هذا سيكون الواقع اليومى طالما استمرت وحشية روسيا ضد اوكرانيا».

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن جرائم قتل المدنيين في بوشا «مروعة».

وقال ستولتنبرغ لشبكة سي إن إن: «إنها وحشية ضد المدنيين لم نشهدها في أوروبا منذ عقود، وهي فظيعة وغير مقبولة على الإطلاق».

في وقت سابق، وعد رئيس الاتحاد الأوروبي، تشارلز ميشيل، بمزيد من العقوبات ضد موسكو إدانة «الفظائع» التي ارتكبتها القوات الروسية خارج عاصمة أوكرانيا، كييف.

كتب رئيس المجلس الأوروبي، ميشيل، على تويتر: «صدمت من الصور المزعجة للفظائع التي ارتكبها الجيش الروسي في منطقة كييف #BuchaMassacre المحررة». وقال «ان الاتحاد الاوروبى يساعد اوكرانيا والمنظمات غير الحكومية فى جمع الادلة اللازمة لمحاكمتها فى المحاكم الدولية».

(مع معلومات من EFE)

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